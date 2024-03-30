Honor 70, Pro ve 70 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı
Honor'un sevilen serisi Honor 70'in öne çıkan özellikleri neler? Gelin, Honor 70 Pro ve 70 Pro+'ın da yer aldığı bu serinin detaylarına birlikte bakalım!
Honor’un 2022 yılının bahar aylarında satışa sunduğu Honor 70 serisinde bulunan cihazların özellikleri merak ediliyor. Honor 70, 70 Pro ve 70 Pro+ isimli cihazların bulunduğu bu seriye ilişkin tüm detayları bu yazımızda ele alıyoruz.
İşte, Honor 70 serisinde bulunan akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları!
180 MP Periskop Kameralı Honor Magic 6 Pro Özellikleri ve Fiyatı
180 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamerasıyla dikkat çeken Honor Magic 6 Pro özellikleri ile öne çıkıyor.
Honor 70 Serisi Özellikleri
Honor 70 serisinde üç farklı model bulunuyor. Üç model arasında bazı farklılıklar var. Bunlardan ilkinin ekran büyüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Serinin standart modeli 6.67 inçlik bir ekrana sahipken diğer iki modelde bu ölçü 6.78 inç’e yükseliyor.
178 gram ağırlığındaki Honor 70’e eşlik eden 70 Pro ve 70 Pro+’ın ağırlığı ise 192 gram. Dahili depolama anlamında serinin üstün iki modeli 256 GB’lık kapasite sunarken diğer model 128 GB’lik bir alana sahip.
Üç modelde de farklı işlemcilerin kullanılmış olması dikkat çekiyor. Bunun yanında video kayıt ve kamera çözünürlükleri Pro ve Pro+ modellerinde daha yüksek. Ekran özelliklerinde de Pro ve Pro+’ın daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz.
Piksel yoğunlukları da standart modelde 395 PPI iken diğer iki modelde 429 PPI olarak belirtiliyor. 2022 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülen cihazların teknik özellikleri ise şu şekilde:
Honor 70 Teknik Özellikleri ve Fiyatı
- 6.67 inç OLED Ekran
- 1080 x 2400 px FHD+ çözünürlük
- Piksel yoğunluğu 395 PPI
- Ekran yenileme hızı 120 Hz
- 4800 mAh batarya
- 66 W Hızlı şarj
- %60 dolum için gerekli süre 20 dakika
- 54 + 50 + 2 MP Arka kamera seti
- 32 MP Ön kamera
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE)
- 8 çekirdekli 2.5 GHz CPU
- Adreno 642L grafik işlemci
- 8 GB RAM
- 128 / 256 GB Dahili depolama
- Satış fiyatı: Malezya’da 1.999 Ringgit. Yaklaşık 424 dolara ve 13.770 TL’ye denk geliyor.
Honor 70 Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı
- 6.78 inç OLED Ekran
- 1200 x 2652 PX fhd+
- Piksel yoğunluğu: 429 PPI
- Ekran yenileme hızı: 120 Hz
- 4500 mAh batarya
- 100 W Hızlı şarj
- 54 + 50 + 8 MP Üçlü arka kamera
- 50 MP Ön kamera
- İşlemci: MeidaTek Dimensity 8000
- 8 çekirdekli 2.75 GHz CPU
- Mali-G610 MC6 GPU
- 8/12 GB RAM
- 256/512 GB Dahili depolama
- Satış fiyatı:518 dolar civarında
Honor 70 Pro+ Teknik Özellikleri ve Fiyatı
- 6,78 inç OLED 1200 x 2652 px çözünürlüklü FHD+ ekran
- Piksel yoğunluğu 429 PPI
- Ekran yenileme hızı 120 Hz
- 4500 mAh batarya
- 100 W Hızlı şarj desteği
- 54 + 50 + 8 MP Üçlü arka kamera seti
- 50 MP Ön kamera
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- Mali-G710 MC10 Grafik işlemci
- 8 – 12 GB RAM esçenekleri
- Dahili hafıza 256 GB
- Satış fiyatı: 650 dolar bandında satış fiyatına sahip (yaklaşık 50.000 Hindistan Rupisi)
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