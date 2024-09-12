Hayatımızı Kolaylaştıracak 6 Giyilebilir Teknoloji
Akıllı sensörlerle vücut hareketlerini takip eden giyilebilir teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor. İşte hayatımızı kolaylaştıracak 7 giyilebilir teknoloji!
Hayatın birçok alanında kullanılan giyilebilir teknolojiler, vücut hareketlerini takip etmeyi sağlayan akıllı sensörlerden oluşuyor. Vücut hareket ettiğinde sensörler aktifleşip bilgi akışını sağlıyor. Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlarla senkronize edilerek kullanılır.
Giyilebilir teknolojilerin aktifleştirilmesiyse mobil internet bağlantıları, Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla gerçekleşir. Biz de bu rehberde hayatımızı kolaylaştıracak 7 giyilebilir teknoloji listesi oluşturduk.
Giyilebilir Sağlık Teknolojileri Nelerdir?
İnsanların yaşam kalitesini yükselten ve sağlıkla ilgili durumlarını yakından takip eden giyilebilir sağlık teknolojileri nelerdir? İşte detaylar!
Hayatımızı Kolaylaştıracak Giyilebilir Teknolojiler
Giyilebilir teknoloji örnekleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Akıllı Kemer
Giyilebilir teknoloji cihazları, moda aksesuarlarında da öne çıkıyor. Akıllı kemer hem kişinin kombinini tamamlıyor hem de düşme riskini ortadan kaldırıyor. Akıllı kemerde yer alan gömülü sensörler ve algoritmalar, düşme riskini tespit edip kullanıcıyı uyarıyor.
2. Fitness Cihazları
Fitness cihazları hem bileğe takılıyor hem de kemere bağlanıyor. En çok kullanılan giyilebilir teknolojiler arasında fitness cihazları da yer alıyor. Fitness cihazları, kullanıcısının sağlığını takip eder. Kullanıcısına şu konularda bilgi verir;
- Yapılan egzersiz
- Yakılan kalori
- Uyku saati
Fitness cihazları için kişisel eğitmen tabiri kullanılabilir.
3. Akıllı Ayakkabı
Sensörlerle gömülü olan akıllı ayakkabılar, kan basıncını takip eder. Aynı zamanda şu sağlık parametrelerini de takip ediyor;
- Kalori
- Duruşu
- Yorgunluğu
- Adımları
Akıllı ayakkabılar, gerçek zamanlı olarak sağlık parametrelerini aktarıyor. Bluetoot aracılığıyla cep telefonuna bağlanılarak kullanılır.
4. Akıllı Eldiven
Hayatımızı kolaylaştıracak giyilebilir teknolojiler içerisinde yer alan akıllı eldivenler, dilsiz ve sağır insanların başkalarıyla kolayca iletişim kurması için geliştirildi. Çünkü akıllı eldivenler, işaret dilini konuşma ve metne dönüştürüyor. Akıllı eldiven, kullanıcısının sanal nesnelere doğrudan ve sezgisel olarak dokunabilmesi için tasarlandı.
5. Akıllı Gözlükler
Kullanışlı giyilebilir teknolojiler arasında yer alan akıllı gözlükler, bulunulan konum hakkında kullanıcısına bilgi veriyor. Bluetooth üzerinden akıllı gözlükler telefona bağlanıyor. Akıllı gözlükler günümüzde hem sağlık hem de güvenlik amaçlı olarak kullanılıyor. Polisler, suçluyu belirlemek için akıllı gözlüklerin yüz tanıma işlevinden yararlanıyor. Sağlık alanındaysa örneğin, otomatik hasta veri girişi vb. işlemler için kullanılabiliyor.
6. Akıllı Kol Bandı
Hayatımızı kolaylaştıran giyilebilir teknoloji cihazlarından akıllı kol bandı; parmak, kol ve kas hareketlerini algılıyor. Bu hareketleri yerleşik sensörlerle algılıyor. Akıllı kol bandı genel olarak oyunlarda kullanılıyor. Akıllı kol bandı, kullanıcılarının oyun deneyimini üst düzeye çıkarıyor.