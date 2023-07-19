Huawei Mate X3 İncelemesi: İnce ve Hafif Katlanabilir Telefon

Huawei Mate X3 büyüleyici ekranı, etkileyici kamerası, güçlü donanımı ve başarılı katlanabilir yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Huawei Mate X3 incelemesi ile yeni akıllı telefon modelinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei Mate X3 İncelemesi

7,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate X3'ün iç ekranı 2496 x 224 piksel çözünürlük, dış ekranı ise 2504 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun katlanmış hâlinin 6,4 inç ekran büyüklüğünde olduğunu belirtelim.

Huawei marka katlanabilir telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz LTPO adaptif yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 426 PPI piksel yoğunluğu ve 1000 nit parlaklık sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde hızlı hareket eden videolarda ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığında bile ekranın çok rahat bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon kullanım deneyimi olumsuz yönde etkilenmiyor.

Dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Huawei Mate X3'ün dış ekranı, Kunlun Glass kaplama ile 10 kat daha fazla düşme direncine sahip. İç ekranın ise darbeye karşı 4 kat daha dayanıklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu, telefonun uzun süre boyunca sorunsuz şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyor.

IPX8 sertifikası sayesinde her hava koşulunda rahatlıkla kullanılabilen telefon, tatlı suda 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklılık sağlıyor. Bu sayede telefonunuz su ile temas ettiğinde endişelenmenize gerek kalmıyor.

Huawei tarafından üretilen katlanabilir akıllı telefonun her iki ekranı da ıslak el ile kontrol edilebiliyor. Böylelikle eliniz ıslakken acil olarak telefonu kullanmanız gerektiğinde sorun yaşamıyorsunuz. Bu, kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor.

Mate X3 sahip olduğu ince ve hafif yapısıyla da öne çıkıyor. 239 gram ağırlığındaki telefonun katlanmamış hâli yalnızca 5,3 mm kalınlığında. Telefonun ince ve hafif olması, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor.

Hafiflik için yenilikçi malzemeler kullanılan Huawei Mate X3 karbon fiber, silikon bazlı nanomalzemeler, çelik-alüminyum ve bakır-alüminyum kompozit metaller, non-Newtonian akışkan malzemeleri içeriyor. Söz konusu malzemeler ekran ağırlığını yüzde 28, gövde ağırlığını ise yüzde 20 oranında azaltıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 RYYB Ultra Vision kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f3.4 RYYB periskop telefoto kamera bulunuyor.

5x optik zoom özelliğini içeren ve dahili OIS teknolojisini destekleyen periskop telefoto kamera 100x'e kadar zoom (13-1350 mm) yapabilme yeteneğiyle uzak çekimlerinde de başarılı performans sergiliyor.

10 kanallı spektrum sensörünü içeren telefonda lazer odaklama sensörü de yer alıyor. Bu, telefonun sorunsuz ve hızlı şekilde odaklanmasını sağlıyor. Bu da kamera deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca deklanşör tepkisinin de çok hızlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kamera tarafında yer alan RYYB sensörü, telefonun düşük ışıklı ortamlarda bile canlı görüntüler oluşturabilmesini sağlamak için yüzde 40 oranında daha fazla ışık alıyor. Ultra Vision XMAGE sistemi ve XD Fusion Pro True-Chroma Görüntü Motoru sayesinde karmaşık detaylara sahip görüntülerde bile başarılı sonuç elde ediliyor.

Telefondaki ultra geniş açılı kamera, 120 derecelik görüş alanı sağlıyor. Bu, özellikle manzara fotoğraflarında önemli bir avantaj sağlıyor. Cihazdaki Flex-Stop isimli özellik, menteşe ve katlanabilir ekran teknolojisinde inovatif bir çözüm sunuyor.

45-110 derece aralığında sabit durabilen menteşeye sahip olan telefondaki Flex-Stop özelliği, ekranın dik açılarda sabit kalarak stant gerektirmeden video ve fotoğraf çekilebilmesine imkân tanıyor. Özellikle toplu selfie, fotoğraf ve video çekimlerinde Flex-Stop sayesinde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Flex-Stop özelliği video kaydı, fotoğraf çekme ve toplu özçekim gibi aktivitelerin yanı sıra görüntülü görüşmede de kullanım deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Flex-Stop modundayken hava durumuna, saate ve dahasına sadece tek dokunuş ile erişebilmeniz mümkün.

4800 mAh batarya kapasitesine sahip olan Huawei Mate X3 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj, 7,5W kablosuz ters şarj teknolojilerini destekliyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonun şarj olması için saatlerce beklemenize gerek kalmıyor.

Facebook, WhatsApp, Spotify, Netflix ve Instagram gibi uygulamalara doğrudan AppGallery üzerinden ulaşabilirsiniz. AppGallery'de başta banka uygulamaları olmak üzere alışveriş ve seyahat gibi çeşitli kategorilerde en popüler hizmetlerin resmî olarak yayımladığı uygulamalar bulunuyor.

Google uygulamaları için üçüncü parti hizmet olan GBox, kullanım sırasında daha stabil ve akıcı kullanım sunuyor. Tamamen reklamsız olan GBox'ın hiçbir koşulda telefondan kaldırılmaması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Gbox'ı telefonunuza yüklemek için AppGallery üzerinden YouTube araması yapın. Sonuçlar arasından YouTube'u seçin. Bunu yaptığınızda GBox'ın web sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan "Get GBox" butonuna basarak indirme işlemini gerçekleştirin.

Bir sonraki adımda pil optimizasyonu ve diğer izinleri verin. Son olarak Google hesabınıza giriş yapın. GBox'ın ayarlarında yer alan "Klon" seçeneği, uygulamalardaki bildirim problemlerini de ortadan kaldırıyor.

Şu anda ön tanımlı çalışan uygulamalar arasında Youtube, Google Maps, Google Photos, Google Docs, Dropbox, Google Drive, Microsoft Teams, SoundCloud, Zoom, Google Meet, YouTube Music, Google Sheet, Uber ve Airbnb bulunuyor. Listede yer alan uygulamaların sayısı zaman içinde artacaktır.

Editörün Yorumu

Büyüleyici ekranıyla telefon kullanımını bambaşka boyuta taşıyan Huawei Mate X3, hafif ve ince yapısı sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Dayanıklılık konusunda da başarılı performans sergileyen telefonun Flex-Stop özelliği, kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Gelişmiş kamera özellikleriyle donatılan cihaz, sergilediği etkileyici performans sayesinde fotoğraf makinesine gerek bırakmıyor. Yakın zamanda katlanabilir telefon almayı planlıyorsanız Huawei Mate X3 modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei Mate X3 Özellikleri

Katlanmış Ekran Boyutu: 6,4 inç

Katlanmamış Ekran Boyutu: 7,85 inç

Dış Ekran Çözünürlüğü: 2504 x 1080 piksel

Katlanır İç Ekran Çözünürlüğü: 2496 x 2224 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Batarya: 4800 mAh

Hızlı Şarj: 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj, 7,5W kablosuz ters şarj

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 12 MP

Ön Kamera: Katlanmış 8 MP, katlanmamış 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 13.1

Kalınlık: Katlanmamış 5,3 mm, katlanmış 11,08 mm

Huawei Mate X3 Fiyatı

Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Huawei Mate X3 modeli; Huawei Watch Buds, Huawei SuperCharge duvar tipi şarj cihazı (Maks. 66W) ve Huawei akıllı tartı 3 hediyesiyle beraber 79.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.