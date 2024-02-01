Huawei MateBook D16 (2024) incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğuna yakından göz atacağız. Yeni laptop modeli büyüleyici ekranı, güçlü donanımı, yapay zekâ destekli kamerası ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Huawei MateBook D16 (2024) İncelemesi

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook D16 (2024) 2.5K çözünürlük sunuyor. %100 sRGB renk gamutu ve 16:10 en boy oranını içeren ekranın profesyonel çalışma alanları için donanım bazında kalibre edildiğini belirtelim.

Etkileyici ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda numerik tuş takımı bulunuyor. Numerik tuş takımı, bilgisayar üzerinden hesap makinesiyle işlem yapma ve elektronik tablo hazırlama gibi aktiviteleri çok daha kolay hâle getirerek zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor.

Numerik tuş takımının üst kısmında hesap makinesini açma ve AI Search ile arama yapma gibi çeşitli kısayol tuşları bulunuyor. Bunlar arasında kamerayı devre dışı bırakmanıza ve tekrar aktif hâle getirmenize imkân tanıyan bir tuş da mevcut. Kamerayı açıp kapatma tuşu güvenliği üst seviyeye taşıyor.

MateBook D16 tam boy arkadan aydınlatmalı klavye yer alıyor. Arkadan aydınlatma desteği, akşam veya gece vakti bilgisayar kullanırken lamba açma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca 1,5 mm tuş mesafeli klavye yazı yazmayı çok keyifli hâle getiriyor.

Huawei tarafından üretilen yeni dizüstü bilgisayar modeli taşınabilirlik konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor. 17 mm kalınlığında olan laptop yalnızca 1,72 kilogram ağırlığında. Böylece MateBook D16 gün içerisinde rahat ve kolay şekilde taşınabiliyor.

13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemciye sahip olan laptopta 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD bulunuyor. Güçlü donanım, video ve fotoğraf düzenleme gibi işlemlerin yapılabilmesine yardımcı oluyor.

Intel Iris Xe ekran kartının yer aldığı dizüstü bilgisayarın ayrıca 13. Nesil Intel Core i7-13700H, 13. Nesil Intel Core i5-13420H, 12. Nesil Intel Core i5-12450H işlemciye sahip sürümleri de mevcut. Depolama tarafında 512 GB NVMe PCIe SSD, RAM tarafında 8 GB seçeneği de bulunuyor.

MateBook D16'da 2 adet mikrofon ve 2 adet hoparlör yer alıyor. 1080p çözünürlüğünde yapay zekâ destekli kamera, görüntülü görüşmelerde daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayan çeşitli özellikler içeriyor.

Görüntülü görüşmelerde ekranın merkezinde kalmasına yardım eden FollowCam özelliği bulunuyor. Bu özellik, yüz yüze toplantı yapılıyormuş gibi etkileşim hâlinde olunmasına imkân tanıyor. Sanal arka plan özelliği ise arka planın çok pratik bir şekilde değiştirilmesine yardım ediyor.

Ses deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan bilgisayarın bağlantı tarafında 1 adet USB-A 2.0, 1 adet USB-A 3.2, 1 adet HDMI, 1 adet 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2'si 1 arada jak, 1 adet USB-C bulunuyor.

SGS beş yıldızlı Wi-Fi sinyal yeteneği sertifikasını alan ilk dizüstü bilgisayar modeli olma özelliğini taşıyan PC'de Huawei Metaline Anten olarak isimlendirilen bir teknolojinin yer aldığını da belirtelim. Böylece bilgisayar çok daha iyi bir kablosuz bağlantı deneyimi sunuyor.

Bilgisayar bağlantı, donanım, ekran gibi konuların yanı sıra pil ömrü konusunda da öne çıkıyor. 70Wh batarya kapasitesi, bilgisayarın uzun süre boyunca şarj konusunda endişe yaşanmasına gerek kalmadan kullanılabilmesini sağlıyor.

Huawei marka tablet ya da telefon ile çoklu ekran iş birliği yapılabiliyor. Böylece kabloya ihtiyaç duymadan bağlantı çok hızlı ve pratik şekilde sağlanıyor. Bağlantı sağlandıktan sonra mobil cihazlarınızda yer alan fotoğrafları ve videoları bilgisayara aktarabilir ve daha birçok işlemi zahmetsiz şekilde yapabilirsiniz.

Bilgisayarda dosya paylaşımının çok kolay bir şekilde yapılabilmesi zamandan ciddi ölçüde tasarruf ettirerek oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Bilgisayar kullanıcıları için PC Cloud depolama çözümü de mevcut.

PC Cloud cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu dahil olmak üzere çeşitli özellikler içeriyor. Üst düzey güvenlik sunan hizmet üzerinden dosyalarınıza istediğiniz zaman istediğiniz yerden hızlıca erişebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Çok keyifli bir kullanım sunan Huawei MateBook D16 (2024) güçlü donanımı, etkileyici ekranı, yapay zekâ destekli 1080p kamerası, numerik tuş takımı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

Kameranın yalnızca bir tuş ile devre dışı bırakılabilmesi de önemli güvenlik özellikleri arasında yer alıyor. Numerik tuş takımı kullanım kolaylığı sağlarken arkadan aydınlatma desteği ise ışığa ihtiyaç duymadan rahatça yazı yazılabilmesine yardımcı ediyor.

Sonuç olarak Huawei MateBook D16 (2024) isimli yeni dizüstü bilgisayar hem multimedya hem okul hem de iş konularında ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei MateBook D16 (2024) Özellikleri

Ekran Boyutu : 16 inç

: 16 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 2.5K

: 2.5K Maksimum Parlaklık Seviyesi : 300 nit

: 300 nit En Boy Oranı : 16:10

: 16:10 İşlemci : 13. Nesil Intel Core i9-13900H / 13. Nesil Intel Core i7-13700H / 13. Nesil Intel Core i5-13420H / 12. Nesil Intel Core i5-12450H

: 13. Nesil Intel Core i9-13900H / 13. Nesil Intel Core i7-13700H / 13. Nesil Intel Core i5-13420H / 12. Nesil Intel Core i5-12450H Ekran Kartı : Intel Iris Xe Grafik (Intel Core i7-13700H, Intel Core i9-13900H) Intel UHD Graphics (Intel Core i5-12450H, Intel Core i5-13420H)

: Intel Iris Xe Grafik (Intel Core i7-13700H, Intel Core i9-13900H) Intel UHD Graphics (Intel Core i5-12450H, Intel Core i5-13420H) RAM : 8 GB / 16 GB

: 8 GB / 16 GB Depolama : 512 GB NVMe PCIe SSD / 1 TB NVMe PCIe SSD

: 512 GB NVMe PCIe SSD / 1 TB NVMe PCIe SSD Mikrofon : 2 adet

: 2 adet Hoparlör : 2 adet

: 2 adet Batarya : 70Wh

: 70Wh Ağırlık : 1,72 kg

: 1,72 kg Kalınlık : 17 mm

: 17 mm Portlar: 1 adet USB-A 2.0, 1 adet USB-A 3.2, 1 adet HDMI, 1 adet 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2'si 1 arada jak, 1 adet USB-C

Huawei MateBook D16 (2024) Fiyatı

Huawei MateBook D16 (2024) i9-1390H işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü Huawei FreeBuds SE 2 ve Huawei 1 yıl uzatılmış garanti (PC) hediyesiyle beraber 34 bin 999 TL fiyata satılıyor.