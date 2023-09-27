Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri ve Fiyatı
Huawei'nin merakla beklenen yeni tableti MatePad Pro 13.2 tanıtıldı. İşte, Huawei MatePad Pro 13.2'nin özellikleri ve fiyatı!
25 Eylül’de Çin’de gerçekleştirilen etkinlikte Huawei’nin yeni tablet modeli MatePad Pro 13.2 tanıtıldı. Şimdiye kadar bir ilk diyebileceğimiz hafiflikteki tablet, hem tasarımsal hem de teknolojik özellikleri ile büyük bir yankı uyandırdı.
Peki, Huawei’nin gündeme damgasını vuran yeni tableti ‘MatePad Pro 13.2’nin özellikleri neler? Bu cihaz bir fiyat / performans ürünü mü olacak? Fiyatı ne kadar? Bu soruları ve daha fazlasını sizin için cevapladık.
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Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri
Huawei’nin amiral gemisi tableti olarak tanımlayabileceğimiz MatePad Pro’nun en yeni modeli Huawei MatePad Pro 13.2 geniş ve kullanışlı bir ekrana sahip. Adında belirtildiği gibi 13.2 inç boyutundaki ekranında OLED teknolojisi kullanılıyor.
Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise ince tasarımı, hafifliği ve güçlü bataryası yer alıyor. 10100 mAh kapasitesye sahip olan batarya oldukça büyük bir kapasiteye sahip. Hızlı şarj desteği ise 88 W. Altı adet hoparlöre sahip olan tablette ses deneyiminin de başarılı olmasını bekliyoruz.
Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak Huawei MatePad Pro 13.2 ile ilgili dikkat çeken detaylar şu şekilde:
- 13.2 inç OLED 2880 X 1920 px ekran
- 262 PPI piksel yoğunluğu
- 144 Hz ekran yenileme hızı
- İkili arka kamera (13 + 8 MP)
- Arka kamera 4K Video 1080p 30 FPS
- Ön kamera 16 MP
- 12 - 16 GB RAM
- 256 - 512GB ve 1 TB Dahili depolama seçenekleri
- Huawei Kirin 9000S yonga seti
- Wi-Fi 6
- USB C girişi
- 101000 mAh batarya
- 88 W Hızlı şarj
- Beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleri
- 580 gram ağırlık
- Boyut: 196 x 289 x 5.5 mm
Huawei MatePad Pro 13.2 Fiyatı
Huawei MatePad Pro 13.2 için Hindistan’da öngörülen çıkış fiyatı 35.000 Hindistan Rupisi idi. Bu fiyatın dolar karşılığı ise yaklaşık 420 dolar. 25 Eylül’de gerçekleştirilen lansmanda ise cihazın ilk olarak Çin’de satışa sunulacağı duyuruldu. Bununla birlikte Çin’de geçerli olacak satış fiyatları da paylaşıldı.
Huawei MatePad Pro alırken tercih ettiğiniz depolama kapasitesine göre fiyatlar değişiklik gösterecek. Çin Yuanı üzerinden belirtilen fiyatlar ise şu şekilde:
- 12 GB – 256 GB : 5.199 Çin Yuanı
- 12 GB – 512 GB: 5.699 Çin Yuanı
- 12 GB – 1 TB: 6.699 Çin Yuanı
- 16 GB – 1 TB: 6.999 Çin Yuanı
- 16 GB – 1 TB: 8299 Çin Yuanı
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