Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri ve Fiyatı

25 Eylül’de Çin’de gerçekleştirilen etkinlikte Huawei’nin yeni tablet modeli MatePad Pro 13.2 tanıtıldı. Şimdiye kadar bir ilk diyebileceğimiz hafiflikteki tablet, hem tasarımsal hem de teknolojik özellikleri ile büyük bir yankı uyandırdı.

Peki, Huawei’nin gündeme damgasını vuran yeni tableti ‘MatePad Pro 13.2’nin özellikleri neler? Bu cihaz bir fiyat / performans ürünü mü olacak? Fiyatı ne kadar? Bu soruları ve daha fazlasını sizin için cevapladık.

Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri

Huawei’nin amiral gemisi tableti olarak tanımlayabileceğimiz MatePad Pro’nun en yeni modeli Huawei MatePad Pro 13.2 geniş ve kullanışlı bir ekrana sahip. Adında belirtildiği gibi 13.2 inç boyutundaki ekranında OLED teknolojisi kullanılıyor.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise ince tasarımı, hafifliği ve güçlü bataryası yer alıyor. 10100 mAh kapasitesye sahip olan batarya oldukça büyük bir kapasiteye sahip. Hızlı şarj desteği ise 88 W. Altı adet hoparlöre sahip olan tablette ses deneyiminin de başarılı olmasını bekliyoruz.

Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak Huawei MatePad Pro 13.2 ile ilgili dikkat çeken detaylar şu şekilde:

13.2 inç OLED 2880 X 1920 px ekran

262 PPI piksel yoğunluğu

144 Hz ekran yenileme hızı

İkili arka kamera (13 + 8 MP)

Arka kamera 4K Video 1080p 30 FPS

Ön kamera 16 MP

12 - 16 GB RAM

256 - 512GB ve 1 TB Dahili depolama seçenekleri

Huawei Kirin 9000S yonga seti

Wi-Fi 6

USB C girişi

101000 mAh batarya

88 W Hızlı şarj

Beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleri

580 gram ağırlık

Boyut: 196 x 289 x 5.5 mm

Huawei MatePad Pro 13.2 Fiyatı

Huawei MatePad Pro 13.2 için Hindistan’da öngörülen çıkış fiyatı 35.000 Hindistan Rupisi idi. Bu fiyatın dolar karşılığı ise yaklaşık 420 dolar. 25 Eylül’de gerçekleştirilen lansmanda ise cihazın ilk olarak Çin’de satışa sunulacağı duyuruldu. Bununla birlikte Çin’de geçerli olacak satış fiyatları da paylaşıldı.

Huawei MatePad Pro alırken tercih ettiğiniz depolama kapasitesine göre fiyatlar değişiklik gösterecek. Çin Yuanı üzerinden belirtilen fiyatlar ise şu şekilde:

12 GB – 256 GB : 5.199 Çin Yuanı

12 GB – 512 GB: 5.699 Çin Yuanı

12 GB – 1 TB: 6.699 Çin Yuanı

16 GB – 1 TB: 6.999 Çin Yuanı

16 GB – 1 TB: 8299 Çin Yuanı

Bu fiyatları TL olarak değerlendirecek olursak vergisiz fiyatların yaklaşık 19.000 TL’den başlayıp 30.000 TL’ye uzandığını söyleyebiliriz.