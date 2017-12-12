iPhone "Ekran Kilidi" Şifresini Unuttum, Kaldırmak İçin Ne Yapmalıyım?

"iPhone şifresini unuttum?" diye üzülmeyin! Bu blog yazımızda iPhone'un ekran kilidi şifresini kaldırmanın yollarından bahsediyoruz. Telefonunuzu sizden başkası kurcalamasın diye koyduğunuz güçlü şifreyi unuttuğunuzda verilerinize tekrar nasıl erişebileceğinizi anlatıyoruz.

iPhone Şifresini Unuttum, Ne Yapmalıyım?

iPhone X ile birlikte gelen Face ID, öncesinde Touch ID ve ilk iPhone’dan beri kullandığımız şifre (parola), Apple’ın kişisel verilerimizi koruma altına almamız için sunduğu güvenlik seçenekleri arasında. Face ID veya Touch ID etkinleştirilmiş bir iPhone kullandıysanız, bazı koşullarda şifrenin girilmesi zorunluluğunun olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ya iPhone’unuzun yüz tanıma sistemi açılmaz veya parmak izi o anda okumazsa veya sadece şifre koymuş, şifreyi de hatırlamıyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

"iPhone’a koyduğum şifreyi unutmam imkansız" demeyin; bu sorunla karşılaşıp ne yapacağını bilemeyen kullanıcıların sayısı bir hayli fazla olup bir gün sizin de başınıza gelebilir. Öyle ki; Google aramasında “iPhone şifremi unuttum format atma”, "iPhone ekran kilidi şifremi unuttum", “iPhone şifremi unuttum nasıl sıfırlanır?”, “iPhone şifremi unuttum telefon açılmıyor”, “iPhone şifremi unuttum iTunes’a bağlayın diyor”, “iPhone şifremi unuttum telefonum kilitlendi ne yapmalıyım?” gibi pek çok sorgu karşımıza çıkıyor. iPhone’unuzun şifresini unuttuğunuzdan kilit ekranını geçemiyorsanız yapabileceğiniz üç şey var. Neler mi?

iPhone "Ekran Kilidi" Şifresini Kaldırma Yöntemleri

iTunes ile Geri Yükleme:

iPhone ekran şifresini kaldırmanın en hızlı yolu iTunes ile geri yükleme. iPhone’unuzu önceden iTunes eşzamanladıysanız ve iPhone’umu Bul’u etkinleştirmediyseniz iTunes ile geri yükleme işlemiyle iPhone şifresini kaldırmanız mümkün. Tek yapmanız gereken; iPhone’unuzu bilgisayara bağlamak ve iTunes açıldığında “Şimdi Yedekle”yi seçip iPhone’a Geri Yükle demek. Geri yükleme tamamlandığında kurulum menüsünde “iTunes Yedeklemesinden Geri Yükle”yi seçiyorsunuz.

Kurtarma Moduna Alma:

iPhone’unuzu hiç bilgisayarınızla eşzamanlamadıysanız veya iPhone’umu Bul’u etkinleştirdiyseniz cihazı kurtarma moduna almanız gerekiyor. Bu işlem, cihazınızın içeriğini silecek ve son yazılım sürümüne güncelleyecek. Tamamlandığında iPhone ekran kilidi şifresi kaldırma işlemi tamamlanmış olacak. Ancak şöyle bir sorun var; iPhone’unuzun iCloud'a yedeğini almadıysanız tüm verileriniz uçup gidecek.

iPhone Yedekleme Nasıl Yapılır?

iPhone’u kurtarma moduna almak için öncelikle cihazı bilgisayarınıza bağlıyor ve iTunes’u başlatıyorsunuz. Sonrasında iPhone X, 8 veya 8 Plus kullanıcısıysanız, ses açma tuşuna hızlıca basıp bırakma, ses kısma tuşuna hızlıca basıp bırakma ve ardından kurtarma modu ekranını görene kadar yan düğmeye basılı tutma; iPhone 7 veya 7 Plus kullanıcıysanız, yan düğme ve ses kısma düğmesine aynı anda basılı tutma ve kurtarma modu ekranını görene kadar düğmelere basılı tutmaya devam etme; iPhone 6s ve önceki bir model kullanıyorsanız, ana ekran ve üst (yan) düğmeye aynı anda basılı tutma ve kurtarma modu ekranını görene kadar düğmelere basılı tutmaya devam etme yolunu izliyorsunuz. Kurtarma moduna aldığınızda sorun olduğunu belirten bir uyarı mesajı alacaksınız. Burada Geri Yükle’yi seçiyorsunuz. iTunes, aygıt için gerekli yazılımı indiriyor. Bu aşamanın 15 dakikadan fazla sürmemesi gerek. Sürerse kurtarma moduna alma ve geri yükleme işlemlerini tekrarlayın. Kurtarma işlemi tamamlandığında iPhone’unuzu bilgisayarınızdan çıkarabilirsiniz.

iPhone 7 Kurtarma Modu ve DFU Moda Nasıl Alınır

iPhone X, 8 ve 8 Plus Kurtarma Moduna Alma Nasıl Yapılır?

iPhone'umu Bul'u Kullanma:

iPhone’umu Bul’u ektinleştirdiyseniz üçüncü bir seçeneğiniz daha var. Normalde cihazınız çalındığında veya kaybolduğunda kullanmanız gereken iPhone’umu Bul, cihazın içeriğini silmenin en hızlı yolu. Bilgisayarınız veya bir mobil aygıtınızla iCloud.com üzerinden iPhone’u Bul ile silme işlemini yapmanızla birlikte iPhone’unuzun parolası kalkacaktır. iCloud yedeğiniz varsa verilerinizi kurtarabilirsiniz.