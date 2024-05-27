Honor 200 Serisi Telefonlar Tanıtıldı: Çarpıcı Tasarımıyla Dikkat Çekiyor!

Son yıllarda akıllı telefon sektöründe iddialı telefonlarıyla rekabete ayak uyduran Honor, bugün Honor 200 ve 200 Pro ile en yeni akıllı telefonlarını tanıttı.

Tasarımıyla olduğu kadar özellikleriyle de çarpıcı olan bu iki modelde de 6,7 inç OLED (FHD+ 120Hz) ekran yer alıyor. Aynı zamanda bu iki model, 50MP ana ve portre kameralarının yanı sıra 100W kablolu şarj özelliğine sahip 5.200 mAh pilleriyle uzun bir pil ömrü sunuyor.

Honor 200 ile Honor 200 Pro Arasındaki Farklar

Aralarındaki farklara değinecek olursak Honor 200 Pro, daha güçlü bir Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve 66W kablosuz şarj desteği ile gelirken, Honor 200 ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile geliyor ve kablosuz şarj özelliğinden yoksun. Honor 200 Pro ayrıca gelişmiş kablosuz ve hücresel bağlantı için özel bir Honor C1+ çipine sahip.

Honor 200 Pro'nun arkasındaki ana kamera, Omnivision OV50H tabanlı 50MP 1/1.3" sensör olan özel bir H9000 sensörüdür. Bu, 1,2µm piksel, f/1,9 diyafram açıklığı ve OIS ile amiral gemisi Honor Magic 6 Pro'da da kullanılan sensörün aynısı. Honor 200 ise f/1.95 diyafram açıklığı ve OIS ile 1/1.56 "IMX906 ana sensöre sahip.

Honor 200 Serisi Fiyatları

Honor 200, 12/256GB versiyonunda yaklaşık 372 dolarlık fiyat etiketine sahip ve 16/512GB versiyonu ise yaklaşık 442 dolara satışta. Honor 200 Pro ise 12/256GB'lık standart seçeneğiyle 483 dolara satışa sunulurken, 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği ise 621 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

Her iki telefon da 31 Mayıs'tan itibaren öncelikli olarak Çin'de açık satışa sunulacak. Telefonların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şimdilik bir bilgi yok.

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