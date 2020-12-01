Şimdi bir sabit disk satın aldığınızı düşünelim. 500 GB kapasitesindeki bir HDD'i aldınız ve eve gelip bilgisayarınıza taktınız. Birden kullanılabilir depolama alanının 500 GB değil, 465 GB olduğunu gördünüz. Peki ama tüm bu depolama alanı nereye gitti? Daha doğru bir şekilde sormak gerekirse satın aldığınız HDD'nin kullanılabilir alanı neden daha az?

Sabit Diskin Kullanılabilir Depolaması Neden Daha Düşük?

Bu başlığı her ne kadar sabit diskler üzerinden açmış olsak da, aslında bu durum harici belleklerden diğer tüm depolama aygıtlarına kadar hemen her üründe geçerlidir. Peki ama pazardan aldım 500 GB, eve geldim 465 GB tekerlemesinin çok yakışacağı bu sorunun altında yatan sebep ne?

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse bu farkın altında yatan sebep, üreticilerin cihazlarını tanıtma şekli ile Windows'un bu depolama cihazlarını kullanma şekli arasındaki farktan kaynaklanır.

Kafanız karışmış olabilir ancak oldukça basit.

Bir sabit disk üreticisi için 1 KB = 1.000 Bayt, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 MB formülü geçerlidir. Daha kısa bir şekilde söylemek gerekirse 500 GB kapasitesindeki bir sabit diskten söz ettiğimizde, burada 500.000.000.000 Bayt kapasitesindeki bir diskten bahsediyoruzdur.

Öte taraftan bilgisayarınızda gördüğünüz tüm değerlerde 1 KB = 1.024 Bayt, 1 MB = 1.024 KB, 1 GB = 1.024 MB formülü geçerlidir. Yani 1.024'lük kuvvetler şeklinde hesaplama yapılır. 1.024'ün kuvvetleri için kullanılması gereken doğru terim gibibayt olacaktır ancak bu terimi şimdiye kadar duymamış olabilirsiniz.

500 GB yani 500.000.000.000 Bayt bir sabit diskten bahsettiğimizde, 1.024'lük sistem üzerinden, 465 GB kapasitesinde bir görünüme kavuşuyoruz. Burada temel suçun sabit disk üreticisinde olmadığını hatırlatalım. Teknik jargonda haklı olan taraf onlardır. Yani 500 GB gerçekten de 500.000.000.000 Bayt eder.

Ama bahsettiğimiz gibi, her şey onların nasıl tanıtıldığı ve Windows'un onları nasıl kullandığı ile ilgilidir.

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