happn
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,012
- DOSYA BOYUTU 39.00 MB
- Üretici happn
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Happn, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır.
Happn, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır. Konum, yaş ve birçok filtre ile birlikte, eşleşebileceğiniz çokça kullanıcı bulunuyor. Bulunduğunuz şehirde size en yakın olan kullanıcıları listeleyerek yakınınızdaki insanlarla tanışma olanağı sağlıyor.
Çeşitli seçenekler ile beraber, ciddi bir ilişki, arkadaş veya kahve içeceğiniz insanlarla tanışabilirsiniz. Bütün özelliklerin yanı sıra, Happn'da bir harita da bulunuyor. Gerekli konum izinlerinizi vererek, haritaya erişim sağlayabilirsiniz. Bu haritada, kesişme noktanızdaki kullanıcıları görebilirsiniz ve eşleşme isteği gönderebilirsiniz.
Eşleştiğiniz kullanıcılarla güzel bir sohbet başlatıp, birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. İçerisinde birçok özelliği bulunan Happn'da premium alarak, kilitli özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin; sizi beğenen kullanıcıları görme, sınırsız beğeni hakkı, kişisel ayarları değiştirebilme gibi daha onlarca özellik bulunuyor.
Happn İndir
Eşleşme isteği gönderdiğiniz kullanıcılarda daha önde gözükmek için, SuperCrush gönderebilirsiniz. SuperCrush sayesinde, gönderdiğiniz kullanıcının beğeni kutusunda yukarda görünebilirsiniz. Evet, siz de eşleştiğiniz kişilerle daha ileriye gitme ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız, Happn indirerek şehrinizdeki insanlarla tanışabilirsiniz.
Happn Özellikleri
- Beğendiğiniz kullanıcılara beğeni gönderin.
- Konum bilginizi girerek şehrinizdeki insanları görün.
- Yaş, konum ve ne istediğinize dair bilgileri filtreleyin.
- Premium alarak yeni özellikleri açın.
happn
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 673
- DOSYA BOYUTU 23.10 MB
- Üretici happn
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Happn, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır.
Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla tanışabildiğiniz Happn uygulamasında, çeşitli filtreler sayesinde ruh eşinizi bulmanız daha kolay hale geliyor. Yaş ve konum bilgisi gibi bilgileri seçerek, hem size yakın olan bir kullanıcıyı, hem de aynı yaştaki biriyle eşleşme şansı yakalayabilirsiniz.
Ciddi bir ilişki, normla bir arkadaş veya kahve içebileceğiniz birini mi arıyorsunuz? Tam da size göre bir uygulama olan Happn, birçok özelliği ile birlikte flört uygulamaları arasında üst sıralarda bulunuyor.
Ayrıca uygulama içerisinde satın alım yaparak çeşitli özellikler de açabiliyorsunuz. Premium kullanıcı olarak sınırsız beğeni hakkı, sizi beğenen kullanıcıları görme ve daha ayrıntılı bir filtreleme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde indirebilir ve çevrenizdeki insanlarla tanışma imkanı yakalayabilirsiniz.
Happn İndir
Uygulama içerisinde Premium'un yanı sıra, bir de SuperCrush beğeni bulunuyor. SuperCrush ile eşleşmek istediğiniz kullanıcıların beğeni haznesinde daha üstlerde gözükebilirsiniz. Siz de Happn indirip, dünya çapındaki birçok kullanıcı ile tanışabilirsiniz.
Happn Özellikleri
- Beğendiğiniz kullanıcılara eşleşme isteği gönderin.
- Mesafe bilginizi girerek yakınınızdaki insanları görün.
- Yaş, konum ve ne istediğinize dair filtreleri seçin.
- Premium alarak yeni özellikleri kullanma şansı yakalayın.
happn
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 337
- DOSYA BOYUTU 6.00 MB
- Üretici happn
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Happn, konum tabanlı çalışan arkadaşlık uygulaması olarak öne çıkıyor ve Windows Phone cihazlarda da kullanılabiliyor.
Happn, karşı cinse duygularını açıklayamayan utangaç, çekingen kişiler için özel hazırlanmış arkadaşlık uygulamalarından biri. Son olarak Windows Phone platformunda karşımıza çıkan uygulama konum bazlı çalışıyor ve tamamen güvenli olmasıyla dikkat çekiyor.
Happn, parti, kafe, metro gibi insanların en çok bulundukları ortamlarda kullanılabilecek bir sosyal ağ uygulaması olarak öne çıkıyor. Bu ortamlarda oldukça fazla sayıda insan bulunduğundan bazı insanlar topluluk içinde çekingenlik gösterebiliyor ve birinden hoşlansa dahi yanına gitmekten, duygularını açmaktan vazgeçebiliyor. Happn bu tip insanlar için hazırlanmış.
Windows Phone platformunda da ücretsiz olan arkadaş bulma uygulamasının en önemli özelliği konum tabanlı çalışması. Uygulamanın işleyişi de oldukça basit. Örneğin; bir partiye gittiniz veya kafedesiniz. Uygulamayı açıyorsunuz ve Happn size aynı ortamda sizin gibi arkadaş arayan biri olup olmadığını gösteriyor (harita da sunuyor). Bulduğu profilleri ana akışınıza yansıtıyor. Bu aşamadan sonra kişinin profilini beğenerek arkadaşlık isteği göndermiş oluyorsunuz. Karşı taraf ta sıcak bakarsa sohbet ortamı doğuyor.
Aynı ortamda bulunduğunuz kişiyle tanışmanıza vesilen olan Happn uygulamasını kullanabilmeniz için adınızı ve yaşınızı girmeniz, profilinize resim eklemeniz ve ilgi alanlarınızı belirtmeniz gerekiyor. Yani hakkınızda ne kadar fazla bilgi sunarsanız karşı taraf ta size o kadar sıcak bakacaktır prensibi geçerli.
İnsanlarla iletişimde zayıfsanız, duygularınızı sadece kendinize söyleyebiliyorsunuz Happn uygulamasını denemenizi öneririm.