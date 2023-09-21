Huawei Eyewear 2 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Eyewear 2, 11 saate kadar kesintisiz kullanılabiliyor. Yan kısımları gümüş kaplamalı olan gözlük, “Nano Vakum Metalizasyon (NCVM) kaplamasıyla dikkat çekiyor. Windows, Android ve iOS cihazlarla Bluetooth’la eşleşen gözlükten, kulaklık takmadan şarkı dinlenebiliyor. Aynı zamanda telefon görüşmeleri de çok rahat gerçekleştiriliyor.

Huawei Eyewear 2 Özellikleri

Huawei Eyewear 2, IP54 sertifikasına sahiptir. Bu sertifika, suya karşı dayanıklılığı ifade ediyor. Sade tasarımıyla dikkat çeken gözlükle 9 saate kadar konuşulabiliyor. Yalnızca 10 dakika şarj edilerek 3 saat kullanılabiliyor. Gözlüğün tam şarj süresi 50 dakikadır.

Cihaz, 4.7 gram ağırlığındadır. Gözlük, kaliteli hoparlör sisteminden oluşuyor. Dahili hoparlörlerden oluşan gözlükle telefon görüşmesi gerçekleştirilirken bir taraftan da kullanıcı kendine özel sesleri duyabilir.

Gözlük, Bluetooth 5.2 destekli olarak tasarlanmıştır. Güçlü kablosuz Bluetooth bağlantısıyla harika bir kullanım sunuyor. Bu sayede gözlükle haberleşme tam anlamıyla gerçekleşerek gecikmelerinde önüne geçilmiş oluyor. Gözlükle senkron sesler de duyuluyor.

Gözlük üzerinde entegre edilen sensörler, çıkarıldığında şarkıyı durduruyor. Gözlük 3 dakikada yeniden takıldığında daha önce oynatılan ses yeniden çaldığı yerden devam eder.

Gözlük çerçevesi içerisine gömülen; dokunma sensörü, tutma sensörü ve kaydırma sensörleri dinlenen seslerin kolayca gözlüğün üst kısmından yönetiyor.

Gözlük çerçevesinden parmak kaydırılarak dinlenilen ses seviyesi hem artırılabilir hem de azaltılabilir. Ayrıca bir sonraki şarkıya geçiş içinde kullanılabilir. Gözlüğün çerçevesinde gömülmüş olan kontrol sistemleriyse çok kullanışlıdır.

Huawei Eyewear 2 çerçevesine çift tıklanarak müziği oynatıp duraklatabilmek mümkün. Çerçeveye üç defa dokunulduğunda sesli asistan aktif hale getirilir.

Huawei Eyewear 2 Fiyatı

Huawei Eyewear 2, kristal netlikte ses iletimi sunuyor. Böylelikle müzik keyfi yaşarken hoparlörde yer alan 128 mm kare genişliğindeki diyaframla titreşimli ses dalgaları üretilmektedir. Böylelikle hoparlör açık olduğunda çevredeki kişiler rahatsız edilmeden kullanıcıya özel olması sağlanmaktadır.

Gözlüğün üzerinde konumlanan;

Ses seviyesi,

Ses netliği,

Yarı açık hoparlörde kulaklıkla benzer bir deneyim sunmaktadır.

Son teknolojiyle tasarlanan Huawei’nin bu akıllı gözlüğü 18 Ekim itibariyle Avrupa’da 300 eurodan satışa sunulacak. Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bilgi yok. Bu konuda bir gelişme yaşandığında buradan belirteceğiz.

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