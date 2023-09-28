Samsung Galaxy A55 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Orta segmente hitap edecek olan Samsung Galaxy A55 üst düzey bir tasarıma sahiptir.

Cihaz, 5 senelik güvenlik güncellemesine sahip olacak. Aynı zamanda 4 senelik de Android sürümünü destekleyecek. GalaxyClub web sitesinde yer alan bilgilere göre Samsung bu telefonda Exynos 1480 işlemcisini kullanacak.

GalaxyClub, telefonun S5E8845 kod isimli işlemciyle test edildiğini kamuoyuyla paylaştı. Söylentilere göre Exynos 1480 işlemcisi Rose kod adına sahip olacak.

Samsung Galaxy A55 Özellikleri

Samsung Galaxy A55’in bir önceki model Galaxy A54 ile benzer özellikler taşıması bekleniyor. Çünkü Samsung Galaxy A54, 16 Mart’ta piyasaya çıktı. Dolayısıyla kısa sürede cihazda değişikliklerin olması beklenmiyor.

Samsung Galaxy A55 söylentilere göre Galaxy A54’teki gibi 2.400x1.080 piksel çözünürlüklü 6 inç 120 Hz AMOLED ekrandan oluşacak. Cihazda IP67 sertifikasıyla Wi-Fi 6 bağlantısının olması da bekleniyor.

Samsung’un yeni cihazının kamera ve diğer teknik özellikleriyle ilgili henüz net bilgi yok. İlerleyen dönemlerde cihazla ilgili daha kapsamlı bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy A55 Çıkış Tarihi

Galaxy A52: 17 Mart 2021

Galaxy A53: 17 Mart 2022

Galaxy A54: 15 Mart 2023 tarihinde tanıtıldı.

Yukarıda sıralanan bilgilerden yola çıkarak Samsung Galaxy A55 büyük olasılıkla 2024 yılının mart ayında piyasaya çıkacak. Samsung son yıllarda serileri belirli bir düzende piyasaya sundu.

Samsung Galaxy A55 Fiyatı

Samsung’un aşağıdaki cihazlarına bakarak Galaxy A55’in fiyatı hakkında bir öngörüde bulunabiliriz.

Galaxy A52: 499 Dolar- 13.631,76 TL

Galaxy A53: 449 Dolar- 12.266,06 TL

Galaxy A54: 449 Dolar - 12.266,06 TL

Samsung, akıllı telefonların fiyatlarını belirlemede tutarlı davrandı. Fakat ülkemizde cep telefonlarının fiyatlarına vergide dahil oluyor. Bu sebeple Samsung’un yeni cihazının fiyatı biraz yüksek olabilir. Tahmini olarak cihazın fiyatı 500 dolar civarında olur. 500 dolar da şu anda 13.656,98 TL yapıyor.

Sizce Samsung’un merakla beklenen cihazı hangi özelliklere sahip olacak. Ayrıca fiyatıyla ilgili tahminleriniz neler?