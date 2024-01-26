Huawei MatePad Pro 13.2 İncelemesi: PC Benzeri Deneyim Sunan Tablet

Huawei MatePad Pro 13.2 incelemesi ile yeni tablet modelini detaylı şekilde ele alacağız. Etkileyici ekranı, uzun pil ömrü, şarj performansı ve güçlü donanımıyla öne çıkan tablet hem üretkenliğin artmasına hem eğlenceli zaman geçirilmesine hem de yaratıcılığın ortaya çıkarılmasına yardım ediyor.

Huawei MatePad Pro 13.2 İncelemesi

Esnek OLED ekranlı ilk tablet modeli 13,2 inç ekran büyüklüğünde. Yüzde 94 ekran gövde oranına sahip ilk tablet olma özelliğini taşıyan cihaz oldukça geniş bir ekran sunuyor. Bu, genel kullanım deneyimini doğrudan önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor.

Huawei tarafından üretilen tablet 2880 x 1092 piksel çözünürlük, 1.000 nit maksimum parlaklık, 3:2 ekran oranı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, oyunlarda ve hızlı hareket eden videolarda akıcı bir deneyim elde edilmesine imkân tanıyor.

Tabletin ayrıca 1.000.000:1 kontrast oranında 10 bit, 1,07 milyar renk, P3 gamutunda gelişmiş ekrana sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Profesyonel seviyede olan ekran, her türlü ışık altında kristal netliğinde ayrıntılar sunuyor. Dolayısıyla dışarıda bile tableti sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

MatePad Pro 13.2 daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen diğer pek çok tablete kıyasla daha hafif. 580 gram ağırlığında ve 5,5 mm kalınlığında olan tableti gün içerisinde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

Kullanıcıların göz sağlığına önem veren ve bunu yaparken kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen tablette TÜV Rheinland Göz Konforu 3.0 sertifikası bulunuyor.

Tabletin kararlı sinyalleri ve ayırt edici çağrı gürültüsü engelleme özelliği, ofis iletişimini oldukça kolaylaştırıyor. Huawei X-TRUE teknolojisi ve yüksek kaliteli ses efekti ise sürükleyici ses deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyarak mobil cihazda sinema deneyimi elde edilmesine yardımcı oluyor.

Maksimum 82 dB1 ses yüksekliği sunan 4 set özelleştirilmiş bas hoparlör ve 2 set tiz hoparlör içeren tablet, en yaygın dört senaryoyu otomatik olarak algılayıp uyum sağlayabiliyor. Bu senaryolar arasında eğitim, müzik, film ve oyun yer alıyor.

Söz konusu özellik sayesinde en iyi ses deneyimi elde edilmesi sağlanıyor. Zengin ses ve video oluşturma uygulamaları ise hareket hâlindeyken bir görsel-işitsel stüdyo oluşturuyor.

Tablet, geliştirilmiş Huawei Notes uygulamasıyla da dikkat çekiyor. Annotate özelliğini destekleyen uygulama, hızlı bir şekilde eklenip kullanılabilen birden fazla materyal sağlayarak daha etkili oluşturma ve daha süslü içerikler elde edilmesini mümkün hâle geliyor.

Birden çok modda toplu içe aktarmayı destekleyen Notes uygulaması özel fırça efektleri, 0x-15x tuval yakınlaştırma, el yazısını metne dönüştürme, resim-metin karışık düzenleme, hassas arama, basınca duyarlı silgi dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunuyor.

Bluetooth ve Wi-Fi'ya kıyasla daha hızlı veri iletimi, daha geniş kapsama alanı ve daha yüksek cihaz bağlantısı dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunan yeni kablosuz bağlantı teknolojisi Nearlink'i destekleyen Huawei M-Pencil (3. nesil) ile tablet kullanımı çok keyifli hâle geliyor.

10 bin dereceli basınç hassasiyeti ve çok düşük gecikme sunan Huawei M-Pencil'da (3. nesil) doğru Renk Yakalama özelliği de mevcut. Doğal bir çizim deneyimi sağlayan üçüncü nesil M-Pencil, kurşun kalem kullanıyormuş gibi hissedilmesine yardımcı oluyor.

Ekran kalemi ile logo tasarlarken veya karakter çizerken daha ince detaylar ve daha yumuşak eğriler elde edebilirsiniz. Huawei, kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkarmak için çeşitli boyama uygulamaları da sunuyor.

Tablette dokunmatik yüzeyli akıllı manyetik klavye desteği bulunuyor. Uzun tuş aralığı ve büyük boyutlu tuşlar, klavye üzerinden çok rahat bir şekilde yazı yazılabilmesine imkân tanıyor. Dokunmatik yüzey ise dizüstü bilgisayara benzer şekilde çeşitli kısayolları destekliyor.

Böylece tablet bilgisayar benzeri bir deneyim sunarak verimliliğin artmasına yardımcı oluyor. MatePad Pro 13.2 klavye desteğinin yanı sıra çoklu pencereli arayüze de sahip. İki uygulamanın küçük pencerelerde bağımsız olarak çalışması sağlanıyor.

Küçük pencerede 18:9, 3:2 ve 3:4 olmak üzere üç farklı şekilde ölçeklendirilebiliyor. Örneğin bir belge düzenlerken daha verimli çalışmak için 3:2 oranından yararlanabilirsiniz. Huawei'in profesyonel uygulamaları ve akıllı özellikleri, verimli oluşturma sağlıyor ve ayrıca PC benzeri ofis çalışmasını kolaylaştırıyor.

Yüksek voltajlı, çift hücreli 10.100 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 88W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin 12 saate kadar kesintisiz video oynatabilmesi özellikle uzun süren seyahatlerde oldukça önemli bir avantaj sağlıyor.

Daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj özellikleri ile öne çıkan tabletin tamamen şarj olması ise yalnızca 65 dakika sürüyor.

Çift UHD arka kamera sistemine sahip olan tabletin ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde UHD kamera yer alıyor. ToF Derinlik Algılama desteği sunan cihaz yakınlık algıladığında AOD ekranını açıyor.

Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub özelliklerini destekleyen tablet üzerinden uygulamaları AppGallery'den indirebilirsiniz. Özellikle tasarım ve Photoshop ile ilgili birçok uygulama için kullanım rahatlığı mevcut. Aynı anda dört farklı uygulama da kullanılabiliyor.

Google uygulamalarının kullanılabilmesini sağlayan GBox isimli üçüncü taraf hizmet mevcut. Bu hizmet daha stabil ve akıcı kullanım deneyimi sunuyor. Tamamen reklamsız olan GBox'ın hiçbir koşulda tabletten kaldırılmaması gerektiğini de belirtmek gerekiyor.

AppGallery üzerinden GBox'ı indirip yükleyebilirsiniz. Kurulum sürecinin ardından pil optimizasyonu ve diğer izinleri verin. Google hesabınız ile giriş yaptıktan hemen sonra üçüncü taraf aracı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Pro 13.2 M-Pencil (3. nesil) ve dokunmatik yüzeyli akıllı manyetik klavye desteği sayesinde bilgisayar benzeri deneyim sunuyor. Bu destek ve bazı özellikler, tablet üzerinden verimli şekilde çalışılmasına yardım ediyor.

Yüksek batarya kapasitesi, uzun süre boyunca şarj konusunda endişe yaşanmadan kullanılmasını sağlıyor. Güçlü donanım, büyüleyici ekran ve 88W hızlı şarj teknolojisi de önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Yeni tablet satın almak istiyorsanız Huawei MatePad Pro 13.2 modelini tercih edebilirsiniz. Bu tablet hem iş hem okul hem de multimedya konularında ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 13,2 inç

: 13,2 inç Ekran Çözünürlüğü : 2880 x 1920 piksel

: 2880 x 1920 piksel Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Kirin 9000W

: Kirin 9000W Batarya : 10.100 mAh

: 10.100 mAh Hızlı Şarj : 88W

: 88W RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 13 MP + 8 MP

: 13 MP + 8 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Bluetooth : 5.2

: 5.2 Yazılım : HarmonyOS 4

: HarmonyOS 4 Ağırlık : 580 gram

: 580 gram Kalınlık: 5,5 mm

Huawei MatePad Pro 13.2 Fiyatı

Huawei çevrim içi mağazasında Huawei MatePad Pro 13.2 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 32 bin 999 TL fiyata satılıyor. Tablet ile beraber 3. Nesil M-pencil, klavye, 6 aylık ekran hasarı garantisi hediye ediliyor.