GTA San Andreas (GTA SA) hileleri, açık dünya temasına sahip olan popüler video oyununda bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilmenizi mümkün hale getirir. Bu yazıda PC, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S’te kullanabileceğiniz GTA Andreas hile kodları listesi hazırladık.

Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto: San Andreas, 2004 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Oyunda kullanabileceğiniz bazı hile kodları bulunuyor. Bu kodlar sayesinde oyunu çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

PC İçin GTA San Andreas (GTA SA) Hileleri Neler?

MONSTERMASH : Monster hilesi

: Monster hilesi JUMPJET : Uçak hilesi

: Uçak hilesi VROCKPOKEY : Yarış arabası hilesi

: Yarış arabası hilesi FOURWHEELFUN : ATV hilesi

: ATV hilesi ITSALLBULL : Dozer hilesi

: Dozer hilesi AMOMHRER : Tanker hilesi

: Tanker hilesi OHDUDE : Helikopter hilesi

: Helikopter hilesi ROCKETMAN : Jetpack hilesi

: Jetpack hilesi RZHSUEW : Golf arabası hilesi

: Golf arabası hilesi CQZIJMB : Bloodring Banger hilesi

: Bloodring Banger hilesi JQNTDMH : Rancher hilesi

: Rancher hilesi KGGGDKP : Vortex hilesi

: Vortex hilesi CELEBRITYSTATUS : Limuzin hilesi

: Limuzin hilesi AIWPRTON : Tank hilesi

: Tank hilesi FLYINGTOSTUNT : Akrobasi uçağı hilesi

: Akrobasi uçağı hilesi WHERESTHEFUNERAL : Cenaze arabası hilesi

: Cenaze arabası hilesi TRUEGRIME : Çöp kamyonu hilesi

: Çöp kamyonu hilesi BAGUVIX : Sonsuz sağlık hilesi

: Sonsuz sağlık hilesi FULLCLIP : Sonsuz cephane hilesi

: Sonsuz cephane hilesi HESOYAM : Sağlık, zırh, para ve araba tamiri hilesi

: Sağlık, zırh, para ve araba tamiri hilesi CVWKXAM : Sonsuz oksijen hilesi

: Sonsuz oksijen hilesi BRINGITON : Aranma seviyesini maksimum yapar.

: Aranma seviyesini maksimum yapar. OSRBLHH : Aranma seviyesine 2 yıldız ekleme hilesi

: Aranma seviyesine 2 yıldız ekleme hilesi PROFESSIONALSKIT : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi UZUMYMW : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi LXGIWYL : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi ASNAEB : Polisten kurtulma hilesi

: Polisten kurtulma hilesi AEZAKMI : Polisler sizi asla aramaz.

: Polisler sizi asla aramaz. BAGOWPG : Tüm NPC'ler size saldırır.

: Tüm NPC'ler size saldırır. BGLUAWML : NPC'ler roketatarlar ile saldırır.

: NPC'ler roketatarlar ile saldırır. AJLOJYQY : NPC'ler birbirine saldırır.

: NPC'ler birbirine saldırır. AIYPWZQP : Paraşüt hilesi

: Paraşüt hilesi HELLOLADIES : Çekiciliği arttırma hilesi

: Çekiciliği arttırma hilesi WORSHIPME : Saygınlığı arttırma hilesi

: Saygınlığı arttırma hilesi BUFFMEUP : Kas hilesi

: Kas hilesi BTCDBCB : Kilo aldırma hilesi

: Kilo aldırma hilesi KVGYZQK : Kilo verdirme hilesi

: Kilo verdirme hilesi NINJATOWN : Ninja teması hilesi

: Ninja teması hilesi BMTPWHR : Kırsal tema hilesi

: Kırsal tema hilesi NATURALTALENT : Araç yeteneklerini arttırma hilesi

: Araç yeteneklerini arttırma hilesi GOODBYECRUELWORLD : intihar hilesi

: intihar hilesi SCOTTISHYAZ : Fırtına hilesi

: Fırtına hilesi NIGHTPROWLER : Sonsuz gece hilesi

: Sonsuz gece hilesi CWJXUOC : Kum fırtınası hilesi

: Kum fırtınası hilesi PLEASANTLYWARM : Güneşli hava hilesi

: Güneşli hava hilesi AUIFRVQS : Yağmurlu hava hilesi

: Yağmurlu hava hilesi CFVFGMJ : Sisli hava hilesi

: Sisli hava hilesi ALNSFMZO : Bulutlu hava hilesi

: Bulutlu hava hilesi WHEELSONLYPLEASE : Görünmez araba hilesi

: Görünmez araba hilesi BIFBUZZ : Çete hilesi

: Çete hilesi YLTEICZ : Agresif şoförler hilesi

: Agresif şoförler hilesi GHOSTTOWN : Trafiği azaltma hilesi

: Trafiği azaltma hilesi SJMAHPE : NPC'lere 9 mm tabanca verme hilesi

: NPC'lere 9 mm tabanca verme hilesi RIPAZHA : Uçan arabalar hilesi

: Uçan arabalar hilesi SLOWITDOWN : Oyunu yavaşlatma hilesi

: Oyunu yavaşlatma hilesi CPKTNWT : Tüm arabaları patlatma hilesi

: Tüm arabaları patlatma hilesi SPEEDITUP : Oyunu hızlandırma hilesi

: Oyunu hızlandırma hilesi KANGAROO : Çok yükseğe zıplama hilesi

: Çok yükseğe zıplama hilesi STATEOFEMERGENCY: Kaos modu hilesi

Grand Theft Auto: San Andreas isimli popüler açık dünya oyununun PC sürümüne sahip oyuncuların kullanabileceği hile kodlarını yukarıda sıraladık. Listede yer alan kodlar sayesinde oyun içerisinde bazı aktiviteleri çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

GTA San Andreas (GTA SA) Hileleri Listesi (PS2 / PS3 / PS4 / PS5)

R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı : Sağlık, zırh, para hilesi

: Sağlık, zırh, para hilesi L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Aşağı, L1, L1 : Sonsuz cephane hilesi

: Sonsuz cephane hilesi R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ : Aranma seviyesini arttırma hilesi

: Aranma seviyesini arttırma hilesi R1, R1, Daire, R2, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı : Aranma seviyesini azaltma hilesi

: Aranma seviyesini azaltma hilesi L2, Yukarı, R1, R1, SOL, R1, R1, R2, Sağ, Aşağı : Çete hilesi

: Çete hilesi R2, R1, X, Üçgen, X, Üçgen, Yukarı, Aşağı : NPC’lere silah verme hilesi

: NPC’lere silah verme hilesi R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, R2, Yukarı, Aşağı, Sağ, L1 : Paraşüt hilesi

: Paraşüt hilesi Aşağı, Sol, L1, Aşağı, Aşağı, R2, Aşağı, L2, Aşağı : Sınırsız oksijen hilesi

: Sınırsız oksijen hilesi Üçgen, Yukarı, Yukarı, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol : Kas arttırma hilesi

: Kas arttırma hilesi Sol, Üçgen, R1, L1, Yukarı, Kare, Üçgen, Aşağı, Daire, L2, L1, L1 : Tüm arabalara nitro ekleme hilesi

: Tüm arabalara nitro ekleme hilesi Sol, Sol, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Yukarı, Kare, Daire, Üçgen, R1, R2 : ATV hilesi

: ATV hilesi R2, Daire, R1, L2, Sol, R1, L1, R2, L2 : Agresif trafik hilesi

: Agresif trafik hilesi Üçgen, Üçgen, Kare, Daire, X, L1, L1, Aşağı, Yukarı : Uçak hilesi

: Uçak hilesi L1, R1, Üçgen, Aşağı, R2, X, L1, Yukarı, L2, L2, L1, L1 : Saygınlığı arttırma hilesi

: Saygınlığı arttırma hilesi X, Aşağı, Yukarı, R2, Aşağı, Üçgen, L1, Üçgen, Sol : Trafiği azaltma hilesi

: Trafiği azaltma hilesi Üçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, Kare, R2, R1 : Oyunu yavaşlatma hilesi

: Oyunu yavaşlatma hilesi Aşağı, R1, Daire, L2, L2, X, R1, L1, Sol, Sol : Bloodring Banger hilesi

: Bloodring Banger hilesi Daire, L1, Yukarı, R1, L2, X, R1, L1, Daire, X : Golf arabası hilesi

: Golf arabası hilesi R2, L1, L1, Sağ, Sağ, Yukarı, Yukarı, X, L1, Sol : Dozer hilesi

: Dozer hilesi L1, L2, R1, R2, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ : Jetpack hilesi

: Jetpack hilesi Aşağı, R2, Aşağı, R1, L2, Sol, R1, L1, Sol, Sağ : Cenaze arabası hilesi

: Cenaze arabası hilesi R2, Yukarı, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ : Limuzin hilesi

: Limuzin hilesi Daire, R1, Daire, R1, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ : Çöp kamyonu hilesi

: Çöp kamyonu hilesi Daire, Yukarı, L1, L2, Aşağı, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen : Akrobasi uçağı hilesi

: Akrobasi uçağı hilesi R1, Yukarı, Sol, Sağ, R2, Yukarı, Sağ, Kare, Sağ, L2, L1, L1 : Tanker hilesi

: Tanker hilesi Sağ, Yukarı, R1, R1, R1, Aşağı, Üçgen, Üçgen, X, Daire, L1, L1 : Monster hilesi

: Monster hilesi Yukarı, Sağ, Sağ, L1, Sağ, Yukarı, Kare, L2 : Ranger hilesi

: Ranger hilesi Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen : Tank hilesi

: Tank hilesi Sağ, L2, Aşağı, R1, Sol, Sol, R1, L1, L2, L1 : İntihar hilesi

: İntihar hilesi Yukarı, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire , L2: Süper yumruk hilesi

, L2: Süper yumruk hilesi R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Üçgen : Sonsuz gece hilesi

: Sonsuz gece hilesi R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Daire : Yağmurlu hava hilesi

: Yağmurlu hava hilesi Yukarı, Aşağı, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 : Kum fırtınası hilesi

: Kum fırtınası hilesi R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare : Güneşli hava hilesi

: Güneşli hava hilesi L2, Aşağı, Aşağı, Sol, Kare, Sol, R2, Kare, X, R1, L1, L1 : Bulutlu hava hilesi

: Bulutlu hava hilesi R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X: Sisli hava hilesi

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununun PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 veya PlayStation 5 sürümüne sahip olan oyuncular yukarıda yer alan kodları kullanarak hile yapabilirsiniz.

GTA San Andreas (GTA SA) Hile Kodları Listesi (Xbox One / Xbox Series X / S)

RB, RT, LB, A, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı : Sağlık, zırh ve para

: Sağlık, zırh ve para Sağ, LT, Aşağı, RB, Sol, Sol, RB, LB, LT, LB : İntihar hilesi

: İntihar hilesi LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Aşağı, LB, LB : Sınırsız cephane hilesi

: Sınırsız cephane hilesi RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Sol : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi RB, RT, LB, RT, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı : Silah paketi hilesi

: Silah paketi hilesi Aşağı, Sol, LB, Aşağı, Aşağı, RT, Aşağı, LT, Aşağı : Sınırsız oksijen hilesi

: Sınırsız oksijen hilesi LB, LT, RB, RR, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ, LB, LT, Rb, RR, Yukarı, Aşağı, Sol, Sağ : Jetpack hilesi

: Jetpack hilesi Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, RT, Yukarı, Aşağı, Sağ, LB : Paraşüt hilesi

: Paraşüt hilesi RT, B, RB, LT, SOL, RB, LB, RT, LT : Agresif trafik hilesi

: Agresif trafik hilesi A, Aşağı, Yukarı, RT, Aşağı, Y, LB, Y, Sol : Trafiği azaltma hilesi

: Trafiği azaltma hilesi Y, Yukarı, Sağ, Aşağı, X, RT, RB : Oyunu yavaşlatma hilesi

: Oyunu yavaşlatma hilesi Y, Y, X, B, A, LB, LB, Aşağı , Yukarı: Uçak hilesi

, Yukarı: Uçak hilesi B, Yukarı, LB, LT, Aşağı, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y : Akrobasi uçağı hilesi

: Akrobasi uçağı hilesi Sol, Y, RB, LB, Yukarı, X, Y, Aşağı, B, LT, LB, LB : Tüm arabalara nitro ekleme hilesi

: Tüm arabalara nitro ekleme hilesi Yukarı, Sağ, Sağ, LB, Sağ, Yukarı, X, LT : Ranger hilesi

: Ranger hilesi RT, LB, LB, Sağ, Sağ, Yukarı, Yukarı, A, LB, Sol : Dozer hilesi

: Dozer hilesi Sağ, Yukarı, RB, RB, RB, Aşağı, Y, Y, A, B, LB, LB : Monster hilesi

: Monster hilesi Aşağı, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Sol, Sol : Bloodring Banger hilesi

: Bloodring Banger hilesi B, RB, B, RB, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ : Çöp kamyonu hilesi

: Çöp kamyonu hilesi Y, Y, X, B, A, LB, LT, Aşağı, Aşağı : Vortex hilesi

: Vortex hilesi RT, Yukarı, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ : Limuzin arabası hilesi

: Limuzin arabası hilesi RB, Yukarı, Sol, Sağ, RT, Yukarı, Sağ, X, Sağ, LT, LB, LB : Tanker hilesi

: Tanker hilesi B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A : Golf arabası hilesi

: Golf arabası hilesi Aşağı, RT, Aşağı, RB, LT, Sol, RB, LB, Sol, Sağ : Cenaze arabası hilesi

: Cenaze arabası hilesi Sol, Sol, Aşağı, Aşağı, Yukarı, Yukarı, X, B, Y, RB, RT : ATV hilesi

: ATV hilesi LT, Aşağı, Aşağı, Sol, X, Sol, RT, X, A, RB, LB, LB : Bulutlu hava hilesi

: Bulutlu hava hilesi Sağ, RB, Yukarı, LT, LT, Sol, RB, LB, RB, RB : Hızlı araba hilesi

: Hızlı araba hilesi RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B : Yağmurlu hava hilesi

: Yağmurlu hava hilesi Yukarı, Aşağı, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT : Kum fırtınası hilesi

: Kum fırtınası hilesi RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A : Sisli hava hilesi

: Sisli hava hilesi RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X : Güneşli hava hilesi

: Güneşli hava hilesi RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y : Gece hilesi

: Gece hilesi RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y : Bulutlu hava hilesi

: Bulutlu hava hilesi LB, RB, Y, Aşağı, RT, A, LB, UP, LT, LT, LB, LB : Saygınlığı arttırma hilesi

: Saygınlığı arttırma hilesi RT, RB, A, Y, A, Y, Yukarı, Aşağı : NPC’lere silah verme hilesi

: NPC’lere silah verme hilesi Yukarı, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT : Süper yumruk hilesi

: Süper yumruk hilesi LT, Yukarı, RB, RB, Sol, RB, RB, RT, Sağ, Aşağı : Çete hilesi

: Çete hilesi Y, Yukarı, Yukarı, Sol, Sağ, X, B, Sol : Kas Arttırma hilesi

: Kas Arttırma hilesi Yukarı, LB, RB, Yukarı, Sağ, Yukarı, A, LT, A, LB: Trafikteki arabaları hızlandırma hilesi

Xbox One, Xbox Series X ya da Xbox Series S oyun konsoluna sahip olan oyuncular, Grand Theft Auto: San Andreas’ta hile yapabilmek için yukarıdaki listede yer alan kodları kullanabilir.