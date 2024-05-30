Huawei Pura 70 Ultra, Akıllı Telefon Pazarının Kralı Olmaya Geliyor (İnceleme)
Huawei Pura 70 Ultra, Türkiye'de satışa çıkıyor. Peki Pura 70 Ultra özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor?
Huawei, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, bir süre önce Çin'de akıllı telefon pazarını altüst eden yeni Pura ailesini tanıttı. Çin'de yarattığı etkinin ardından tüm dünyada ilgi ile takip edilen telefonlar, şimdi ise ülkemize geldi.
Biz de bu telefonlar arasında en çok merak edilen model olan Huawei Pura 70 Ultra'yı sizler için inceledik. Telefonun özelliklerine baktık, merak edilen sorulara cevap aradık ve Huawei Pura 70 Ultra'nın gerçekten satın almaya değer olup olmadığını öğrenmeye çalıştık. İşte detaylar:
Huawei Pura 70 Ultra, Tasarımı ile Dikkat Çekiyor!
Huawei Pura 70 Ultra özelliklerine göz atmadan önce ufak bir karışıklığı önlemek adına size Pura serisinden bahsetmeliyiz. Bildiğiniz üzere şirket pek çok farklı modelin yanı sıra uzun zamandır P serisi amiral gemisi telefonlarla karşımıza çıkıyordu.
Pura 70 serisi ise P serisinin üstün özelliklerini korurken, geçmişteki bazı sorunları aşması ve yenilikler sunması açısından dikkat geçiyor.
Huawei Pura 70 Ultra, etkileyici bir tasarıma sahip. Siyah, kahverengi, beyaz ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneği mevcut. 6.8 inç XR OLED ekran, 2,500 nit parlaklık ve 120 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. Ekran, Crystal Armor Kunlun camı ile kaplı ve bu cam, çizilmelere karşı %300 daha dayanıklı.
Arka kısımda üçgen şekilde yerleştirilmiş üçlü kamera modülü ve ön kamera deliği, zarif ve kullanışlı bir tasarım sunarken, ekran altına entegre parmak izi okuyucusu ile işlevselliği artırıyor. Alt kısımdaki USB-C portu ve hoparlör ızgarası ise tasarımın bütünlüğünü tamamlıyor.
Ayrıca, düşme direnci %100 arttırılmış durumda. Ekran performansı son derece etkileyici ve parlaklığı ile gün ışığında bile mükemmel görüntü sağlıyor. Eğer bu anlattıklarımızı sadece okumak yetmez, görmem de lazım diyorsanız konuyla ilgili videomuza da göz atabilirsiniz:
Huawei Pura 70 Ultra Kamera Özellikleri ile DXoMark'ın Zirvesinde
Huawei Pura 70 Ultra'nın kamera sistemi, gerçekten dikkat çekici. Bu sadece kullanıcı düzeyinde değil, profesyonel anlamda da böyle. DXoMark'a göre telefon, 163 puanla dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip. Bu da daha ilk etapta rakiplerinin önüne geçmesini sağlıyor.
40 megapiksel ultra geniş açı, 50 megapiksel makro telefoto ve 1 inç sensörlü 50 megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip. Kamera sistemi, özellikle Ultra Hızlı Anlık Çekim ve Ultra Parlak Pop-out Kamera özellikleriyle öne çıkıyor.
Bu özellikler, hızlı ve kaliteli fotoğraf çekimleri için ideal. Ayrıca, Gerçekçi Portre Fotoğrafçılığı özelliği, portre çekimlerinde mükemmel sonuçlar veriyor. Video konusunda da 2160p çözünürlükte 60fps çekim yapabiliyor.
Huawei Pura 70 Ultra Teknik Özellikleri
Huawei Pura 70 Ultra, Kirin 9010 işlemcisi ve 16 GB RAM ile geliyor. Depolama seçenekleri ise 512 GB ve 1 TB olarak sunuluyor. 5,200 mAh bataryası, 100W kablolu süper şarj, 80W kablosuz şarj ve 20W ters kablosuz şarj özellikleriyle desteklenmiş. Bu da, hızlı ve etkili bir şarj deneyimi sağlıyor.
Cihaz, EMUI 14 ile çalışıyor ve genel performans oldukça akıcı. Bu da demek oluyor ki Google uygulamaları Huawei Pura 70 Ultra'da artık erişilebilir durumda. Şirket, akıllı telefonlarındaki en büyük sorunu çözmüşe benziyor.
Teknik Özellikler
- Ekran: 6.8 inç XR OLED, 2,500 nit parlaklık, 120 Hz değişken yenileme hızı
- İşlemci: Kirin 910
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB veya 1 TB
- Batarya: 5,200 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz, 20W ters kablosuz şarj
- Kamera: 40 MP ultra geniş açı, 50 MP makro telefoto, 1 inç sensörlü 50 megapiksel ana kamera
- İşletim Sistemi: EMUI 14
- Diğer Özellikler: IP68 su ve toz direnci, stereo hoparlörler, Crystal Armor Kunlun cam
Huawei Pura 70 Ultra, Geekbench 6 testlerinde tek çekirdek performansında 1.445 puan, çok çekirdek performansında ise 4.480 puan elde etti. Bu sonuçlar, cihazın tek bir işlemci çekirdeğinde yüksek performans sağladığını ve aynı zamanda birden fazla çekirdeği etkin bir şekilde kullanarak karmaşık görevlerde de başarılı olduğunu gösteriyor.
Huawei Pura 70 Ultra ile Google Sorunu Ortadan Kalkıyor
EMUI 14 sayesinde Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor. Bu durum, kullanıcıların artık sanal cihaz kurulumuna gerek kalmadan Google uygulamalarını kullanabilimelerini sğalıyor.
Google Play'e AppGallery üzerinden ulaşılabiliyor ve WhatsApp, Google Drive üzerine doğrudan yedeklenebiliyor. Şu anda 30 uygulama doğrudan destekleniyor. Şu anda ise bu 30 uygulama doğrudan destekleniyor:
- YouTube
- YouTube Music
- YouTube Kids
- Google Calendar
- Google Meet
- Gmail
- Google Sheets
- Google Docs
- Google Slides
- Google Drive
- Google Classroom
- Google One
- Google Home
- Google Contacts
- Google Maps
- Google Photos
- Gboard
- Google Chrome
- WhatsApp Business
- Messenger
- Discord
- Waze Navigation
- Spotify
- X (Twitter)
Bunlar haricindeki diğer tüm uygulamalar istenirse AppGallery üzerinden Google Play araması yapılarak, doğrudan Google Play üzerinden cihaza indirilip kullanılabilir. Geçmişte kullanılan GBox yöntemi ise artık farklılaşıyor.
GBox, herhangi bir üçüncü taraf buluta veri göndermeden sadece cihaz üzerinde çalışıyor ve indirilen uygulamalar doğrudan telefona yükleniyor. Bu gelişme, kullanıcıların Google Play Store uygulamalarına erişimini kolaylaştırıyor.
Huawei Pura 70 Ultra, kullanıcılarına yüksek kaliteli kamera sistemi, güçlü performans ve uzun batarya ömrü sunuyor. Cihazın Google uygulamaları ile uyumlu çalışması ve EMUI 14 ile gelen yeni özellikler, kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor. Özellikle fotoğrafçılıkla ilgilenenler için bu telefon, mükemmel bir seçenek olabilir.
Huawei Pura 70 Ultra Türkiye Fiyatı
Huawei Pura 70 Ultra modeli 6.499 TL değerinde FreeBuds 3 Pro hediyesi ile beraber 74.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca 3.000 TL değerinde APURA70ULTRAPR kupon fırsatı, Watch Fit Mini kazanma fırsatı ve Akbank ile 3 ay alışveriş kredisi fırsatı mevcut.
Huawei Pura 70 Pro modeli 6.499 TL değerinde FreeBuds 3 Pro hediyesi ile birlikte 54.999 TL fiyata satılıyor. Ayrıca 2.000 TL değerinde APURA70PR kupon fırsatı, Watch Fit Mini kazanma fırsatı ve Akbank ile 3 ay alışveriş kredisi fırsatı sunuluyor.
Huawei Pura 70 modeli 6.499 TL değerinde FreeBuds 3 Pro hediyesi ile beraber 41.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca 2.000 TL değerinde APURA70PR kupon fırsatı, Watch Fit Mini kazanma fırsatı ve Akbank ile 3 ay alışveriş kredisi fırsatı mevcut.
Bu inceleme, Huawei Pura 70 Ultra'nın teknik özellikleri, kullanım deneyimi ve fiyat bilgileri ile detaylı bir bakış sunuyor. Cihazın sunduğu avantajlar ve yenilikler göz önüne alındığında, bu telefonun satın almaya değer olduğunu söyleyebiliriz.
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