Honor X60 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Honor’un 2023 yılında tanıtılan X50 serisinin ardından bu yıl X60 serisi görücüye çıkıyor. Bu serinin ilk modeli ise Honor X60 Plus olarak tanıtılıyor. Çin’de resmi tanıtımı yapılan cihaz ile ilgili detaylar kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda Honor X60 Plus özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini sizler için araştırdık.

Honor X60 Plus Özellikleri

6.77 inç büyüklüğünde HD+ ekrana sahip olan Honor X60 Plus, 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. LCD ekran teknolojisine sahip olan modelde işlemci olarak ise Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti kullanılıyor.

Depolama özelliklerine baktığımızda cihazın 12 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Dahili hafıza kapasitesi ise 256 ve 512 GB olarak iki alternatiften oluşuyor. Arka yüzeyde ikili kamera sistemi mevcut. Ana kamera çözünürlüğü 50 MP iken ikinci kamerada 2 MP çözünürlük sunuluyor.

Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğüne sahip. Cihazın batarya kapasitesi 6.000 mAh, hızlı şarj desteği ise 35 W olarak belirtiliyor. MagicOS, Android 14 işletim sistemi ile gelen telefonun boyutları 166.9 x 76.8 x 8.24 mm olarak belirtiliyor. Ağırlığı ise 198 gram.

Honor X60 Plus Fiyatı

Honor imzalı akıllı telefon X60 Plus, üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bu renkler siyah, beyaz ve yeşil olacak. Cihazın satış fiyatı ise tercih edilen depolama kapasitesine göre değişiklik gösterecek. Honor X60 Plus’ın başlangıç fiyatı 206 dolar olacak.

Bu modelin sunduğu depolama alanı ise 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızadan oluşacak. Yani TL olarak düşündüğümüzde vergisiz fiyatın 6.800 TL civarında olduğunu görüyoruz. Vergiler eklendiğinde ise bu rakam 13.800 TL seviyesine yükselecek.

Cihazın 512 GB dahili hafızalı versiyonu için ise 234 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Çin’de resmi tanıtımı gerçekleştirilen modelin ne zaman dünya pazarına açılacağını ve Türkiye’ye geleceğini hep birlikte göreceğiz.

Peki, siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye geldiğinde bu telefonu satın almak ister misiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!