Hayatımızı Kolaylaştıracak 6 Giyilebilir Teknoloji

Hayatın birçok alanında kullanılan giyilebilir teknolojiler, vücut hareketlerini takip etmeyi sağlayan akıllı sensörlerden oluşuyor. Vücut hareket ettiğinde sensörler aktifleşip bilgi akışını sağlıyor. Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlarla senkronize edilerek kullanılır.

Giyilebilir teknolojilerin aktifleştirilmesiyse mobil internet bağlantıları, Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla gerçekleşir. Biz de bu rehberde hayatımızı kolaylaştıracak 7 giyilebilir teknoloji listesi oluşturduk.

Hayatımızı Kolaylaştıracak Giyilebilir Teknolojiler

Giyilebilir teknoloji örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Akıllı Kemer

Giyilebilir teknoloji cihazları, moda aksesuarlarında da öne çıkıyor. Akıllı kemer hem kişinin kombinini tamamlıyor hem de düşme riskini ortadan kaldırıyor. Akıllı kemerde yer alan gömülü sensörler ve algoritmalar, düşme riskini tespit edip kullanıcıyı uyarıyor.

2. Fitness Cihazları

Fitness cihazları hem bileğe takılıyor hem de kemere bağlanıyor. En çok kullanılan giyilebilir teknolojiler arasında fitness cihazları da yer alıyor. Fitness cihazları, kullanıcısının sağlığını takip eder. Kullanıcısına şu konularda bilgi verir;

Yapılan egzersiz

Yakılan kalori

Uyku saati

Fitness cihazları için kişisel eğitmen tabiri kullanılabilir.

3. Akıllı Ayakkabı

Sensörlerle gömülü olan akıllı ayakkabılar, kan basıncını takip eder. Aynı zamanda şu sağlık parametrelerini de takip ediyor;

Kalori

Duruşu

Yorgunluğu

Adımları

Akıllı ayakkabılar, gerçek zamanlı olarak sağlık parametrelerini aktarıyor. Bluetoot aracılığıyla cep telefonuna bağlanılarak kullanılır.

4. Akıllı Eldiven

Hayatımızı kolaylaştıracak giyilebilir teknolojiler içerisinde yer alan akıllı eldivenler, dilsiz ve sağır insanların başkalarıyla kolayca iletişim kurması için geliştirildi. Çünkü akıllı eldivenler, işaret dilini konuşma ve metne dönüştürüyor. Akıllı eldiven, kullanıcısının sanal nesnelere doğrudan ve sezgisel olarak dokunabilmesi için tasarlandı.

5. Akıllı Gözlükler

Kullanışlı giyilebilir teknolojiler arasında yer alan akıllı gözlükler, bulunulan konum hakkında kullanıcısına bilgi veriyor. Bluetooth üzerinden akıllı gözlükler telefona bağlanıyor. Akıllı gözlükler günümüzde hem sağlık hem de güvenlik amaçlı olarak kullanılıyor. Polisler, suçluyu belirlemek için akıllı gözlüklerin yüz tanıma işlevinden yararlanıyor. Sağlık alanındaysa örneğin, otomatik hasta veri girişi vb. işlemler için kullanılabiliyor.

6. Akıllı Kol Bandı

Hayatımızı kolaylaştıran giyilebilir teknoloji cihazlarından akıllı kol bandı; parmak, kol ve kas hareketlerini algılıyor. Bu hareketleri yerleşik sensörlerle algılıyor. Akıllı kol bandı genel olarak oyunlarda kullanılıyor. Akıllı kol bandı, kullanıcılarının oyun deneyimini üst düzeye çıkarıyor.