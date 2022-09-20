Happn Hesabı Nasıl Silinir? Kalıcı Hesap Silme

Happn hesap silme işlemi, uygulama kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Paris merkezli Happn isimli arkadaşlık uygulamasındaki hesaplarını kullanıcılar çeşitli sebeplerden kapatma istiyor. Happn hesap silme 2022 işlemini gerçekleştirdikten sonra tüm veriler silinecek. Bu silinen verilerin içinde sohbetler, kişiler ve Crush’larda yer alıyor. Birbirini daha önce tanımayan kişilerin karşılaşıp tanışmasına ön ayak olan Happn uygulaması; Windows Phone, Android ve iOS cihazlarda kullanılır. Happn’de hesap silme işlemi basit adımlarla gerçekleşir. İşte, Happn hesap silme detayları!

Happn Kalıcı Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Happn kalıcı hesap silme işlemi için ilk olarak uygulamayla iletişim kurulmalıdır. Kalıcı olarak hesabın silinmesi için sadece “Happn hesabı devre dışı bırak” seçeneğine tıklamak yeterli olmaz. Bu seçenekte yalnızca hesap dondurulmuş olur. Bundan dolayı Happn uygulaması üzerinde hala hesap durur. Happn uygulamasında hesabı silmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Akıllı cihazlar üzerinden öncelikle uygulama açılmalıdır.

“Hesabım” butonu üzerine tıklanıp diğer aşamaya geçilmelidir.

Hesabım kısmının en altındaki “Yardım” butonu üzerine basılır.

Açılacak pencere üzerinden de “Bize Ulaş” kısmı seçilir.

“Hesap Yönetimi” seçimi yapılmalıdır.

Hesap Yönetimi seçiminin yapılması sonrasında neden belirlenir.

Nedenin belirlenmesinin ardından gönderimi yapılır.

Yukarıdaki adımların ardından Happn uygulamasına kalıcı olarak kapatılmak istenen hesap ulaşır. Happn kalıcı hesap silme işlemi problemsiz şekilde gerçekleşir. Hesabın kapatma işlemlerinin ardından kullanıcı onay e-maili alır.

Happn Hesabı Nasıl Silinir?

Happn hesap silme işlemleri için öncelikle uygulama açılmalıdır. Happn uygulamasının açılmasının ardından aşağıda sıraladığımız adımlar yerine getirilmelidir;

Profile erişim sağlamak için çubuk simgesi üzerine tıklanır.

“Uygulama Ayarları” sekmesine giriş yapılır.

“Verilerim” seçeneğinin bulunup tuşa tıklanması gerekiyor.

“Hesabımı Sil” butonuna basılır.

Ekrana “Bunun Yerine Hesabını Askıya Almaya Ne Dersin” seçeneği gelir. O seçeneğin üzerine tıklanmalıdır.

Ekran üzerine hesabın neden askıya alındığına dair liste gelecek. Liste içinden kullanıcı kendisine uygun olan seçeneğe tıklamalıdır.

Ekrandaki son penceredeyse işleme onay verilir.

Yukarıda belirttiğimiz adımlarla Happn hesabı askıya alma işlemi gerçekleşmiş olur. Happn uygulamasında askıya alınan hesaba 30 gün içinde yeniden giriş yapılabilir. Ayrıca Happn’e giriş yapıldığı takdirde “Hesabımı Kurtar” seçeneğine tıklandığında yeniden aktifleştirilmiş olur.

Happn Hesabı Kapatma Nedenleri Nelerdir?

Happn hesap kapatma işlemlerinin birçok sebebi vardır. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz;

Yeni hesap açma istemek,

Happn’in beğenilmemesi,

Happn’nin eski amacından çok uzaklaşması,

Uygulamayı kullanıcının artık kullanmayı düşünmemesi,

Kullanıcının benzer başka uygulamalara yönelmesi,

Güvenlik konusunda uygulamadan şüphe duyulması,

Sıraladığımız sebeplerden dolayı kullanıcılar hesabını kapatmak isteyebilir. Yazımızda “Happn hesabı nasıl silinir? Kalıcı hesap silme” konusundan bahsettik. Çok tercih edilen tanışma uygulamaları hakkında bilgi edinmek için “En Popüler Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları” başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.