Google Chrome'da Dosya İndirme Hızı Nasıl Ayarlanır?

İnternet tarayıcılarında dosyaları indirebilmek ve zararlı içeriklere karşı tarayabilmek için temel bir indirme yöneticisi sunuluyor. Internet Download Manager gibi uygulamalarla karşılaştırıldığında, tarayıcılarda bulunan indirme yöneticileri biraz basite kaçıyor diyebiliriz. Firefox’ta başarısız bir indirmeyi yeniden başlatabiliyorsunuz, fakat Chrome’da bu özellik desteklenmiyor. Ancak, geliştirici ayarlarından değiştireceğiniz birkaç ayar sayesinde indirme hızını ayarlayabilmeniz mümkün. Biz de bu rehberde, Google Chrome’da dosya indirme hızı nasıl ayarlanır? sizlere anlatacağız.

Chrome’da İndirme Hızını Sınırlama

Bu yöntemin hiçbir zararı olmadığından gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. İndirme hızını sınırlamak istediğinizde ayrı bir Chrome profili oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

Öncelikle Chrome’da yeni bir sekme açarak F12 tuşuna basıyoruz. Bu kısayol, Geliştirici Araçları ’nı açacaktır. Sonrasında sekmelerden Network’ü seçiyoruz.

İkinci satırda sağ tarafta bulunan Online seçeneğinin hemen yanındaki açılır menüye tıklıyoruz. Bu menüde Fast 3G ve Slow 3G gibi önceden ayarlanmış iki seçenek bulunuyor. Bunlar test amaçlı olduğu için işe yaramayabilir, bu sebeple özel bir profil oluşturmamızda fayda var. Bunun için ayı menüde yer alan Add butonuna tıklıyoruz.

Açılan ekranda ise Add custom profile butonuna tıklıyoruz.

İlk olarak Profile Name bölümüne bir isim yazabilirsiniz. Sonrasında ise Download kutucuğuna kb/s cinsinden bir hız sınırı yazabilirsiniz. Upload ve Latency bölümlerini boş bırakabilirsiniz. Add butonuna tıkladıktan sonra ilk adımda gösterdiğimiz Network sekmesine dönüyoruz. Online sekmesinden yeni oluşturduğumuz profili seçtiğimizde, indirme hızı oluşturduğunuz profile göre sınırlı olacaktır.

Ağ Sınırlama Profilini Devre Dışı Bırakma

İndirme işlemleriniz bittiğinde, ağ sınırlama profilini iki yöntemle devre dışı bırakabilirsiniz. Bunlardan biri, sekmeyi kapatmak. Çünkü, yaptığınız değişiklikler sadece mevcut sekmede geçerli olacaktır. Diğer yöntem ise Network sekmesindeki menüden Online seçeneğine tıklamanız yeterli.