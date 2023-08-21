Happn, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır.

Elifcan Mehekli Çakmak - 50 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Happn, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır. Konum, yaş ve birçok filtre ile birlikte, eşleşebileceğiniz çokça kullanıcı bulunuyor. Bulunduğunuz şehirde size en yakın olan kullanıcıları listeleyerek yakınınızdaki insanlarla tanışma olanağı sağlıyor.

Çeşitli seçenekler ile beraber, ciddi bir ilişki, arkadaş veya kahve içeceğiniz insanlarla tanışabilirsiniz. Bütün özelliklerin yanı sıra, Happn'da bir harita da bulunuyor. Gerekli konum izinlerinizi vererek, haritaya erişim sağlayabilirsiniz. Bu haritada, kesişme noktanızdaki kullanıcıları görebilirsiniz ve eşleşme isteği gönderebilirsiniz.

Eşleştiğiniz kullanıcılarla güzel bir sohbet başlatıp, birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. İçerisinde birçok özelliği bulunan Happn'da premium alarak, kilitli özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin; sizi beğenen kullanıcıları görme, sınırsız beğeni hakkı, kişisel ayarları değiştirebilme gibi daha onlarca özellik bulunuyor.

Happn İndir

Eşleşme isteği gönderdiğiniz kullanıcılarda daha önde gözükmek için, SuperCrush gönderebilirsiniz. SuperCrush sayesinde, gönderdiğiniz kullanıcının beğeni kutusunda yukarda görünebilirsiniz. Evet, siz de eşleştiğiniz kişilerle daha ileriye gitme ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız, Happn indirerek şehrinizdeki insanlarla tanışabilirsiniz.

Happn Özellikleri