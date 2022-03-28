Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar modeli Huawei MateBook E, sahip olduğu etkileyici tasarım, kolay taşınabilirlik ve güçlü donanım ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Huawei MateBook E İncelemesi ile cihazın bunu nasıl başardığını öğreneceğiz.

Huawei MateBook E İncelemesi Detayları

Huawei MateBook E, şirketin ilk Windows 11 işletim sistemine sahip tablet bilgisayarı olma unvanına sahip. Bu, satın alınan cihazda en güncel Windows sürümünün kullanılabildiği anlamına gelir. Böylelikle yeni işletim sistemini deneyimleyebilirsiniz.

Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazı hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle tablet ve laptop arasında çok kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, seyahat halindeyken bilgisayarı tablet moduna alıp film veya dizi izleyebilirsiniz.

Cihazda yer alan Huawei M-Pencil desteği sayesinde muhteşem işlevlere sahip oluyorsunuz. Bu işlevlere örnek verecek olursak ekran görüntüsü için iki kez kalem ile ekrana dokunmanız yeterli. Ayrıca hem klavye hem touchpad hem dokunmatik ekran hem de kalemle giriş yapabilme olanağı mevcut. Bu işlevler kullanıcıya inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.

Yaratıcılığınızı keşfetmenize olanak tanıyan cihazı yazı yazmak istediğinizde dizüstü bilgisayar, bir şeyler çizmek istediğinizde ise tablet moduna alabilirsiniz. Tablet ve bilgisayar arasında geçişi çok pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün.

12,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MateBook E, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 2.5K çözünürlük, P3 renk gamı ve profesyonel düzeyde renk keskinliği sunuyor. 1000.000:1 kontrast oranına sahip olan OLED ekran 600 nit parlaklığa sahip.

Yüzde 90 ekran-gövde oranı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihaz, oldukça ince çerçeveleri ile kullanıcılara serbest bir alan sunuyor. Sizin için ayrılan bu alanda ister yazı yazabilir ister çizim yapabilir ister video ya da fotoğraf düzenleyebilir isterseniz film veya dizi izleyebilirsiniz.

Matebook E, TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikasını alan ilk MateBook modeli olma özelliğine sahip. TÜV Rheinland Full Care Display 2.0, ekran kalitesi, ortam ışığı yönetimi ve göz koruma teknolojileri dahil akıllı mobil cihazlar için daha kapsamlı ve eksiksiz bir sertifika standardı.

Huawei tarafından geliştirilen cihaz düşük mavi ışık, Nature Tune ve Color Mode (sRGB, P3, Native) özellikleri ile kullanıcıların göz sağlığını koruyor. Tablet bilgisayar, bu işlemi gerçekleştirirken kaliteden de herhangi bir şekilde ödün vermiyor.

7,99 mm kalınlığındaki cihaz sadece 709 gram ağırlığında. Bu, cihazın her yere çok kolay bir şekilde taşınabilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece çantanızda çok ağır bir yük taşımaktan kurtulmuş olursunuz çünkü bazı bilgisayarların ağırlığı oldukça yüksek.

Çoğu kişi vaktinin önemli bir kısmını yazarak geçirir. Eğer siz de sık sık yazı yazıyorsanız, Huawei şirketinin satışa sunduğu modeli tercih edebilirsiniz. Türkçe karakter desteğinin yer aldığı klavyenin tuşları 1,3 mm tuş basma mesafesine sahip. Yalnızca 440 gram ağırlığındaki Huawei akıllı manyetik klavye ile cihaz, 110-160 derece açılar arasında serbestçe ayarlanabilir.

Gücünü 11. nesil Intel Core işlemciden (i7 1160G7 / i5 1130G7 / i3 1110G4) alan cihazın i5 ve i7’li modellerinde Intel Xe Graphics isimli ekran kartı bulunuyor. Bu, cihazı kullanırken performans konusunda herhangi bir problem yaşamayacağınız anlamına gelir.

Hemen hemen tüm bilgisayar kullanıcıları, ürünün sessiz ve aynı zamanda düşük sıcaklıkta çalışmasını ister. Bu, ürün satın alma aşamasında kararı etkileyen oldukça önemli kriterlerden bir tanesi. MateBook E, ultra ince hava soğutmalı buhar odası, grafen ısı iletim sistemi ve Huawei Shark Fin fan sayesinde soğuk ve sessiz bir kullanım sunuyor.

Thunderbolt 4 desteğine sahip USB-C portu sayesinde 40 Gbps veri aktarımı yapılabiliyor. İki adet 4K çözünürlüğünde 60Hz tazeleme hızına sahip monitörü ya da bir adet 8K çözünürlüğünde 60Hz monitörü bağlayabilme imkânına sahipsiniz. Böylece büyük ekranda inanılmaz yüksek çözünürlüklerle kaliteli bir deneyim elde etme olanağına sahipsiniz.

MateBook E modelinde 65W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Cihaz bu sayede yüzde 100 seviyesine 90 dakikadan daha kısa sürede ulaşabiliyor. Bu sayede ürünün şarj olması için uzun saatler boyunca beklemenize gerek kalmaz.

Kullanıcıların büyük kısmı, film ya da dizi izlemek için televizyon yerine bilgisayar veya mobil cihazları tercih eder. Dolayısıyla hoparlörün kaliteli olması oldukça önemli bir kriter. Cihazda iki adet tweeter ve iki adet woofer’dan oluşan dört hoparlörlü çevresel ses sistemi bulunuyor. Ürün, sahip olduğu kaliteli hoparlörler sayesinde inanılmaz bir seyir deneyimi sunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan iletişim daha önemli hale geldi. Çok sayıda kullanıcı uzun bir süredir görüntülü sohbet uygulamaları üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyor. Bir görüntülü görüşme esnasında sesinizin karşı tarafa net ve yeterli seviyede gitmesi çok önemli çünkü bu durum, söz konusu görüşmeyi doğrudan etkiler.

Zengin özellikleri ile dikkat çeken Huawei MateBook E modelinde 4 adet entegre mikrofon bulunuyor. Cihazda yer alan mikrofonlar kullanıcıların sesini çok başarılı bir şekilde karşı tarafa iletiyor. Üründeki mikrofonlar ayrıca 5 metre mesafeden çevresel ses alabilme özelliğine sahip. Böylelikle bir oda içerisinde çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Süper Cihaz, Çoklu Ekran İş Birliği ve OneHop ile Huawei ekosistemine tam entegrasyon sağlanıyor. Bu sayede Huawei marka cihazlar arasında çok hızlı ve pratik bir şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu bağlantının sağlanabilmesi için yalnızca tek dokunuş yeterli.

Bağlantı sağlandığı takdirde akıllı telefonun ekranını tablet bilgisayar üzerinden kontrol edebilirsiniz. Telefonun galerisinde yer alan fotoğrafları görüntüleme ve aktarma dahil olmak üzere pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik herhangi bir kablo ile uğraşmanıza gerek yok. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenize olanak tanır.

Huawei Mobile Cloud hizmeti sayesinde dosyalarınızı doğrudan bilgisayarınızdan şifreli bir bulut deposunda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Huawei Mobile Cloud ile buluta aktardığınız dosyalarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişebilir ve yönetebilirsiniz.

Söz konusu hizmetin bilgisayarlara da yüklenebilen sürümünün yeni özelliği ile kullanıcılar Huawei Kimliği kullanarak tek bir oturum açma yoluyla cihazlar arası ve gerçek zamanlı senkronizasyon özelliklerinden yararlanabilir.

Kart tabanlı tasarıma sahip olan hizmette son dosya klasörlerini ve hatta URL bağlantılarını hızlı bir şekilde arayabilir ve erişebilirsiniz. Güvenli depolama özellikleri, veri güvenliği ve bütünlüğü için cihaz tarafı ve iletim şifrelemesi kullanılıyor. Böylelikle verilere sadece kullanıcıların doğru kimlik bilgileri ile erişmesi sağlanıyor.

HUAWEI Mobile Cloud Early Bird kampanyası kapsamında ilk aya özel olarak 200 GB ücretsiz depolama alanı teklifinden yararlanabilirsiniz. Kampanyadan faydalanmak için Huawei Mobile Cloud indirme sayfası üzerinden uygulamayı indirmeniz ve ardından Huawei Kimliği ile hizmete giriş yapmanız gerekiyor.

Telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar > HUAWEI ID hesabı > Bulut > Yükseltme bölümünde ilk ay 50 GB veya 200 GB ücretsiz talep edin ve hem mobil hem de bilgisayarınızda bulut hizmetinin keyfini çıkarın.

Editörün Notu

Hem tablet hem bilgisayar formuna dönüşebilen Huaewi MateBook E, sahip olduğu zengin özellikler, kalem desteği, güçlü donanım bileşenleri, kaliteli ekran, başarılı klavye, hızlı şarj teknolojisi, taşınabilirlik sayesinde kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

2’si bir cihaz satın almayı düşünüyorsanız söz konusu ürün tam size göre. Cihazı okul, iş ve multimedya amacı ile kullanabilir ve keyif dolu zaman geçirebilirsiniz.

Huawei MateBook E Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 240 ppi

Ekran Paneli: OLED

Ekran Parlaklık Seviyesi: 600 nit

İşlemci: 11. nesil Intel Core (i7 1160G7 / i5 1130G7 / i3 1110G4)

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 13 MP f/1.8

Ön Kamera: 8 MP f/2.0

Hoparlör: 4 adet

Mikrofon: 4 adet

Bluetooth: Bluetooth 5.1

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 709 Gram

Kalınlık: 7,9 mm

Huawei MateBook E Fiyatı

Huawei MateBook E + Huawei Sound Joy + Huawei WiFi AX3 Dual-Core + Huawei Bluetooth Mouse CD 23 + Kalem Fiyatı: 17.999 TL

Huawei MateBook E + Huawei Sound Joy + Huawei WiFi AX3 Dual-Core + Huawei Bluetooth Mouse CD 23 + Kalem + Huawei MateView GT 27 Fiyatı: 20.498 TL

Huawei MateBook E, Huawei Sound Joy, Huawei WiFi AX3 Dual-Core, Huawei Bluetooth Mouse CD 23 ve kalem için toplamda 17 bin 999 TL ödemeniz gerekiyor. Bu ürünlere ek olarak Huawei MateView GT 27 monitörü de almak isterseniz 20 bin 494 TL ödemeniz lazım. Bu ücretlerin indirimli fiyat olduğunu belirtelim.