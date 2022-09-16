En Popüler Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları - 2022

Arkadaş bulma ve sohbet uygulamaları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için popüler hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamalar sayesinde yeni insanlarla tanışabilir ve yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için çok fazla sayıda mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları yeni bilgiler öğrenmenize olanak tanırken bazıları ise diğer insanlar ile taşınabilmenizi sağlar.

Flört uygulamaları konusunda geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu sebepten ötürü hangi uygulamanın daha iyi olduğu konusunda kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Hazırladığımız yazıda çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmetlerin bir listesi yer alıyor. Liste üzerinden beğendiğiniz uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları Listesi

Azar

Tinder

LivU

Skout

Badoo

Happn

Waplog

MeetMe

OkCupid

Connected2.me

Yukarıda en iyi arkadaşlık uygulamaları yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.

Azar

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen Azar, ilk olarak 2014 yılında kullanıcıların kullanımına sunuldu. Diğer insanlar ile tanışmanıza ve yeni arkadaşlıklar kurmanıza olanak tanıyan uygulama, kısa sürede çok popüler hâle geldi.

Canlı yayın yapma özelliğinin de yer aldığı uygulamanın başarılı bir arayüzü bulunuyor. Bu sayede uygulama kolayca kullanılabiliyor. Diğer kullanıcılarla görüntülü olarak iletişim kurabilmenizi sağlayan uygulamada kendi avatarınızı oluşturabilme imkânına da sahipsiniz.

Tinder

Dünya çapında uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Tinder, hemen hemen herkes tarafından bilinen arkadaşlık uygulamasıdır. 190 ülkede kullanılan uygulama, konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteriyor.

Uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Tinder her ne kadar ücretsiz olsa da çeşitli ücretli abonelik planları da bulunuyor. Abonelik paketleri kullanıcılara bazı avantajlar sunuyor.

Eğer popüler flört uygulaması hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız Tinder nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

LivU

50 milyondan fazla indirilen LivU, Tinder benzeri arkadaşlık uygulamaları arasında yer alıyor. Cinsiyet ve bölge seçerek uygulamayı kullanmaya başlayabilir, ekranı kaydırarak kendinize uygun birisi ile eşleşebilirsiniz.

Eşleştiğiniz kullanıcılar ile görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz. Görüntülü sohbetlerde kullanılabilecek çeşitli filtreler de mevcut. Uygulamada ayrıca gerçek zamanlı çeviri özelliği bulunuyor. Bu sayede yabancı kişilerle de kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Skout

Skout üzerinden ister çevrenizdeki isterseniz dünyanın dört bir noktasındaki insanlar ile iletişim kurabilirsiniz. Milyonlarca insan tarafından tercih edilen uygulamada görüntülü sohbetin yanı sıra mesajlaşma işlevi de bulunuyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken uygulamada canlı yayın özelliği de yer alıyor. Uygulamayı akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Badoo

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından Badoo üzerinden diğer insanlar ile tanışabilirsiniz. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulamada sade bir arayüz bulunuyor. Çevrenizde yer alan kullanıcılarla iletişim kurabilmenize olanak tanıyan uygulamada görüntülü olarak sohbet edebilirsiniz.

Görüntülü görüşmenin yanı sıra mesajlaşma özelliği de mevcut. Mesajlaşma tarafında ses kaydı ve fotoğraf gönderme gibi işlevler yer alıyor. 100 milyondan fazla indirilen uygulamayı indirebilir ve kolayca kullanabilirsiniz.

Happn

Bir profil oluşturup kullanmaya başlayabileceğiniz Happn, yaşamınızı sürdürdüğünüz bölgede yolunuzun kesiştiği kişileri gösteriyor. Bir kullanıcıyla iletişim kurabilmek için hem sizin hem de karşı tarafın beğeni butonuna basması gerekiyor. Uygulamada mesajlaşma ve görüntülü konuşma işlevleri yer alıyor.

Waplog

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Waplog üzerinden ekranı kaydırarak kullanıcıları görebilirsiniz. İletişimin başlayabilmesi için iki tarafın da beğeni butonuna basması gerekiyor. Mesajlaşma bölümünde ses kaydı göndermenin yanı sıra otomatik çeviri işlevi de mevcut.

Mesajlaşma haricinde görüntülü konuşma özelliği de bulunuyor. Uygulamada Hikaye özelliği de bulunuyor. İster paylaşım yapabilir isterseniz diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göz atabilirsiniz.

MeetMe

Yeni insanlar ile tanışabilmenize imkân tanıyan MeetMe, çevrenizde yer alan kullanıcıları gösteriyor. En popüler flört uygulamaları arasında bulunan MeetMe, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

OkCupid

OkCupid'de diğer birçok uygulamadan farklı olarak iki tarafın da bazı soruları yanıtlaması gerekiyor. Sorulara benzer yanıtlar veren insanların arkadaşlık kurabilmesine imkân tanıyan uygulamada çok başarılı bir arayüz bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilen OkCupid, kullanıcılara kolay bir kullanım sunuyor.

Connected2.me

Listenin son sırasında ise yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Connected2.me yer alıyor. Diğer kullanıcılar ile tanışabilmenize imkân tanıyan uygulamada Shuffle olarak isimlendirilen bir sayfa yer alıyor. Profillerin listelendiği bu sayfada arkadaşlık kurmak istediğiniz kişilere anonim olarak mesaj gönderebiliyorsunuz.

Uygulamada bir süre sonra otomatik olarak silinen Hikaye özelliği de bulunuyor. Bu özellik kullanılarak yapılan paylaşımlar tıpkı Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarda olduğu gibi bir süre sonra otomatik olarak siliniyor.

Connected2.me'de takip etme özelliği de bulunuyor. Mesajlaşma bölümünde görsel ve ses kaydı gönderme gibi işlevler mevcut. Sohbet penceresi üzerinden görüntülü ve sesli arama seçenekleri de yer alıyor.

Bu yazıda arkadaş bulma ve sohbet uygulamaları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi görüntülü sohbet uygulamaları listemizi de inceleyebilirsiniz.