Huawei, taşınabilirliğin ve performansın ön planda olduğu yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook 14s ile kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei MateBook 14s İncelemesi boyunca yeni modelin özelliklerine ve öne çıkan diğer tüm detaylarına daha yakından göz atacağız.

Huawei MateBook 14s İncelemesi

MateBook 14s, 14.2 inç boyutunda 2.520 x 1.680 (2.5K) piksel çözünürlüğe, 3:2 en / boy oranına ve IPS ekrana sahip FullView ekran ile birlikte geliyor. Tamamen dokunmatik ekran ile kutudan çıkan model, kullanım deneyiminizi önemli ölçüde geliştirecek bir adım atmış diyebiliriz.

MateBook 14s'i kutudan çıkardığınız anda çerçevelerin ne kadar ince olduğu dikkatinizi çeken ilk detaylardan birisi oluyor. Nitekim modelde %90 ekran / gövde oranı bulunuyor. İnce çerçeveler estetik görüntü açısından muhteşemdir ancak dahası var: Bu sayede daha küçük bir kasada daha geniş ekran elde edebiliyorsunuz.

Modelin genel tasarımını göz önüne aldığımızda 31.38 x 22.97 x 1.67 cm ebatlarında olduğunu görüyoruz. Bu, neredeyse 13 inç boyutundaki bir bilgisayar kasasında 14.2 inç boyutunda bir ekran elde ettiğiniz anlamına geliyor. Tabii ki bunun ardında başarılı bir mühendislik süreci yatıyor.

Ekranın temel özellikleri ile devam ettiğimizde en iyi renkleri elde edebilmenizi sağlayan %100 sRGB renk profili ile karşılaşıyoruz. 90 Hz yenileme hızı ile daha yumuşak geçişler vaat eden ekran, IPS panel ile uç açılarda görüntüleri ve renkleri koruyabilmenize yardımcı oluyor.

Ekranın öne çıkan diğer detayları arasında 1.500:1 kontrast oranı ve 400 nit tepe parlaklık bulunurken, TÜV Rheinland Titreşimsizlik & Düşük Mavi Işık sertifikasını da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu sayede bilgisayar başında geçirdiğiniz saatlerin gözlerinize olan etkisini asgari düzeye indirgeyebiliyorsunuz.

Temel bileşenler ile devam ettiğimizde MateBook 14s gerçekten de güçlü bir performans vaat ediyor: Intel'in 11. nesil işlemci ailesinden Intel Core i5 11300H ile kutudan çıkan modelde 16 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu arada belleklerin daha iyi bir performans sağlayabilmek adına çift kanallı kuruluma sahip olduğunu vurgulamak isterim.

Bu bileşenleri bir bütün olarak ele aldığımızda hem gündelik kullanıcılar hem de profesyonel kullanıcılar açısından yeterli performansı rahatlıkla sağlamayı başardığını görüyoruz. Tabii ki dizüstü bilgisayarlardan alabileceğiniz performansın belirleyicilerinden birisi de soğutma sistemi olarak öne çıkıyor:

Bu bakımdan yeni modelde çift fan ve çift ısı borusu ile geliştirilmiş Huawei Shark Fin Fan yer alıyor. Bu sayede çoklu görev deneyimlerinde veya oyun oynarken bilgisayar daha az ısınıyor ve başka bir deyişle performans başarılı bir şekilde korunuyor.

MateBook 14s multimedya tarafında da gerçekten iddialı bir duruşa sahip: Huawei Sound ile desteklenen 4 adet hoparlör ve 4 adet mikrofon; bir şeyler izlerken, oyun oynarken ya da görüntülü görüşmeler yaparken gerçekten de iyi bir ses deneyimi elde etmenizi sağlıyor.

Bağımsız çift woofer'lar ve çift tweeter'lar ile basları ve tizleri dengeli şekilde sunmayı başaran MateBook 14s, dörtlü mikrofon kurulumu ile de 5 metreden 360 derece ses alabiliyor ve AI gürültü engelleme teknolojisi sayesinde karşı tarafa yalnızca sesinizin iletildiğinden emin oluyor. Ayrıca üst çerçevede yer alan 720p HD kamera da ortalama ışıklı senaryolarda dahi başarılı bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Fiziksel bağlantı noktaları ile devam ettiğimizde 2 adet USB-C, 1 adet USB 3.2 Gen 1, 1 adet 3,5mm ikisi bir arada kulaklık ve mikrofon jakı ve 1 adet HDMI portu görüyoruz. Kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi güncel standartlar ile karşılaşıyoruz.

MateBook 14s, 60 Wh nominal kapasiteye sahip güçlü bir batarya ile geliyor ve 90W SuperCharge teknolojisi sayesinde sıfırdan yüze doksan dakikada dolum yapabiliyor. Ayrıca acil durumlarda yalnızca on beş dakikalık şarj ile üç saatin üzerinde kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz. Üstelik tam dolu batarya ile on üç saate kadar video oynatma süresi sunuluyor.

Modelin üst düzey deneyim sağladığı alanlardan birisi de malzeme yapısı olarak öne çıkıyor. Pürüzsüz ve yumuşak bir kaplamaya sahip metal gövde ile kutudan çıkan model, bu sayede sunduğu hissiyatı bir adım ileriye taşımayı başarıyor. 16,7 mm kalınlığı ve 1,43 kg ağırlığı ile taşınabilirliği kolaylaştıran model, neredeyse çantanızda hissedilmeyecek kadar hafif ve ince bir yapıya sahip.

Tasarımın bir diğer önemli unsuru olan klavye ile devam ettiğimizde 1,5 mm basınç mesafesine sahip yumuşak iniş tasarımına sahip arkadan aydınlatmalı bir klavye görüyoruz. Bu detayları ile klavyenin parmak ya da el yormayan ergonomik bir tasarım sunduğu rahatlıkla söylenebilir.

Güvenlik tarafında işi şansa bırakmayan MateBook 14s, standart parola korumalarına ek olarak parmak izi sensörü ve kızılötesi sensör ile birlikte geliyor. Bu sayede her iki biyometrik doğrulama yönteminden birisini seçerek güvenlik seviyenizi azamiye yakın düzeye çekebiliyorsunuz.

Huawei, kendi cihazları arasındaki entegrasyon ile de önemli bir ekosistem yaratmayı başardı. Örneğin uyumlu akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza dokundurduktan sonra, Huawei Share yardımı ile, akıllı telefonunuzun ekranını bilgisayardan görebiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Üstelik OneHop teknolojisi ile akıllı telefonunuzdaki dosyaları direkt olarak bilgisayardaki ekrandan sürekleyerek bilgisayarınıza aktarmanız mümkün hale geliyor.

Benzer şekilde örneğin Huawei tabletinizi, bilgisayarınızın ikincil ekranı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu sayede herhangi bir harici monitöre ya da kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan sadece tek bir tıkla kendinize yeni bir çalışma alanı yaratmış oluyorsunuz. Kablosuz kulaklık iş birliği ile kablosuz kulaklığınızı anında bilgisayarınız ile eşleştirebilirken, monitör iş birliği ile düşük gecikmeli kablosuz projeksiyondan faydalanabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu: Son Dönemlerin En İddialı Modellerinden Birisi

Huawei MateBook 14s, performansı ve kaliteyi taşınabilirlik ile harmanlayan gerçekten de iddialı bir model olarak öne çıkıyor. Üst düzey malzeme yapısı, taşınabilirliği, uzun batarya ömrü ve güçlü performansı ile gündelik kullanıcılardan profesyonel kullanıcılara kadar herkese hitap eden model, ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemlerin üstesinden gelebilecek performansı başarılı bir şekilde sağlıyor.

Huawei MateBook 14s Özellikleri Neler?