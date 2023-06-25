Etkileyici performansı büyüleyici tasarım ve dayanıklı malzemeyle birleştiren Huawei Matebook X Pro 2023, şarj konusunda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Huawei MateBook X Pro 2023 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğuna ayrıntılı şekilde göz atacağız.

Huawei MateBook X Pro 2023 İncelemesi

14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook X Pro 2023, bu ekran üzerinde 3120 x 2080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 1500:1 kontrast oranı ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

500 nit parlaklık sunan, 1,07 milyar renk gösterebilen ve P3 renk gamı desteğine sahip olan ekran, büyüleyici bir deneyim sunuyor. Işık yansımasının yüzde 60 oranında azalmasını sağlayan manyetik nano optik katman sayesinde güneş ışığı ya da floresan aydınlatma varken bile ekran net şekilde görülebiliyor.

Matebook X Pro 2023, Nature Tone ve Smart Brightness isimli teknolojileri destekliyor. Bu teknolojiler, renk sıcaklığını ve ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylelikle ek uğraşa gerek kalmadan her zaman üst düzey ekran deneyimi elde ediliyor.

Kullanıcıların göz sağlığına çok önem veren laptopta TÜV Rheinland Göz Rahatlığı 3.0 sertifikası bulunuyor. Kapsamlı göz koruması sunmak için 17 farklı zorlu testten geçen dizüstü bilgisayar, uzun süre boyunca gözleri rahatsız etmeden konforlu şekilde kullanılabiliyor.

Yüzde 92,5 ekran gövde oranı sayesinde kullanıcılara geniş ekran sunan bilgisayarın tasarım konusunda da çok başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Göz kamaştırıcı görünümüyle dikkat çeken PC cilt dostu, çok dayanıklı magnezyum alaşımlı gövdeye sahip.

Pürüzsüz metalik gövde, bilgisayar kullanımını keyifli hâle getiren faktörler arasında yer alıyor. Aşınmaya ve yıpranmaya karşı dirençli olan bilgisayar yalnızca 1,26 kilogram ağırlığında ve 15,5 mm kalınlığında. Çok hafif ve ince yapıya sahip olan MateBook X Pro 2023, bu sayede gün içerisinde kolayca taşınabiliyor.

Bilgisayarda dokunmatik yüzey kullanımını bambaşka bir boyuta taşıyan Huawei Free Touch teknolojisi mevcut. Söz konusu teknoloji sayesinde pek çok işlemi mouse'a gerek kalmadan hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bu hem kullanım konforu hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor.

Dokunmatik yüzey üzerinden parlaklığı ayarlama, video oynatma, ses düzeyini belirleme, tam sayfa ekran görüntüsü alma, programı küçültme, ekran kaydı alma, tarayıcı sekmesini kapatma ve hatta Bildirim Merkezi'ne erişme imkânına sahipsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirmek için dokunmatik yüzeye eklenen bazı kısayolları uygulamanız gerekiyor. Örneğin bir pencereyi simge durumuna küçültmek için dokunmatik yüzeyin sol üst köşesine bir kez dokunmanız, pencereyi kapatmak için dokunmatik yüzeyin sağ üst köşesine bir kez dokunmanız yeterlidir.

Dokunmatik yüzeyin ortasına iki kez üst üste dokunduğunuz takdirde ekran görüntüsü alınacaktır. Ekran görüntüsü alındıktan sonra düzenleme aşamasına geçebilirsiniz. Ekran kaydı almak istiyorsanız dokunmatik yüzeyin ortasına iki parmağınız ile çift dokunmanız gerekiyor. Aynı yere iki parmağınızla dokunduğunuzda kayıt durdurulacaktır.

Ekran parlaklığını ayarlamak için ayarlar penceresinde uğraşmanıza gerek yok. Bunun için dokunmatik yüzeyin sol kısmında parmağınızı yukarı veya aşağı doğru sürüklemeniz yeterlidir. Ses seviyesini belirlemek için bu kez touchpad'in sağ tarafına parmağınızı yukarı ya da aşağı doğru sürüklemeniz gerekiyor.

Touchpad'in üst kısmında parmağınızı sağa veya sola doğru sürükleyerek videoyu geri ya da ileri sarabilirsiniz. Dokunmatik yüzeyin sağ tarafından iki parmağınızı sola doğru sürükleyerek Bildirim Merkezi'ni görüntüleyebilirsiniz.

Gücünü 13. Nesil Intel Core i7-1360P işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarda Intel Iris Xe ekran kartı bulunuyor. Intel Evo sertifikasına sahip olan Matebook X Pro 2023 sunduğu performans ile etkilemeyi başarıyor. Bir önceki nesile kıyasla yüzde 117'ye varan performans artışının mevcut olduğunu belirtmek gerekiyor.

90W Süper Şarj ve 65W Mini Süper Şarj desteğine sahip olan laptop bu sayede çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Öyle ki dizüstü bilgisayar yalnızca 30 dakikalık şarj ile sıfırdan yüzde 58 oranına ulaşabiliyor.

90W şarj cihazıyla sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Bilgisayarı şarj etmeyi unuttuysanız ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa söz konusu özellik çok kullanışlı olacaktır. Laptop, siz hazırlanana kadar kısa süre içerisinde iki saatlik kullanıma hazır hâle gelecektir.

WiFi 6E/ WiFi 6 desteğine sahip olan dizüstü bilgisayarda iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. Bu portlar sayesinde büyük boyuta sahip dosyaları USB-C'ye kıyasla daha hızlı aktarabilir ve çeşitli aksesuarlara bağlanabilirsiniz.

Huawei marka telefon ya da tablet ile çoklu ekran iş birliği yapılabiliyor. Herhangi bir kabloya gerek duymadan bağlantı sağlayıp geniş ekranda üç adede kadar mobil uygulama açabilir, mobil cihazınızdaki fotoğrafları ve videoları kolayca PC'ye aktarabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Bilgisayar kullanıcıları için Huawei PC Cloud depolama çözümü bulunuyor. Cihazlar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu dahil olmak üzere kullanışlı özellikler içeren hizmet sayesinde dosyalarınıza istediğiniz zaman istediğiniz yerden hızlıca ulaşabilirsiniz. Hizmetin üst düzey güvenlik sunduğunu da belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Üst düzey performans sunan Huawei MateBook X Pro 2023'ün yalnızca 1,26 kg ağırlığa sahip olması büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede iş yerine veya okula gidip gelirken PC'yi zorluk yaşamadan taşıyabilirsiniz.

Şık tasarımıyla kendisine hayran bırakan bilgisayar 90W Süper Şarj ve 65W Mini Süper Şarj desteğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. PC, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryanın dolması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek bırakmıyor.

Huawei Free Touch teknolojisi ise verimliliği üst seviyeye taşıyor. Bu teknoloji sayesinde bazı işlemleri dokunmatik yüzey üzerinden çok hızlı şekilde yapabilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Sonuç olarak Huawei tarafından piyasaya sürülen laptop hem okul hem iş hem de multimedya konularındaki ihtiyaçları fazlasısyla karşılayacaktır. Eğer yeni bir laptop satın almak istiyorsanız Huawei MateBook X Pro 2023 isimli dizüstü bilgisayar modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei MateBook X Pro 2023 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 2080 piksel

Ekran Paneli: LTPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 PPI

İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7-1360P

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR5

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 6 adet

Batarya: 60Wh

Ağırlık: 1,26 kg

Kalınlık: 15,5 mm

Portlar: 2 adet Thunderbolt 4, 2 adet USB-C ve 1 adet 3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişi

Huawei MateBook X Pro 2023 Fiyatı

Huawei MateBook X Pro 2023, MatePad SE 128GB, AX2 Router, Swift sırt çantası ve Bluetooth mouse hediyesiyle beraber 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Kampanya kapsamında şu anda sepette 1.000 TL indirim olduğunu da belirtmek gerekiyor.