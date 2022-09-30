Google Authenticator'ı Yeni iPhone'a Nasıl Taşırsınız?

İki faktörlü doğrulama uygulamaları, internette bulunan hesaplarınızı korumanıza yardımcı olur. Hesaplarınızı belirli süreler içerisinde sürekli olarak değişen kodlara göre daha güvenli hale getiren iki faktörlü doğrulama uygulamalarının en ünlülerinden biri de Google Authenticator'dır. Google Authenticator, ilk defa ilgili cihaza kurulduğu takdirde güvenlik önlemleri sebebiyle başka cihazlarda kullanılamaz. Bu sebeple Google Authenticator'ı yeni cihazınıza taşımanız gerekir.

Eğer yen bir iPhone'a geçiş yaptıysanız ve "Google Authenticator yeni iPhone'a nasıl taşınır?" sorusuna cevap arıyorsanız, sizin için detaylı bir rehber hazırladık.

Google Authenticator'ı iPhone'a Nasıl Taşırım?

Google Authenticator'ı iPhone'a taşımak için izlemeniz gereken bazı adımlar bulunur. Bu adımlar, daha önce iPhone sahibi olup olmamanıza göre farklılık gösterebilir. Eğer Google Authenticator'ı kullandığınız eski telefonunuz bir iPhone ise tüm kimlik doğrulamalarını tek seferde yeni cihazınıza aktarabilirsiniz. Apple'ın kullanıcılar için sunduğu yeni iPhone'a transfer işlemlerini yaptığınız takdirde Google Authenticator kayıtlarınız otomatik olarak cihazınıza aktarılacaktır.

Eğer daha önceden iPhone sahibi değilseniz başka yollara başvurmanız gerekir. "Google Authenticator yeni telefona nasıl taşınır?" merak ediyorsanız aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz.

Google Authenticator'ı yeni iPhone'a yükleyin.

Eski telefonunuzda Google Authenticator uygulamasını açın.

Sağ üstte yer alan üç noktaya dokunun.

Hesapları Dışa Aktar seçeneğine tıklayın.

Sonraki sayfada Devam seçeneğine tıklayın.

İstendiği takdirde yüz tanıma ve benzeri kimlik doğrulama sistemlerinin girişini yapın.

Sonraki sayfada listelenen hesaplardan birini veya birkaçını seçin.

Yeni iPhone'unuzda Google Authenticator uygulamasını açın.

Eski telefonunuzda görünen QR kodunuzu taramak için iPhone'daki uygulamayı kullanın.

Bu işlemleri takip ettiğiniz takdirde yeni iPhone'a Google Authenticator taşımak için gerekli tüm adımları bitirmiş olursunuz. Bu noktadan itibaren Google Authenticator'a kayıtlı tüm hesaplarınıza yeni telefonunuzdan ulaşabilirsiniz. Olası kimlik doğrulama sorunlarına karşı Apple veya Google ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi ve sorunlarınızla ilgili yardım almak için Google Authenticator'ın Yardım sekmesini kullanabilirsiniz.