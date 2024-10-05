Hayalet Ekran Koruyucu Nedir?

Hayalet ekran koruyucu, elektronik cihazların yalnızca sahibi tarafından görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir. Akıllı cep telefonları, laptoplar, notebooklar, akıllı saatler ve tabletlere özel olarak tasarlanan gizliliği üst düzeye çıkartan koruyuculara sahip.

Gizliliği sağlayan privacy ekran koruyucular, yan alandan bakıldığında ekranın görüntülenmesini engelleyip özel bilgileri koruma altına alır. Biz de bu rehberde hayalet ekran koruyucu teknolojisine dair detaylardan bahsedeceğiz.

Hayalet Ekran Koruyucu Nasıl Çalışır?

Hayalet ekran koruyucu, mahremiyeti sağlamak için tasarlanan özel ekran koruma teknolojisinden oluşuyor. Hayalet ekran koruyucu teknolojisinin işleyiş mekanizması, ekrana yalnızca belirli bir açıdan bakıldığında içeriğin görüntülenmesini sağlamasıdır. Hayalet ekran koruyucu özellikleri şu çalışma prensiplerinden oluşuyor;

Mikro-Louver Teknoloji

Gizlilik ve koruma

Görüş açısı kısıtlama

Hayalet ekran koruyucuda “mikro-louver teknoloji” isimli ince bir yatay lameller bulunuyor. Lameller, ışığın belirli açılarda filtrelenmesini sağlayıp ekran içeriğinin tam görüntülenmesini engeller. İçerik yalnızca doğrudan bakıldığında görüntülenebilir hale gelir. Yan kısımlardan bakıldığı zaman ekranda kararma olur. Dolayısıyla bu durumda ekran içeriğinin görüntülenmesini engeller.

Hayalet ekran koruyucu teknolojisi sadece gizliliği korumuyor. Aynı zamanda ekranı hafif darbelere ve çiziklere karşı da koruyor. Seyahat ederken ya da kalabalık alanlarda önemli bilgileri koruma altına almak için çok iyi çözümdür.

Hayalet ekran koruyucu teknolojisinin çalışma prensipleri içerisinde görüş açısını kısıtlamada var. Bu teknoloji, ekrana tam önünden bakıldığında içeriğin görüntülenmesini sağlar. Yalnız 28 ve üzerinde açıyla bakıldığı zaman ekranda kararma olur. Böylelikle yanda oturan ya da geçen kişiler ekrandakileri göremez.

Hayalet ekran koruyucuların kurulumu da çok basittir. Koruyucu kurmaya başlamadan önce cihazla uyumlu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Temizleme kitiyle ekran detaylı şekilde temizlenmelidir. Ekranda kir, toz vb. unsurların kalmadığından emin olunmalıdır. Böyle kalıntılar kaldığında maalesef koruyucu tam performansını sergileyemez.

Ekranın temizlenmesinin ardından koruyucunun üzerindeki 1 numaralı etiket koruyucu tabaka çıkarılıp ekrana düzenli şekilde yapıştırılır. Özellikle hava kabarcığının oluşmamasına çok dikkat edilmelidir. 2 numaralı etiketteki koruyucu tabakada çıkarılır. Tüm bu adımların ardından hayalet ekran koruyucu kullanılabilir hale gelir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayalet ekran koruyucu teknolojisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekilde sıralanabilir:

1. Hayalet Ekran Koruyucu Telefona Zarar Verir mi?

Sözü edilen teknolojinin telefona hiçbir zararı yoktur. Ekran koruyucu, özel vakumlu tasarıma sahip. Bu kapsamda telefon ekranından çıkartıldığı zaman ekranda herhangi yapışkanlı katman kalmıyor.

2. Hayalet Ekran Koruyucu Dokunmatik İşlevselliği Engelliyor mu?

Hayalet ekran koruyucunun dokunmatik işlevselliği engelleme gibi bir durumu söz konusu değil. Tablet, akıllı telefon gibi cihazlar normal şekilde kullanılabilir.

3. Hayalet Ekran Koruyucu Ekranın Parlaklığını Azaltıyor mu?

Hayalet ekran koruyucu, ekran parlaklığını yalnızca %2-%3 oranında düşürüyor. Çünkü koruyucuda özel yapı vardır. Bu özel yapı parlaklığı düşürüyor.