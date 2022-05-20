GTA San Andreas (GTA SA) Hileleri
GTA San Andreas (GTA SA) hileleri neler? Bu yazıda GTA San Andreas hile kodları listesi hazırladık. İşte popüler açık dünya oyununda kullanabileceğiniz hileler!
GTA San Andreas (GTA SA) hileleri, açık dünya temasına sahip olan popüler video oyununda bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilmenizi mümkün hale getirir. Bu yazıda PC, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S’te kullanabileceğiniz GTA Andreas hile kodları listesi hazırladık.
En İyi GTA San Andreas Modları
2004 yılında piyasaya sürülen video oyununu artık fazla sade görüyorsanız Grand Theft Auto serisinin hayranlarına tavsiye ettiğimiz en iyi GTA San Andreas modları size yardımcı olabilir.
Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto: San Andreas, 2004 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Oyunda kullanabileceğiniz bazı hile kodları bulunuyor. Bu kodlar sayesinde oyunu çok daha kolay hale getirebilirsiniz.
PC İçin GTA San Andreas (GTA SA) Hileleri Neler?
- MONSTERMASH: Monster hilesi
- JUMPJET: Uçak hilesi
- VROCKPOKEY: Yarış arabası hilesi
- FOURWHEELFUN: ATV hilesi
- ITSALLBULL: Dozer hilesi
- AMOMHRER: Tanker hilesi
- OHDUDE: Helikopter hilesi
- ROCKETMAN: Jetpack hilesi
- RZHSUEW: Golf arabası hilesi
- CQZIJMB: Bloodring Banger hilesi
- JQNTDMH: Rancher hilesi
- KGGGDKP: Vortex hilesi
- CELEBRITYSTATUS: Limuzin hilesi
- AIWPRTON: Tank hilesi
- FLYINGTOSTUNT: Akrobasi uçağı hilesi
- WHERESTHEFUNERAL: Cenaze arabası hilesi
- TRUEGRIME: Çöp kamyonu hilesi
- BAGUVIX: Sonsuz sağlık hilesi
- FULLCLIP: Sonsuz cephane hilesi
- HESOYAM: Sağlık, zırh, para ve araba tamiri hilesi
- CVWKXAM: Sonsuz oksijen hilesi
- BRINGITON: Aranma seviyesini maksimum yapar.
- OSRBLHH: Aranma seviyesine 2 yıldız ekleme hilesi
- PROFESSIONALSKIT: Silah paketi hilesi
- UZUMYMW: Silah paketi hilesi
- LXGIWYL: Silah paketi hilesi
- ASNAEB: Polisten kurtulma hilesi
- AEZAKMI: Polisler sizi asla aramaz.
- BAGOWPG: Tüm NPC'ler size saldırır.
- BGLUAWML: NPC'ler roketatarlar ile saldırır.
- AJLOJYQY: NPC'ler birbirine saldırır.
- AIYPWZQP: Paraşüt hilesi
- HELLOLADIES: Çekiciliği arttırma hilesi
- WORSHIPME: Saygınlığı arttırma hilesi
- BUFFMEUP: Kas hilesi
- BTCDBCB: Kilo aldırma hilesi
- KVGYZQK: Kilo verdirme hilesi
- NINJATOWN: Ninja teması hilesi
- BMTPWHR: Kırsal tema hilesi
- NATURALTALENT: Araç yeteneklerini arttırma hilesi
- GOODBYECRUELWORLD: intihar hilesi
- SCOTTISHYAZ: Fırtına hilesi
- NIGHTPROWLER: Sonsuz gece hilesi
- CWJXUOC: Kum fırtınası hilesi
- PLEASANTLYWARM: Güneşli hava hilesi
- AUIFRVQS: Yağmurlu hava hilesi
- CFVFGMJ: Sisli hava hilesi
- ALNSFMZO: Bulutlu hava hilesi
- WHEELSONLYPLEASE: Görünmez araba hilesi
- BIFBUZZ: Çete hilesi
- YLTEICZ: Agresif şoförler hilesi
- GHOSTTOWN: Trafiği azaltma hilesi
- SJMAHPE: NPC'lere 9 mm tabanca verme hilesi
- RIPAZHA: Uçan arabalar hilesi
- SLOWITDOWN: Oyunu yavaşlatma hilesi
- CPKTNWT: Tüm arabaları patlatma hilesi
- SPEEDITUP: Oyunu hızlandırma hilesi
- KANGAROO: Çok yükseğe zıplama hilesi
- STATEOFEMERGENCY: Kaos modu hilesi
Grand Theft Auto: San Andreas isimli popüler açık dünya oyununun PC sürümüne sahip oyuncuların kullanabileceği hile kodlarını yukarıda sıraladık. Listede yer alan kodlar sayesinde oyun içerisinde bazı aktiviteleri çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
GTA San Andreas (GTA SA) Hileleri Listesi (PS2 / PS3 / PS4 / PS5)
- R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı: Sağlık, zırh, para hilesi
- L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Aşağı, L1, L1: Sonsuz cephane hilesi
- R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol: Silah paketi hilesi
- R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı: Silah paketi hilesi
- R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ: Aranma seviyesini arttırma hilesi
- R1, R1, Daire, R2, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı: Aranma seviyesini azaltma hilesi
- L2, Yukarı, R1, R1, SOL, R1, R1, R2, Sağ, Aşağı: Çete hilesi
- R2, R1, X, Üçgen, X, Üçgen, Yukarı, Aşağı: NPC’lere silah verme hilesi
- R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı: Silah paketi hilesi
- Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, R2, Yukarı, Aşağı, Sağ, L1: Paraşüt hilesi
- Aşağı, Sol, L1, Aşağı, Aşağı, R2, Aşağı, L2, Aşağı: Sınırsız oksijen hilesi
- Üçgen, Yukarı, Yukarı, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol: Kas arttırma hilesi
- Sol, Üçgen, R1, L1, Yukarı, Kare, Üçgen, Aşağı, Daire, L2, L1, L1: Tüm arabalara nitro ekleme hilesi
- Sol, Sol, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Yukarı, Kare, Daire, Üçgen, R1, R2: ATV hilesi
- R2, Daire, R1, L2, Sol, R1, L1, R2, L2: Agresif trafik hilesi
- Üçgen, Üçgen, Kare, Daire, X, L1, L1, Aşağı, Yukarı: Uçak hilesi
- L1, R1, Üçgen, Aşağı, R2, X, L1, Yukarı, L2, L2, L1, L1: Saygınlığı arttırma hilesi
- X, Aşağı, Yukarı, R2, Aşağı, Üçgen, L1, Üçgen, Sol: Trafiği azaltma hilesi
- Üçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, Kare, R2, R1: Oyunu yavaşlatma hilesi
- Aşağı, R1, Daire, L2, L2, X, R1, L1, Sol, Sol: Bloodring Banger hilesi
- Daire, L1, Yukarı, R1, L2, X, R1, L1, Daire, X: Golf arabası hilesi
- R2, L1, L1, Sağ, Sağ, Yukarı, Yukarı, X, L1, Sol: Dozer hilesi
- L1, L2, R1, R2, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ: Jetpack hilesi
- Aşağı, R2, Aşağı, R1, L2, Sol, R1, L1, Sol, Sağ: Cenaze arabası hilesi
- R2, Yukarı, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ: Limuzin hilesi
- Daire, R1, Daire, R1, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ: Çöp kamyonu hilesi
- Daire, Yukarı, L1, L2, Aşağı, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen: Akrobasi uçağı hilesi
- R1, Yukarı, Sol, Sağ, R2, Yukarı, Sağ, Kare, Sağ, L2, L1, L1: Tanker hilesi
- Sağ, Yukarı, R1, R1, R1, Aşağı, Üçgen, Üçgen, X, Daire, L1, L1: Monster hilesi
- Yukarı, Sağ, Sağ, L1, Sağ, Yukarı, Kare, L2: Ranger hilesi
- Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen: Tank hilesi
- Sağ, L2, Aşağı, R1, Sol, Sol, R1, L1, L2, L1: İntihar hilesi
- Yukarı, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2: Süper yumruk hilesi
- R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Üçgen: Sonsuz gece hilesi
- R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Daire: Yağmurlu hava hilesi
- Yukarı, Aşağı, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2: Kum fırtınası hilesi
- R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare: Güneşli hava hilesi
- L2, Aşağı, Aşağı, Sol, Kare, Sol, R2, Kare, X, R1, L1, L1: Bulutlu hava hilesi
- R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X: Sisli hava hilesi
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununun PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 veya PlayStation 5 sürümüne sahip olan oyuncular yukarıda yer alan kodları kullanarak hile yapabilirsiniz.
GTA San Andreas (GTA SA) Hile Kodları Listesi (Xbox One / Xbox Series X / S)
- RB, RT, LB, A, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı: Sağlık, zırh ve para
- Sağ, LT, Aşağı, RB, Sol, Sol, RB, LB, LT, LB: İntihar hilesi
- LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Aşağı, LB, LB: Sınırsız cephane hilesi
- RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı: Silah paketi hilesi
- RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol: Silah paketi hilesi
- RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı: Silah paketi hilesi
- Aşağı, Sol, LB, Aşağı, Aşağı, RT, Aşağı, LT, Aşağı: Sınırsız oksijen hilesi
- LB, LT, RB, RR, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, LB, LT, Rb, RR, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ: Jetpack hilesi
- Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, RT, Yukarı, Aşağı, Sağ, LB: Paraşüt hilesi
- RT, B, RB, LT, SOL, RB, LB, RT, LT: Agresif trafik hilesi
- A, Aşağı, Yukarı, RT, Aşağı, Y, LB, Y, Sol: Trafiği azaltma hilesi
- Y, Yukarı, Sağ, Aşağı, X, RT, RB: Oyunu yavaşlatma hilesi
- Y, Y, X, B, A, LB, LB, Aşağı, Yukarı: Uçak hilesi
- B, Yukarı, LB, LT, Aşağı, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y: Akrobasi uçağı hilesi
- Sol, Y, RB, LB, Yukarı, X, Y, Aşağı, B, LT, LB, LB: Tüm arabalara nitro ekleme hilesi
- Yukarı, Sağ, Sağ, LB, Sağ, Yukarı, X, LT: Ranger hilesi
- RT, LB, LB, Sağ, Sağ, Yukarı, Yukarı, A, LB, Sol: Dozer hilesi
- Sağ, Yukarı, RB, RB, RB, Aşağı, Y, Y, A, B, LB, LB: Monster hilesi
- Aşağı, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Sol, Sol: Bloodring Banger hilesi
- B, RB, B, RB, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ: Çöp kamyonu hilesi
- Y, Y, X, B, A, LB, LT, Aşağı, Aşağı: Vortex hilesi
- RT, Yukarı, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ: Limuzin arabası hilesi
- RB, Yukarı, Sol, Sağ, RT, Yukarı, Sağ, X, Sağ, LT, LB, LB: Tanker hilesi
- B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A: Golf arabası hilesi
- Aşağı, RT, Aşağı, RB, LT, Sol, RB, LB, Sol, Sağ: Cenaze arabası hilesi
- Sol, Sol, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Yukarı, X, B, Y, RB, RT: ATV hilesi
- LT, Aşağı, Aşağı, Sol, X, Sol, RT, X, A, RB, LB, LB: Bulutlu hava hilesi
- Sağ, RB, Yukarı, LT, LT, Sol, RB, LB, RB, RB: Hızlı araba hilesi
- RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B: Yağmurlu hava hilesi
- Yukarı, Aşağı, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT: Kum fırtınası hilesi
- RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A: Sisli hava hilesi
- RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X: Güneşli hava hilesi
- RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y: Gece hilesi
- RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y: Bulutlu hava hilesi
- LB, RB, Y, Aşağı, RT, A, LB, UP, LT, LT, LB, LB: Saygınlığı arttırma hilesi
- RT, RB, A, Y, A, Y, Yukarı, Aşağı: NPC’lere silah verme hilesi
- Yukarı, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT: Süper yumruk hilesi
- LT, Yukarı, RB, RB, Sol, RB, RB, RT, Sağ, Aşağı: Çete hilesi
- Y, Yukarı, Yukarı, Sol, Sağ, X, B, Sol: Kas Arttırma hilesi
- Yukarı, LB, RB, Yukarı, Sağ, Yukarı, A, LT, A, LB: Trafikteki arabaları hızlandırma hilesi
Xbox One, Xbox Series X ya da Xbox Series S oyun konsoluna sahip olan oyuncular, Grand Theft Auto: San Andreas’ta hile yapabilmek için yukarıdaki listede yer alan kodları kullanabilir.
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