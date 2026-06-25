En İyi Dizüstü Oyun Bilgisayarları - 2026

Eğer siz de oyun oynamak için yeni bir laptop almak istiyor ama hangi modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız yalnız değilsiniz. İşiniz eskisine göre biraz daha zor. Yerli ve yabancı pek çok markanın yer aldığı pazarda oldukça farklı konfigürasyona sahip yüzlerce model var. Bu da seçim yapmayı zorlaştırırıyor.

Ki ASUS, Monster ve MSI gibi farklı markaların oyuncu laptop modellerini kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki sadece ekran kartına bakmak yeterli değil. Soğutma performansı, kullanılan ekran tipi ve hatta servis desteği gibi pek çok konuya dikkat etmek gerekiyor. Ben tüm bu konularda size yardımcı olmaya hazırım. İşte seçtiğim en iyi oyuncu laptop modelleri.

En İyi Dizüstü Oyun Bilgisayarları Hangileri?

Lenovo LOQ 15AHP10 83JG006BTR

HP Victus 15-FA2020NT C21SHEA

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00JLTR

MSI Cyborg 15 B13WFKG-491XTR

HP Victus 15-FA2019NT C21SGEA

MSI Cyborg 15 B13WFKG-495XTR

Monster Tulpar T7 V26.2.14

Dell Alienware 16 Aurora AC16250-C7321U56N

Game Garaj Slayer X7T-5070-C7

HP Omen 16-AM0009NT BQ1Y7EA

Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 83LT003STR

MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-091XTR

Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-94TF

Game Garaj Slayer5 9XL-5080 C1

ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9129

Listemizi oluştururken üç farklı fiyat grubu belirledim. 50 bin TL altı, 50 - 80 bin TL arası ve 80 bin TL üstü oyuncu dizüstü bilgisayarlarını burada bulabilirsiniz. Bu listedeki oyuncu laptop modelleirnin her biri en popüler oyunları açacak ve akıcı bir şekilde çalıştıracak güçte. Gelin söz konusu modellerin özelliklerine, fiyatlarına ve performanslarına yakından bakalım.

Editörün notu: Fark ettiğiniz üzere söz konusu oyuncu dizüstü bilgisayarları olduğunda markalar model kodları konusunda oldukça kafa karaıştırıcı davranıyor. Bu nedenle araştırmak istediğinizde doğru cihazı bulabilmek adına tam model adını kullanın.

50 Bin TL Altı En İyi Oyuncu Laptopları Hangileri?

Hepimizin çok iyi bildiği üzere para ağaçta yetişmiyor. Bu nedenle kullanıcılar, diğer pek çok teknolojik üründe olduğu gibi oyuncu bilgisayarlarında da bütçe dostu modellere yöneliyor. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz 50 bin TL altındaki modelleri sizler için sıraladım. Fiyatı performanstan ödün vermeden mümkün olduğunca aşağı çekmeye çalıştım.

Ancak güncel ekonomik şartlarda bunu sadece belirli bir ölçüde yapabildim. Eğer daha uyguna kasa toplamak sizin için bir seçenek değilse sizin de en azından 40 bin TL'nin üzerine çıkmanız şart. 50 bin TL altı laptop modellerine baktığımızda genellikle RTX 3050 ve RTX 4050'li cihazlar karşımıza çıkıyor.

Ancak doğru kampanyayı yakalarsanız RTX 5050 ve RTX 5060 ekran kartlı modelleri de bu fiyat bandında görmek mümkün. Ben bugün bu segmentte oyun laptopu alacak olsam mümkün olduğunca RTX 3050’den uzak dururdum. Özellikle de dizüstü bilgisayarınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız.

Güncel oyunları daha rahat oynamak, DLSS desteğinden faydalanmak ve bilgisayarı en az birkaç yıl kullanmak istiyorsanız RTX 4050 alt sınır, RTX 5050 ve RTX 5060 ise daha mantıklı seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu segmentte hedefi de doğru koymak önemli. Biz burda 1080p çözünürlükte yüksek ayarlara yakın bir oyun deneyimi arıyoruz.

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE00JLTR Özellikleri Neler ve Fiyatı Kaç TL?

Ekran Boyutu : 15,6 inç

: 15,6 inç Ekran Çözünürlüğü : Full HD

: Full HD Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Ekran Tipi : IPS

: IPS RAM : 16 GB

: 16 GB İşlemci : Intel Core i5-13450HX

: Intel Core i5-13450HX Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5050

: NVIDIA GeForce RTX 5050 Depolama Alanı: 512 GB SSD

Alanı: 512 GB SSD Fiyatı: 45 bin TL

Lenovo LOQ 15IRX10, 45-50 bin TL bütçe ile alınabilecek en iyi oyuncu laptop modellerinden biri. Elbette ki bu fiyat bandındaki bir modelden "ultra" özellikler beklemek doğru olmaz. Yine de LOQ 15IRX10, RTX 5050 ekran kartı ile 1080p çözünürlükte oyun oynamak isteyen kullanıcılar için yeterli bir deneyim sunmayı başarıyor.

Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2 ve benzeri AAA oyunlarda 1080p çözünürlükte orta ayarlarda 45-60 FPS civarında akıcı bir performans alabilirsiniz. DLSS destekli oyunlarda ise daha akıcı bir deneyim almak mümkün. Eğer grafikleri ultra yapma gibi bir takıntınız yoksa 45 bin TL'ye en iyi oyuncu laptop modellerinden biri.

Bu modelde çift soğutma fanı mevcut. Yani benim başka modellerde yaşadığım aşırı ısınma sorunları kolay kolay yaşanmayacaktır. Yine de yaz gelmişken sıcak havalarda bazı sorunların kaçınılmaz olduğunu belirteyim. Dikkatinizi çekmek istediğim en büyük kusur ise depolama alanı. 512 GB SSD günümüz koşullarında oyunlar için yetersiz kalabilir.

Ancak bu da sonradan SSD değişimi ile çözülebilecek bir sorun olduğu için bilinçli olduğunuz sürece çok da takılınacak bir şey değil. Yine de karar vermeden önce performans testlerini izlemenizi kendi araştırmanızı yapmanızı şiddetle öneririm.

HP Victus 15-FA2020NT C21SHEA Özellikleri Neler ve Fiyatı Kaç TL?

Ekran Boyutu: 15,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Panel Tipi: IPS

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

RAM: 16 GB

İşlemci: Intel Core i5-13420H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

Depolama Alanı: 512 GB SSD

Fiyatı: 43 bin TL

HP Victus 15-FA2020NT C21SHEA, fiyatı mümkün olduğunca aşağıda tutmak isteyenler için mantıklı modellerden biri. RTX 5050 ekran kartı, 16 GB RAM ve 144Hz IPS ekran ile geliyor. Bu fiyat bandında hala RTX 3050’li modellerin satıldığını düşünürsek Victus’un bu versiyonu daha güncel ve daha mantıklı bir tercih.

Bu bilgisayarda da hedef 1080p oyun olmalı. Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2 ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda orta ayarlarda 45-60 FPS civarı performans beklenebilir. Daha hafif veya iyi optimize edilmiş oyunlarda 60 FPS üstü alınabilir. Rekabetçi oyunlarda ise 144Hz ekranın avantajını daha rahat hissedersiniz.

Söz konusu model üst düzey bir cihaz değil değil. Kasa kalitesi, fan sesi ve ekran parlaklığı tarafında çok üst seviye bir deneyim beklememek gerekiyor. Ancak fiyatı 42 bin TL bandında yakalanıyorsa, giriş seviyesi için oldukça mantıklı bir başlangıç modeli. Yine 512 GB SSD ile sınırlı olan HP Victus 15-FA2020NT de bir noktada SSD'yi değiştirmek gerekiyor.

MSI Cyborg 15 B13WFKG-491XTR Özellikleri Neler ve Fiyatı Kaç TL?

Ekran Boyutu : 15,6 inç

: 15,6 inç Ekran Çözünürlüğü : Full HD

: Full HD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Hızı: 144Hz Ekran Tipi : IPS

: IPS RAM : 16 GB

: 16 GB İşlemci : Intel Core i5-13420H

: Intel Core i5-13420H Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060

: NVIDIA GeForce RTX 5060 Depolama Alanı : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Fiyatı: 44-48 bin TL

Eğer bütçenizi biraz daha zorlar ve üst sınıra yaklaştırabilirseniz, ekran kartı konusunda biraz daha esneme sağlayabilir ve RTX 5060'lı MSI Cyborg 15 B13WFKG-491XTR modelini satın alabilirsiniz. Söz konusu model ülkemizde 44 ile 48 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Neden bu kadar ucuz dediğinizi duyar gibiyim.

Bunun nedeni Cyborg serisinde MSI'ın fiyat/performans oranı yüksek oyuncu laptop modelleri üretmesi. Örneğin bu modellerde gövde genellikle plastiktir, ekran parlaklığından feragat edilir ve daha düşük watt değerleriyle çalışan ekran kartı kullanılır. Bu nedenle kağıt üzerinde RTX 5060 yazıyor diye tüm RTX 5060’lı laptoplarla aynı performansı beklememek gerekiyor.

Yine de 1080p oyun için güçlü bir seçenek. Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, Forza Horizon 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda orta-yüksek ayarlarda 55-75 FPS civarı değerler beklenebilir. DLSS açıldığında özellikle Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda performans daha rahat hale gelir.

Rekabetçi oyunlar tarafında ise Valorant, CS2, Fortnite ve Apex Legends gibi düşük sistem gereksinimlerine sahip modellerde 144Hz ekranın hakkını verecek FPS değerleri görebilirsiniz. MSI tarafında daha önce kullandığım oyuncu laptoplarında klavye hissi ve yazılım tarafını genel olarak sevmiştim. Ancak benim kullandıklarım biraz daha üst segment modellerdi.

Yine de fiyat oldukça rekabetçi. Bu nedenle yapmanız gereken şey söz konusu modellerin detaylı incelemelerini izlemek. Oyun performansı, yük altındaki soğutma performansı ve daha pek çok detayı öğrendikten değerlendirdikten sonra kararınızı verebilirsiniz. Ancak ben tek fanlı soğutmayı yetersiz buluyorum. Bu modelde de depolama 512 GB. Yine yükseltme şart.

HP Victus 15-FA2019NT C21SGEA Özellikleri Neler ve Fiyatı Kaç TL?

Ekran Boyutu : 15,6 inç

: 15,6 inç Ekran Çözünürlüğü : Full HD

: Full HD Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz Ekran Tipi : IPS

: IPS RAM : 16 GB

: 16 GB İşlemci : Intel Core 5 210H

: Intel Core 5 210H Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060

: NVIDIA GeForce RTX 5060 Depolama Alanı : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Fiyatı: 48-50 bin TL

Geldik 50 bin TL altı dizüstü oyun bilgisayarları listemizdeki 50 bin TL altındaki son modele. HP Victus 15-FA2019NT C21SGEA, bana kalırsa kendi kategorisindei en güçlü aday. Model, RTX 5060 ekran kartı ve 1 TB SSD ile geliyor. Ayrıca listedeki diğer modeller i5-13420H ile gelirken, HP Victus %10'a varan performans artışı sunan Core 5 210H işlemciden güç alıyor.

İşlemci halihazırda daha iyi, ekran kartı rakip modellerden iyi ve en önemlisi depolama alanı 512 GB değil 1 TB. Bu da sizi ilerleyen zamanlarda ek bir masraf yapmaktan kurtarıyor. Oyun performansı tarafında 1080p çözünürlükte gayet iyi bir tablo bekleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 ve Forza Horizon 5 gibi oyunlarda orta-yüksek ayarlarda 55-75 FPS civarı performans almak mümkün. DLSS destekli oyunlarda FPS daha rahat yükselir. Rekabetçi oyunlarda ise daha yüksek FPS değerleri görmek mümkün.

Victus serisi Omen kadar premium değil. Kasa kalitesi, fan sesi ve ekran tarafında çok üst seviye bir deneyim beklememek lazım. Ancak donanım tarafında baktığımızda bu modelin fiyatına göre güçlü olduğu açık.

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