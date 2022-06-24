1080p AI kamera, numerik tuş takımlı klavye, hızlı şarj, güçlü donanım ve şık tasarımla dikkat çeken Huawei MateBook D16, kullanıcıların karşısına çıktı. Huawei MateBook D16 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Huawei MateBook D16 İncelemesi

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MateBook D16 yüzde 90 ekran gövde oranına sahip. Eşsiz bir deneyim sunan dizüstü bilgisayarda ultra ince çerçeveler bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede çok geniş bir çalışma alanı elde ediyor.

16:10 en boy oranı ile dikkat çeken bilgisayarda yüzde 100 sRGB geniş rank gamı mevcut. Kullanıcıların göz sağlığına önem veren MateBook D16’nın FullView ekranında TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ve DC karartma bulunuyor. Bu sayede bilgisayar uzun süre boyunca konforlu bir şekilde kullanılabiliyor.

Huawei tarafından üretilen yeni dizüstü bilgisayar modelinde 12. nesil Intel Core i7-12700H işlemcisi bulunuyor. Üst düzey performans sunan bu işlemci sayesinde birden fazla işlemi aynı anda gerçekleştirirken ya da büyük boyuta sahip dosyaları işlerken herhangi bir sorun ile karşılaşılmıyor.

Bilgisayarda Huawei Metaline Anten isimli bir teknoloji yer alıyor. Bu teknoloji, sinyal dönüştürme verimliliğini yüzde 56 oranında arttırıyor. Ayrıca zayıf sinyal söz konusu olduğunda ağ kararlılığında ve hızında önemli ölçüde artış sağlıyor.

Daha performanslı kablosuz bağlantı sunan Huawei Metaline Anten teknolojisi, özellikle çevrim içi tabanlı video oyunlarında düşük gecikme süresi sağlarken, video konferans görüşmelerinde sorunsuz bir deneyimin elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

MateBook D16, diğer Matebook dizüstü bilgisayar modellerinden oldukça önemli bir farkı daha bulunuyor. Şirketin ilk numerik tuş takımlı laptop modeli olma özelliğine sahip olan MateBook D16, özellikle şifre yazımını, hesap makinesi ile işlem yapmayı ve elektronik tablo hazırlamayı çok daha pratik hâle getiriyor.

Numerik tuş takımının üzerinde dört adet kısayol tuşu da mevcut. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren kısayol tuşları arasında hesap makinesi, AI Search ile PC’de offline/online arama, pencereleri masaüstüne indirebilme ve kamerayı açıp kapatma bulunuyor.

Söz konusu tuşlar, bazı işlemlerin çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Örneğin üzerinde hesap makinesi simgesinin yer aldığı tuşa basmanız hâlinde direkt olarak hesap makinesi aracı açılıyor. Böylelikle hesap yapmak için birden fazla adımı uygulamanıza gerek kalmıyor.

Günümüzde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile beraber video konferansların önemi ciddi oranda arttı. Bu durum, dizüstü bilgisayar modellerinde yer alan kameraları hiç olmadığı kadar önemli hâle getirdi.

MateBook D16 modelinin ekranının üzerinde 1080P AI kamera bulunuyor. Bir görüntülü görüşme için gerekli olan tüm özellikleri içerisinde barındıran kamerada otomatik takip ve odaklama ile göz takibi özelliklerinin yanı sıra arka plan ekleme işlevi de mevcut.

Arka plan ekleme özelliği basit gibi görünen ancak kullanım deneyimini doğrudan etkileyen özelliklerden bir tanesidir. Söz konusu özellik sayesinde görüntülü görüşmeler için sanal arka plan oluşturabilirsiniz.

Sahip olduğu 88 derece geniş görüş açısı ile dikkat çeken kamera, 1080 piksel çözünürlük sayesinde çok kaliteli bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Kamera ayrıca görüntülü görüşme esnasında konuşan kişinin hareketini takip ederek kişiyi kadrajın ortasında tutma yeteneğine sahip.

Görev Çubuğu’nun sağ alt köşesinde yer alan Huawei Kontrol Paneli üzerinden kamera ayarlarına erişebilirsiniz. Bu ayarlar üzerinden kamerayı açıp kapatabilir, arka plan ekleyebilir ve kullanışlı kamera özelliklerini aktif hâle getirebilirsiniz. Bu adımları inanılmaz pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kamerayı açıp kapatmak için Huawei Kontrol Paneli’nin yanı sıra numerik tuş takımının üzerindeki kamera tuşunu da kullanabilirsiniz. Böylelikle tek tuşa basarak kamerayı aktif hâle getirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Yüksek kapasiteli 60Wh batarya, dizüstü bilgisayar modelinin uzun saatler boyunca şarj konusunda herhangi bir endişe yaşanmasına gerek kalmadan kullanılabilmesine imkân tanıyor. Böylelikle gün içinde film, dizi ya da video izleyebilir, internette gezinebilir, sosyal medya hesaplarınıza göz atabilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

Bilgisayarın bir diğer önemli avantajı ise 65W Huawei SuperCharge isimli hızlı şarj özelliğidir. Bu teknoloji sayesinde dizüstü bilgisayarı çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Bilgisayarın hızlı şarj adaptörü ise sadece 120 gram ağırlığında. Yüzde 30 oranında daha küçük olan şarj cihazı, 50 x 50 x 28,3 mm boyutlarında.

Huawei Shark Fin fan, dizüstü bilgisayarı daha iyi bir şekilde soğuturken yüksek fan sesi probleminin yaşanmamasını sağlıyor. Böylelikle bilgisayarı kullanırken herhangi bir performans kaybı yaşamıyor ve fan sesinden rahatsız olmuyorsunuz.

Alüminyum alaşımlı metal gövdesi ile çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarı, çoklu bağlantı noktalarıyla da ön plana çıkıyor. Bilgisayarın bağlantı noktaları arasında 2 x USB3.2 Gen1, 2 x USB-C, HDMI 2.0 (4K 60Hz) ve 3.5mm ses jakı bulunuyor. Bu portlar, cihaz bağlama konusunda problem yaşanmasının önüne geçiyor.

Bilgisayar ayrıca Super Device isimli özelliği destekliyor. Bu özellik sayesinde Huawei marka akıllı telefon ile bilgisayar arasında kabloya gerek kalmadan çok pratik bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Bağlantı kurulduktan sonra bilgisayarın masaüstüne telefon ekranını içeren bir pencere açılır. Böylelikle bilgisayarınız üzerinden telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Çok kullanışlı özelliklere ev sahipliği yapan MateBook D16’da "Ses Cihazları" isimli bir özellik de mevcut. Huawei Kontrol Paneli üzerinden erişebileceğiniz özellik, sadece tek dokunuş ile hoparlör, mikrofon ve kulaklık deneyimini iyileştiriyor. Böylelikle iş ya da eğlence gibi kullanma amacına göre ses giriş ve çıkış kısımları optimize ediliyor.

Dört adet mikrofon ile donatılan bilgisayarda Huawei Voiceprint tanıma ve AI algoritması model teknolojisi yer alıyor. Laptop, sahip olduğu bu teknolojiler sayesinde konuşmacının sesine odaklanırken aynı zamanda arka plan gürültülerini azaltır. Bu, özellikle görüntülü görüşmeler için biçilmiş kaftandır.

Editörün Yorumu

MateBook D16 kullanışlı özellikler, yüzde 90 ekran gövde oranı, 60Wh batarya, hızlı şarj ve 1080p AI kamera ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Etkileyici görünüme sahip olan bilgisayarda numerik tuş takımının olması ve hesap makinesi gibi çeşitli kısayol tuşlarının yer alması da büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ekranın üzerinde konumlanan kamerada yer alan otomatik takip ve odaklama, göz takibi özellikleri, görüntülü görüşme deneyimini üst seviyeye taşıyor. Görüntülü görüşmeler için ayrıca arka plan ekleme işlevi de mevcut. Bu özelliği çok pratik bir şekilde aktif hâle getirebiliyorsunuz.

Şarj cihazının yüzde 30 daha küçük ve 120 gram ağırlığa sahip olması da taşınabilirlik konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. 15,6 inç kasada 16 inç deneyimi sunan bilgisayarda ayrıca Huawei Shark Fin fan bulunuyor. Böylelikle bilgisayar başarılı bir şekilde soğutuluyor.

Sonuç olarak Huawei MateBook D16 hem okul hem iş hem de multimedya konularında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Eğer yeni bir laptop satın almak istiyorsanız, mutlaka MateBook D16 modelini göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei MateBook D16 Özellikleri