Huawei MatePad 11.5 S İncelemesi: Devrim Niteliğinde Ekrana Sahip Tablet!

Huawei MatePad 11.5 S incelemesi ile yeni tablet modelini detaylı şekilde ele alacağız. Sektörde ilk parlama önleyici Paper Matte ekrana sahip tablet olma ünvanına sahip olan MatePad 11.5 S hem öğrencilerin hem de çalışanların üretkenliğini artırabilecek çeşitli işlevler sunuyor.

Huawei MatePad 11.5 S İncelemesi

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad 11.5 S modeli FullView ekran üzerinde 2800 x 1840 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık, P3 sinema düzeyinde renk gamı, 291 PPI piksel yoğunluğu, 1500:1 kontrast oranı ve 30-144Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

Yüzde 87 ekran gövde oranına sahip olan tablet ince çerçeveleri sayesinde kullanıcılara geniş bir alan sunuyor. 3:2 en boy oranı, sürekli olarak kaydırma ya da yakınlaştırma yapmak gibi işlemlere gerek kalmadan belgeleri ve diğer içeriklere göz atma sürecini oldukça kolay hâle getiriyor.

Bu oranın, geleneksel bir en boy oranı olan 16:10'dan yüzde 10 oranında daha fazla içerik görüntüleme imkânı sunduğunu da belirtelim. Ayrıca bu en boy oranı, kitap ya da derginin boyutlarına yakın olduğundan ötürü tablette okuma yapmanın daha keyifli olmasını sağlıyor.

MatePad 11.5 S modeli kâğıt benzeri pürüzsüz yazma deneyimi sunarak tablet kullanımını bambaşka bir boyuta taşıyor. Cihazın yansımasız mat ekranı, ışık parazitinin %99'unu ortadan kaldırmak için AG (Anti-Glare) cam kullanıyor.

Yansıtma oranı %60 oranında azaltıldı. Böylece ortamdaki ışıktan etkilenmeyen görüntüler sağlanıyor. Bu da canlı görseller ve daha az göz yorgunluğu yaşamanızı sağlayarak deneyimi üst seviyeye taşıyor. Optimum netlik ve gerçekçi renkler sunan tablet sayesinde okuma aktivitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

PaperMatte Display olarak isimlendirilen ekran, yansıma önleyici teknolojiyle kristal netliğinde video izleme deneyimi de sağlıyor. Yani odanızda perdelere ihtiyaç duymadan tablet üzerinden film, dizi veya video izleyebilirsiniz.

Wi-Fi ve Bluetooth'a kıyasla daha hızlı veri iletimi, daha geniş kapsama alanı ve gelişmiş cihaz bağlantısı sunan Nearlink teknolojisi sayesinde Huawei M-Pencil (3. nesil), yazma ve çizim yapma aktivitelerinde benzersiz kontrol ve esneklik sağlıyor.

Harika bir ikili olan PaperMatte ekran ve M-Pencil, kalem ile kâğıt üzerinde yazı yazıyormuş hissiyatı sunuyor. Düşük gecikmeli olan M-Pencil daha ince ayrıntı ve daha yumuşak eğriler sağlıyor.

Pogo ve NearLink teknolojilerini destekleyen yeni manyetik çıkarılabilir klavye de bulunuyor. Bu klavye dizüstü bilgisayar formu, bölünmüş form ve stüdyo formu olmak üzere üç farklı formu destekliyor.

Stüdyo formu 120 derece ile 165 derece arasında açı ayarı sunuyor. 1,5 mm yüksekliğinde tuş hareketi ve 15 mm genişliğinde tuş başlığına sahip olan klavye, çok konforlu bir yazı yazma deneyiminin elde edilmesini sağlıyor.

Tablette yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilecek GoPaint isimli bir uygulama bulunuyor. Detaylı ve çeşitli kreasyonlar için 100'ü aşkın fırça yelpazesi sunan GoPaint, çizim yaparken verimliliği artıran çeşitli işlevler sunuyor.

Çok katmanlı destek, düşük gecikme süresi ve yüksek kare hızları gibi gelişmiş özellikler sayesinde sorunsuz ve keyifli şekilde çizimler yapabilirsiniz.

Bu uygulamada 10 farklı kısayol hareketi mevcut. Örneğin tuvali ekrana sığdırmak için iki parmağınızla hızlıca sıkıştırabilirsiniz. Hızlı geri alma işlemi için iki parmağınızla dokunmanız ve geri almaya devam etmek için tekrar dokunmanız yeterlidir.

Sürükleyici moda geçme, hızlı yineleme, renk seçme gibi işlemler için de çeşitli kısayollar bulunuyor. GoPaint'in yanı sıra gelişmiş Huawei Notes (Huawei Notlar) uygulaması da yer alıyor. Uygulama, senkronize edilmiş ses ve el yazısı içeriği çift yönlü olarak sorunsuz şekilde oynatarak notlar ve ses arasında kolay gezinmeyi sağlıyor.

Bulut senkronizasyon desteğine sahip olan hizmette bu sayede senkronize edilmiş notlarınıza ve kayıtlarınıza cihazlar arasında kolayca erişebilirsiniz.

Kement aracını kullanarak metni kolayca seçebilir ve daha rahat not alabilmek için rengini değiştirebilirsiniz. Bu araç sayesinde önemli bilgileri hızlı şekilde vurgulayabilir ve hatta notlarınızdaki önemli bilgilerin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Huawei Notlar uygulaması sayesinde çizim yaparken eylemleri geri almak için iki parmağınızla ya da geri yüklemek için üç parmağınızla ekrana dokunarak hataları hızlı şekilde düzeltebilirsiniz.

6,2 mm kalınlığındaki tablet sadece 510 gram ağırlığında. İnce tasarıma ve hafif yapıya sahip olan tablet gün içerisinde çok rahat şekilde taşınabiliyor. 8.800 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihaz pil ömrü konusunda da başarılı bir performans sunarak uzun süreli kullanım imkânı tanıyor.

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Tabletin kamerasında akıllı takip kamera özelliği de yer alıyor. Bu özellik, görüntülü görüşme sırasında ön kameranın hareket hâlindeki kullanıcıya odaklanmasını sağlıyor.

Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub özellikleri verimliliğin artmasına yardımcı oluyor. Örneğin Multi-Window özelliği birden fazla uygulamayı yan yana açabilmenize olanak tanıyor. Yani internet üzerinden toplantı yaparken veya ders çalışırken aynı zamanda not alabilirsiniz.

Görselleri, videoları ve metinleri SuperHub'a sürükleyip bırakarak aktarabilir ve bağlı cihazlar arasında paylaşabilirsiniz. Böylece dosya paylaşım işlemi oldukça kolay hâle geliyor. Huawei tarafından üretilen tablet, PC App Engine teknolojisi sayesinde bilgisayar benzeri deneyim sunuyor.

Huawei EMUI 14 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor. Artık sanal cihaz kurulumu da gerekmiyor. Google uygulamaları doğrudan cihaz üzerinden çalışıyor.

Google Play'e doğrudan AppGallery üzerinden aratılarak ulaşılabiliyor ve istenen her uygulama yüklenebiliyor. WhatsApp doğrudan Google Drive üzerine yedeklenebiliyor. Şu anda 30 uygulama doğrudan destekleniyor. Doğrudan desteklenen uygulamalar şu şekilde:

Google

YouTube

YouTube Music

YouTube Kids

Google Calendar

Google Meet

Gmail

Google Sheets

Google Docs

Google Slides

Google Drive

Google Classroom

Google One

Google Home

Google Contacts

Google Maps

Google Photos

Gboard

Google Chrome

WhatsApp

WhatsApp Business

Facebook

Messenger

Instagram

Reddit

Pinterest

Discord

Waze Navigation

Spotify

X (eski adıyla Twitter)

Bunlar haricindeki diğer tüm uygulamalar istenirse AppGallery üzerinden Google Play araması yapılarak, doğrudan Google Play üzerinden cihaza indirilip kullanılabilir. Bu aşamada GBox yüklenmesi istenebiliyor ancak GBox da artık farklı çalışıyor.

Herhangi bir üçüncü taraf buluta veri gönderilmesine gerek kalmadan doğrudan ve sadece cihaz üzerinde çalıştığı gibi, yüklenen uygulamalar GBox içine değil, doğrudan telefona yükleniyor.

Huawei MatePad 11.5 S Özellikleri

Ekran Boyutu : 11,5 inç

: 11,5 inç Ekran Çözünürlüğü : 2800 x 1840 piksel

: 2800 x 1840 piksel Ekran Yenileme Hızı : 30-144Hz

: 30-144Hz İşlemci : Kirin 9000WL

: Kirin 9000WL Batarya : 8.800 mAh

: 8.800 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Yazılım : HarmonyOS 4.2

: HarmonyOS 4.2 Ağırlık : 510 gram

: 510 gram Kalınlık: 6,2 mm

Huawei MatePad 11.5 S Fiyatı

Huawei MatePad 11.5 S modeli 6.998 TL değerinde M-pencil 3 ve MatePad Klavye ve 1.999 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi hediyeleriyle birlikte 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca peşin fiyatına aylık 5.666 TL'ye 3 ay taksit imkânı da mevcut.

Ayrıca 600 TL değerinde AMP115SPR kupon fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında ekstra 99 TL fiyat ödeyerek Huawei Swift dizüstü bilgisayar sırt çantasına sahip olabilirsiniz.