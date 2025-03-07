Huawei FreeArc İncelemesi: En Rahat Spor Kulaklığı!

Uzun süre boyunca herhangi bir rahatsızlık hissedilmeden kullanılabilen Huawei FreeArc üst düzey ses kalitesi, gürültü engelleme performansı ve uzun pil ömrü dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Huawei FreeArc incelemesi ile kulaklığı detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei FreeArc İncelemesi

Huawei markasının kulak kancalı ilk açık kulaklık modeli olan FreeArc, kulağa çok rahat oturuyor ve kanca sayesinde düşme tehlikesi yaşanmıyor. Böylece hareket hâlinde bile kulaklık sabit durarak keyifli bir kullanım imkânı elde ediliyor. Bu tasarım özellikle spor yapan kişiler için çok kullanışlı olacaktır.

C-bridge olarak isimlendirilen tasarım, 10 bini aşkın dış kulak kıvrımının ergonomik analizine dayanıyor. 0,7 mm kalınlığında yüksek performanslı Ni-Ti alaşımından üretilen kulaklık farklı kulak şekillerine uyum sağlıyor.

Yalnızca 8,9 gram ağırlığa sahip olan kulaklık yüzde 81,5 oranında yumuşak sıvı silikonla üretildi. SGS Akıllı Yeşil Madalya Sertifikası'na sahip FreeArc, uzun süreli kullanımda bile herhangi bir rahatsızlık hissettirmiyor.

140 derece optimum üçgen destek ve yer çekimi denge tasarımı, spor esnasında kulaklıkların sabit şekilde kalmasını mümkün hâle getiriyor. S şeklindeki yumuşak kıvrımlar ise kulak kıkırdağına daha az baskı uyguluyor. Böylece kulaklığın kulağa daha rahat ve güvenli şekilde yerleşmesi sağlanıyor.

FreeArc yalnızca tasarım konusunda değil ses kalitesi ve daha birçok konuda da adından söz ettirmeyi başarıyor. Kulaklıkta yer alan 17 x 12 mm boyutunda yüksek hassasiyetli sürücü, kristal berraklığında ses deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Dinamik Bas Algoritması daha derin bas sunuyorken Adaptif Eşit-Gürültü Algoritması ise her ses seviyesinde dengeli ses profiline imkân tanıyor. Gelişmiş Ters Ses Dalgası sistemi, seslerin tam olarak kulak kanalına iletilmesini sağlayarak ses sızıntısını minimum seviyeye indiriyor.

Prime çift mikrofon dizilimine sahip olan kulaklık üç kademeli gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, sesinizin kalabalık ortamda bile net şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.

Kulaklıkta rüzgâr sesini azaltma teknolojisin de yer aldığını belirtelim. Bu özellik, açık havada yapılan sesli görüşmelerde rüzgâr sesini minimum seviyeye indiriyor.

Huawei FreeArc modelinde IP57 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kulaklığın suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Kulaklık yağmurlu havalarda veya terleme durumunda bile sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bu, kulaklığı spor ve açık hava etkinlikleri için çok kullanışlı hâle getiriyor.

Kulaklık 7 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar çıkıyor. Böylece kulaklık uzun süre boyunca şarj endişesi yaşanmadan kullanılabiliyor. FreeArc ayrıca 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım imkânı sağlıyor.

FreeArc modeli aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor. Örneğin kulaklığı hem telefonunuza hem bilgisayarınıza bağlayabilir ve iki cihaz arasında çok pratik şekilde geçiş yapabilirsiniz. Böylelikle kulaklığı diğer cihazda kullanmak istediğinizde zahmetli adımları uygulamak zorunda kalmazsınız.

Telefondan gelen bir aramayı yanıtlarken bilgisayardan müzik dinlemeye devam etme imkânı bulunuyor. Bu detay, günlük kullanımda deneyimi önemli ölçüde iyileştiriyor.

Kulaklık yalnızca Huawei cihazlar değil aynı zamanda tüm Apple, Google ve Microsoft işletim sistemlerini kullanan cihazlar ile tam uyumlu. Dolayısıyla uyumluluk konusunda herhangi bir endişe yaşanmadan kullanılabiliyor.

Huawei marka kulaklıkta dokunmatik kontrol desteği de bulunuyor. Örneğin ses seviyesini ayarlamak için kulaklığın üzerinde ileri veya geri kaydırma hareketi yapmanız yeterlidir. Aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak, sesi oynatmak veya duraklatmak için kulaklığa çift dokunabilirsiniz.

Üç kez dokunma hareketiyle sonraki şarkıya geçebilir, kulaklığa basılı tutarak aramayı reddedebilirsiniz. Bu kontroller, telefona gerek kalmadan birçok işlemin hızlıca gerçekleşmesini sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Kulaklıkta Huawei markasının yenilikçi çift rezonatör anten teknolojisi de mevcut. Bu teknoloji, daha uzun menzilli bağlantı sunuyor. Böylelikle cihazdan uzaklaştığınızda bile müzik dinlemeye veya sesli görüşmeye devam edebilirsiniz.

Sonuç

Açık kulak tasarıma sahip FreeArc bu sayede kullanıcıların çevresel sesleri duymasını sağlayarak üst düzey bir ses deneyimi sunuyor. Kulak kancası, kulaklığın kulağa rahat şekilde yerleşmesini ve sabit durmasını sağlıyor. Böylece uzun süreli kullanımda bile konforlu bir deneyim elde ediliyor.

Ayrıca 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım, suya, tere ve toza karşı dayanıklılık , dokunmatik kontroller gibi detaylarla büyük bir avantaj elde ediliyor. Huawei FreeArch sporcular, yoğun iş temposuna sahip kişiler ve aktif yaşam tarzına sahip herkes için ideal bir kablosuz kulaklık seçeneğidir.

Huawei FreeArc Özellikleri

Tasarım: Açık kulak tasarımı

Açık kulak tasarımı Kulaklık Ağırlığı: Her bir kulaklık yaklaşık 8,9 gram

Her bir kulaklık yaklaşık 8,9 gram Şarj Kutusu Ağırlığı: Yaklaşık 67 gram

Yaklaşık 67 gram Ses Teknolojisi: Arama gürültü engelleme / Çoklu-EQ ses efektleri (Özel ses efekti dahil)

Arama gürültü engelleme / Çoklu-EQ ses efektleri (Özel ses efekti dahil) Sürücü: Her bir kulaklık için yüksek hassasiyetli sürücü ünitesi (17 mm × 12 mm)

Her bir kulaklık için yüksek hassasiyetli sürücü ünitesi (17 mm × 12 mm) Sensör: Hall sensörü/CAP sensörü

Hall sensörü/CAP sensörü Gürültü Engelleme: Destekliyor

Destekliyor Bağlantı: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Kulaklık Batarya Kapasitesi: 55 mAh (her bir kulaklık için minimum değer)

55 mAh (her bir kulaklık için minimum değer) Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi: 510 mAh (minimum değer)

510 mAh (minimum değer) Pil Süresi: 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar pil ömrü

7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar pil ömrü Dokunmatik Kontrol: Destekliyor

Destekliyor Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP57 sertifikası

Huawei FreeArc Fiyatı

Huawei FreeArc isimli kulaklık Huawei Kayıp Kulaklık Desteği (FreeArc) hediyesiyle birlikte 5 bin 499 TL fiyata satılıyor. 300 TL değerinde AFAPR kupon kodu da bulunuyor. Bu kod 10 Mart tarihinden itibaren kullanılabilir olacak. Huawei çevrim içi mağazasında kulaklığı peşin fiyatına 3 ay taksitle alma imkânı da bulunuyor.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.