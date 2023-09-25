Airfryer özellikle son yıllarda çok büyük bir popülerliğe ulaştı. Piyasada çeşitli markalar tarafından üretilen pek çok Airfryer modeli bulunuyor. Bunlar arasında General Mobile GM Air Fryer özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

Bu rehberde General mobile marka Airfryer modeli ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan GM Air Fryer isimli cihaz neler sunuyor?

General Mobile GM Air Fryer Özellikleri

Kapasite : 5L

: 5L Ağırlık : 4,1 kg

: 4,1 kg Güç : 1500W

: 1500W Dokunmatik Ekran

Kaydırmaz yapı

Sesli komut desteği

Zamanlayıcı (60 dakika)

Ayarlanabilir derece

12 ön ayarlı program

Akıllı başlatma / duraklatma

5 litrelik kapasitesi ile dikkat çeken GM Air Fryer, tek seferde daha fazla porsiyon yiyecek hazırlanabilmesine imkân tanıyor. 4,1 kg ağırlığındaki cihazda yer alan dokunmatik ekran, Airfryer'ın çok kolay bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor.

Uygun fiyatlı en iyi Airfryer modelleri arasında yer alan cihazda ayarlanabilir derece, 12 ön ayarlı program ve zamanlayıcı gibi çeşitli özellikler bulunuyor. 12 farklı program seçeneği sayesinde çeşitli beslenme biçimlerine uygun yemekler hazırlanabiliyor.

Yemek pişerken akıllı başlatma ve duraklatma özelliği kullanılarak yemeğe müdahale edilebiliyor. Söz konusu cihaz, daha az yağ ile yemekler pişirilmesine imkân tanıyor. Böylece daha hafif yiyecekler hazırlanabiliyor.

Yemeklerden tatlılara kadar tariflerin zahmetsiz şekilde hazırlanabilmesine olanak tanıyan GM Air Fryer, 360 derece hava sirkülasyonu teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji, yiyeceğin her tarafına eşit derecede hava akımı sağlıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda sesli komut özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde Airfryer sesli komutlar aracılığı ile kullanılabiliyor. Peki, General mobile marka Airfryer modeli ne kadar fiyat etiketi ile satılıyor?

General Mobile GM Air Fryer Fiyatı

Siyah renge sahip olan General Mobile GM Air Fryer, General Mobile'ın çevrim içi mağazasında şu anda 3 bin 999 TL fiyata satılıyor. Söz konusu cihazın fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

General Mobile tarafından üretilen yeni Airfryer modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.