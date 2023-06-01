DxOMark listesinde 156 puan ile ilk sırada konumlanarak dünyanın en iyi kameraya sahip mobil cihazı olmayı başaran Huawei P60 Pro etkileyici kamera performansının yanı sıra güçlü donanım bileşenleri, kaliteli ekranı ve büyüleyici tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Huawei P60 Pro incelemesi ile telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei P60 Pro İncelemesi

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei P60 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 2700 x 1220 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu, P3 renk gamı destekli 1,07 milyar renk ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüksek yenileme hızı, hızlı hareket eden videolarda ve mobil oyunlarda daha akıcı deneyim elde edilmesini sağlıyor. Telefonun 1 ve 120Hz arası dinamik tazeleme hızı uyarlanabilirlik özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Cihazda 1440Hz PWM karartma desteği bulunuyor. Bu destek, karanlık ortamda gözlerin rahatsız olmamasına yardımcı oluyor.

Huawei X True Display teknolojisini destekleyen P60 Pro'nun ekranı bu sayede hem ortama hem de telefon içeriğine göre farklı aydınlatmayı akıllı bir şekilde optimize ediyor. Ayrıca düşük ışığın yer aldığı ortamlarda bile ekran uygun parlaklıkta net bir şekilde görülebiliyor.

P60 Pro, Rococo Pearl tasarım ile hepsi birbirinden etkileyici benzersiz telefonlar sunuyor. Beyaz renge sahip olan her modelin arka yüzeyinde farklı desenler yer alıyor. Arka tasarım desenlerinin tüm cihazlarda farklı olması önemli bir detay. Her desenin çok başarılı şekilde hazırlandığını belirtmek gerekiyor.

Telefon ekranının dayanıklılığı çok büyük bir öneme sahip çünkü kullanım esnasında yanlışlıkla yere düşürülebiliyor. Huawei P60 Pro'da İsviçre'nin SGS'sinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikasına sahip olan Dayanıklı Kunlun Glass Ekran teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji, genel düşme direncini 10 kat artırıyor ve ekranın zarar görmesini önlüyor.

P60 Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Ana kamera RYYB f/1.4 f/4.0 optik görüntü sabitleme ve 10 adımlı fiziksel değişken diyafram ile dikkat çekiyor. Varsayılan modda diyafram açıklığını F1,4'ten F4'e kadar otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Profesyonel modda ise seçim yapabileceğiniz 10 farklı diyafram boyutu sunuluyor.

RYYB f/2.1 optik görüntü sabitleme, 200x zoom işlevlerine sahip olan telefoto kamera hem gece hem de gündüz vaktinde uzun mesafeli fotoğraflarda çok daha iyi sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise RYYB f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

Gerçekleştirilen yeni inovasyonlar sayesinde yalnızca super zoom özelliğiyle değil normal kadrajlı fotoğraflarda da oldukça kaliteli Ay fotoğrafları çekme imkânına sahipsiniz. Telefonun düşük ışık koşullarında da etkileyici bir performans sergilediğini belirtmek gerekiyor.

Telefonda kullanıcı dostu bir XMAGE hızlı menü yer alıyor. Yeni arayüz, kamerayı tek elle çok pratik bir şekilde ayarlayabilmenize olanak tanıyor. Bu, fotoğraf ya da video çekmeden önce çeşitli ayarları yapmak için fazla zaman harcamamanızı sağlıyor.

4815 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Cihazda ayrıca 7,5W kablosuz ters şarj desteği de bulunuyor. Kutu içinden çıkan şarj cihazında hem USB Type-A hem de Type-C çıkışının mevcut olduğunu belirtelim.

Telefonunun şarj durumunu kontrol etmeyi unuttuysanız ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa endişelenmenize gerek yok. P60 Pro, 88W SuperCharge Turbo Modu ile yalnızca 10 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Bu, kullanıcılara çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Huwaei Battery Care teknolojisini destekleyen modelin 2000 şarj döngüsü sunduğunu da belirtmek gerekiyor. Söz konusu teknoloji sayesinde çok dayanıklı bir pile sahip olan akıllı telefon, kullanıcılara uzun süreli kullanım vadediyor.

Huawei tarafından üretilen akıllı telefon IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bu sayede telefonunuz su ile temas ettiğinde endişelenmenize gerek kalmıyor. Telefonda yer alan çift stereo hoparlör ise müzik dinlemeyi ve bir şeyler izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor.

EMUI 13 ile beraber gelen cihaz Çoklu Ekran İş Birliği ve Super Device+ tam ekosistem uyumu sunuyor. AppGallery'de başta banka uygulamaları olmak üzere alışveriş ve seyahat gibi çeşitli kategorilerde en popüler hizmetlerin resmî olarak yayımladığı uygulamalar yer alıyor.

Netflix, Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalara doğrudan AppGallery üzerinden erişebiliyor, kolayca cihazınıza indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Google uygulamaları için üçüncü parti hizmet olan GBox ile kullanım esnasında daha stabil ve akıcı kullanım elde ediyorsunuz.

Tamamen reklamsız bir deneyim sunan GBox'ı çok rahat bir şekilde telefona kurabilirsiniz. Bunun için AppGallery üzerinden YouTube araması yapın. Sonuçlar arasından YouTube'u seçtiğinizde GBox'ın web sayfasına yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan "Get GBox" butonuna basarak indirme işlemini başlatın.

Kurulum tamamlandıktan sonra pil optimizasyonu ve diğer izinleri verin. Bir sonraki adımda Google hesabınıza giriş yapın. GBox'ı hiçbir koşulda telefonunuzdan kaldırmamanız gerekiyor. GBox'ın ayarlarındaki "Klon" seçeneğiyle uygulamalardaki bildirim sorunları da ortadan kalkıyor.

Şu anda ön tanımlı çalışan uygulamalar arasında Youtube, Google Maps, Google Photos, Google Docs, Dropbox, Google Drive, Microsft Teams, SoundCloud, Zoom, Google Meet, YouTube Music, Google Sheet, Uber ve Airbnb yer alıyor. Listedeki uygulamaların sayısı zaman içerisinde artacaktır.

Editörün Yorumu

Üst düzey kamera performansıyla fotoğraf makinesine ihtiyaç bırakmayan Huawei P60 Pro, mobil fotoğrafçılığı bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem fotoğraf hem de video çekiminde çok başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan cihaz, düşük ışıkta dahi kaliteli görüntüler elde etmesiyle dikkat çekiyor.

Fiziksel olarak değiştirilebilen diyafram açıklığı, deneyimi önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor. Kameranın yanı sıra beyaz renk seçeneğindeki her telefonun farklı desen tasarımına sahip olmasının da çok önemli bir ayrıntı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Şık tasarıma önem veriyorsanız ve hem gece hem de gündüz çekimlerinde çok başarılı görüntüler elde etmek istiyorsanız Huawei P60 Pro ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei P60 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2700 x 1220 piksel

Ekran Paneli: LTPO OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Batarya: 4815 mAh

Hızlı Şarj: 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 48 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 13.1

Kalınlık: 8,3 mm

Ağırlık: Yaklaşık 200 gram

Huawei P60 Pro Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 36.999 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 39.999 TL

Huawei P60 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.