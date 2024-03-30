Honor 70, Pro ve 70 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı

Honor’un 2022 yılının bahar aylarında satışa sunduğu Honor 70 serisinde bulunan cihazların özellikleri merak ediliyor. Honor 70, 70 Pro ve 70 Pro+ isimli cihazların bulunduğu bu seriye ilişkin tüm detayları bu yazımızda ele alıyoruz.

İşte, Honor 70 serisinde bulunan akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları!

Honor 70 Serisi Özellikleri

Honor 70 serisinde üç farklı model bulunuyor. Üç model arasında bazı farklılıklar var. Bunlardan ilkinin ekran büyüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Serinin standart modeli 6.67 inçlik bir ekrana sahipken diğer iki modelde bu ölçü 6.78 inç’e yükseliyor.

178 gram ağırlığındaki Honor 70’e eşlik eden 70 Pro ve 70 Pro+’ın ağırlığı ise 192 gram. Dahili depolama anlamında serinin üstün iki modeli 256 GB’lık kapasite sunarken diğer model 128 GB’lik bir alana sahip.

Üç modelde de farklı işlemcilerin kullanılmış olması dikkat çekiyor. Bunun yanında video kayıt ve kamera çözünürlükleri Pro ve Pro+ modellerinde daha yüksek. Ekran özelliklerinde de Pro ve Pro+’ın daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz.

Piksel yoğunlukları da standart modelde 395 PPI iken diğer iki modelde 429 PPI olarak belirtiliyor. 2022 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülen cihazların teknik özellikleri ise şu şekilde:

Honor 70 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

6.67 inç OLED Ekran

1080 x 2400 px FHD+ çözünürlük

Piksel yoğunluğu 395 PPI

Ekran yenileme hızı 120 Hz

4800 mAh batarya

66 W Hızlı şarj

%60 dolum için gerekli süre 20 dakika

54 + 50 + 2 MP Arka kamera seti

32 MP Ön kamera

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE)

8 çekirdekli 2.5 GHz CPU

Adreno 642L grafik işlemci

8 GB RAM

128 / 256 GB Dahili depolama

Satış fiyatı: Malezya’da 1.999 Ringgit. Yaklaşık 424 dolara ve 13.770 TL’ye denk geliyor.

Honor 70 Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

6.78 inç OLED Ekran

1200 x 2652 PX fhd+

Piksel yoğunluğu: 429 PPI

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

4500 mAh batarya

100 W Hızlı şarj

54 + 50 + 8 MP Üçlü arka kamera

50 MP Ön kamera

İşlemci: MeidaTek Dimensity 8000

8 çekirdekli 2.75 GHz CPU

Mali-G610 MC6 GPU

8/12 GB RAM

256/512 GB Dahili depolama

Satış fiyatı:518 dolar civarında

Honor 70 Pro+ Teknik Özellikleri ve Fiyatı