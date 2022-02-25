Üstün ses performansı arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Huawei Sound Joy, sunduğu teknik ayrıntılarla deneyimi üst noktaya taşımayı başarıyor. Huawei Sound Joy incelemesi boyunca yeni modelin sunduğu tüm detayları daha yakından inceleyeceğiz.

Huawei Sound Joy İncelemesi

Sound Joy; 73 x 202 mm boyutu ve 680 gram ağırlığı ile üst düzey taşınabilir hoparlör deneyimi vaat ediyor. Sahip olduğu kayış ve ergonomik tasarımı, taşınabilirlik seviyesini en optimal seviyeye çekmeyi başarıyor. Peki bu kullanıcılar açısından tam olarak ne anlama geliyor?

Örneğin bisikletle gezerken Sound Joy'u bisikletinizin suluk kısmına koyabilirsiniz. Doğa yürüyüşüne çıkmak istediğiniz bir günde hoparlörünüzü de yanınıza alıp manzaranızı favori müziklerinizle çok daha güzel hâle getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla kamp yapmak istediğinizde hoparlörü kolaylıkla etkinleştirebilir ve doğanın güzelliklerini daha eğlenceli bir ortamda keşfedebilirsiniz.

8800 mAh batarya kapasitesine sahip olan Sound Joy, kullanıcılara oldukça uzun bir kullanım ömrü tanıyor. 40W hızlı şarj özelliğinin yer aldığı cihaz, 10 dakikalık dolum ile 1 saatlik oynatma süresi sunuyor. Modelin oynatma süresi ise 26 saate denk geliyor. Başka bir deyişle cihazı sadece bir kez şarj ederek 26 saat boyunca hiçbir şekilde kesintiye uğramadan müzik dinleyebilirsiniz.

2 metrede 79 dBA ses şiddeti ile dikkatleri üzerinde toplayan hoparlörde 1 adet 10W Tweeter, 1 adet 20W tam frekanslı karbon fiber hoparlör ve 2 adet pasif radyotör bulunuyor.

IP67 sertifikasına sahip olan hoparlör, su sıçramalarına ve tozlara karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Kullanım esnasında meydana gelebilecek küçük aksaklıklar karşısında kullanıcıların mağdur olmasını böylece başarılı bir şekilde önleyebiliyor.

Tam olarak 3 mikrofona sahip olan Sound Joy, Bluetooth 5.2 desteği sayesinde daha kaliteli ses ve düşük güç tüketimi sağlıyor. Bununla birlikte iletim mesafesi artarken iletim sinyalleri daha dengeli hâle geliyor. Hoparlörün otomatik bağlanma özelliği, HarmonyOS 2 ve daha üstü bir sürüme sahip Huawei telefonunuzu, tabletinizi ya da dizüstü bilgisayarınızı hızlı, pratik ve zahmetsiz bir şekilde hoparlörünüz ile bağlamanızı sağlıyor.

Bu özellikten yararlanmak için yapılması gereken hoparlörü cihazın yanına yaklaştırmak ibarettir. Böylece cihazınızda oynatılan sesin çok daha iyi bir şekilde gelmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik bulma özelliğini destekleyen modeller arasında Huawei Matebook D 16 (AMD), Huawei Matebook 14 2021, Huawei Matebook X Pro 2021 ve Huawei Matebook 13 2021 vardır.

Sound Joy'un en iyi yanı ise iki cihazı sallayıp eşleştirme yolu ile stereo ses yaratabilmektir. Bu sayede sesin kullanıcıların üzerindeki etkisi çok daha farklı bir noktaya ulaşabiliyor. Özellikle kutlamalarda şiddetli bas, renkli ışıklar ile ortamı olduğundan çok farklı bir hâle getirebiliyor.

NFC özelliğine sahip Android işletim sistemli akıllı telefonlar tarafından desteklenen "Dokun ve Başlat" özelliği sayesinde hoparlörü kullanmak inanılmaz kolaylaşıyor. Dilediğiniz bir müziği sadece dokunma yolu ile hoparlöre aktarabiliyor ve onu daha yüksek ve kaliteli seste dinlemenin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3 gibi akıllı saatlerin ekranına dokunarak hoparlöre istediğiniz bir müziği saniyeler içinde aktarabilirsiniz.

Editörün Yorumu: Taşınabilirlik Yüksek Performansla Birleşti

Sound Joy, sunduğu güçlü teknik ayrıntılar ve taşınabilir yapısı ile taşınabilir bir hoparlör arayan hemen herkese hitap ediyor. Sık sık seyahat ediyorsanız ve sesleri en ince detayına kadar yakalamak istiyorsanız, Sound Joy tam da size göre olabilir.

Huawei Sound Joy Özellikleri

Boyut: 73 x 202 mm

73 x 202 mm Kalınlık: 73 mm

73 mm Ağırlık: Yaklaşık 680 gram

Yaklaşık 680 gram Batarya: 8.800 mAh, 40W hızlı şarj

8.800 mAh, 40W hızlı şarj Bluetooth: 5.2

5.2 NFC Desteği: Var

Var Mikrofon: 3 adet

3 adet Hoparlör: 1 adet 10W tweeter, 1 adet 20W tam frekanslı hoparlör, 2 adet pasif radyotör

1 adet 10W tweeter, 1 adet 20W tam frekanslı hoparlör, 2 adet pasif radyotör Tek Şarjla Oynatma Süresi: 26 saat

Huawei Sound Joy, USB-A'dan USB-C'ye şarj kablosu, başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi ile geliyor. Kutu içeriği bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir.

Huawei Sound Joy Fiyatı

Ladin yeşili ve obsidyen siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen Huawei Sound Joy, kampanya kapsamında 2.199 TL fiyat etiketine sahip. Mevcut kampanya 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.