Huawei Watch 4 Pro İncelemesi: Kendini Aşan Saat!

Bütün işlevselliğini hafif ve şık bir tasarımı ile daha göz alıcı hâle getiren Huawei Watch 4 Pro, taşınabilir cihazlar arasında en iyiler arasına girmesini sağlayacak birçok özellikle birlikte geliyor. Huawei Watch 4 Pro incelemesi kapsamında hayat kurtarıcı özellikleri ile öne çıkan akıllı saatin kullanıcılara neler sunduğunu sizlerle paylaşacağız.

Bu incelemenin sonunda akıllı saatin bütün özelliklerine hâkim olmakla sınırlı kalmayacaksınız. Bunun yanında cihazı satın almak isteyen herkes gibi sizin de kafanızda oluşması muhtemel soru işaretlerini gidereceğiz.

Huawei Watch 4 Pro İncelemesi

Bir akıllı saat almaya karar veren her kişi alacağı cihazda farklı bir kritere dikkat eder. Bu kriterler arasından en çok öne çıkan ise elbette ki sağlık ve tasarımdır.

Bunların haricinde odaklanabileceğiniz diğer özellikler de olabilir. Bütün bunlara hızlıca ulaşmasını sağlamak için incelememize başlıklar üzerinden devam edeceğiz.

Tasarım

1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, LTPO AMOLED ekran üzerinde 466 × 466 piksel çözünürlük sunuyor. Büyüleyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihazda yuvarlak safir ekran mevcut.

Akıllı saatte ayrıca havacılık sınıfı titanyum kasa bulunuyor. Havacılık sınıfı titanyum kasa ve yuvarlak safir ekran, Huawei Watch 4 Pro modelinin dayanıklı bir yapıya sahip olmasını sağlıyor.

Suya Karşı Dayanıklılık

Huawei Watch 4 Pro'nun muhtemelen en iyi yanlarından biri suya karşı dayanıklılığıdır. IP68 sertifikasına sahip olan akıllı saat, 5 ATM suya dayanıklılık ile 30 metre dalış yapmayı mümkün hâle getiriyor. Bu sayede havuz ve sığ sulara çekinmeden dalış yapılabiliyor.

Su altında ne kadar kaldığınızı da yine akıllı saatin bir diğer özelliği olan dalış bilgisayarı sayesinde tüm detayları ile öğrenebilirsiniz.

Sağlık

Kısa süre içinde kapsamlı bir sağlık taraması yapmayı mümkün kılan akıllı saat, 1 dakikada içinde 7 noktadan sağlık kontrolü yapmanızı sağlıyor. Bu cihaz sayesinde sadece bir dakikada kalp sağlığı, SpO2, cilt sıcaklığı, EKG, stres, damar sertliği ve solunum sağlığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

CE-MDR sertifikalı gerçek zamanlı EKG analizi yapabilir ve kalp sağlığınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihaz,ve cilt sıcaklığını da kapsamlı sağlık analizine dahil ederek ise de sağlık takibini oldukça kolaylaştırıyor.

Bu cihaz, önceki modellerde bulunmayan ayrıntılı solunum kontrolü yapmanıza da olanak tanıyor. Fizyolojik belirteçlere dayanarak kapsamlı bir solunum kontrolü yapmanızı ve kandaki oksijen doygunluğunu öğrenmenizi mümkün kılan cihaz ayrıca SpO2 değerini öğrenmenizi sağlıyor.

Nefes alma ve verme hızını öğrenmenize yardımcı olurken bunun yanı sıra SpO2 aralığını da belirliyor ve öksürük sesinizi de algılıyor.

Bütün bunlara ek olarak damar sertliği takibi yapabilirsiniz. Analiz yapıldıktan sonra size detaylı bir rapor sağlanıyor ve siz her bir sonucu ayrıntılı olarak inceleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bunu direkt telefonunuzdan da görüntüleyebiliyorsunuz.

Huawei Sağlık uygulaması; stres seviyesi, kandaki oksijen seviyesi, ortalama kalp atış hızı ve cilt sıcaklığı gibi değerleri içeren ayrıntılı sağlık raporunuzda eğer herhangi bir anormallik tespit edilirse iyileşmenizi sağlayacak ipuçları gösteriyor.

Bu saati daha işlevsel kılan bir diğer unsur da sağlık trendleri ya da farklı bir deyişle sağlık eğilimleridir. Önceki modellerde bulunmayan sağlık trendleri sayesinde Huawei Watch 4 Pro tarafından toplanan değerlerden yola çıkarak sağlık durumunun zaman içindeki seyrini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Daha da iyisi, bütün değerlerinizin zaman içinde nasıl bir yönde seyrettiğini tek tek incelemenize olanak tanımasıdır.

Son günlerde eğer nefes almakta zorlanıyorsanız iyileşme yönünde attığınız adımların ne kadar faydalı olduğunu günbegün takip edebilirsiniz.

Düşme Tespiti (Acil Yardım Çağrısı)

Bu akıllı saat aynı zamanda aile üyelerinizin yardım çağrısına da vakit kaybetmeden koşmanızı sağlıyor. Sizin ve aile üyeleriniz onay vermesi hâlinde aile üyelerinizin değerlerinde anormallik görülmesi durumunda size bildirim gönderilir.

Ailenizden olan kişi eğer yere düşerse otomatik bir acil durum arama penceresi açılır ve sizi doğrudan arayabilir. Böylece ona yardım etmek için zaman kaybetmeden harekete geçebilirsiniz.

Batarya

Batarya konusunda çok başarılı bir performans sergileyen Watch 4 Pro standart modda 4,5 gün, Ultra Uzun Batarya modunda ise 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu sayede akıllı saati sık sık şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz.

Cihazın bir diğer önemli avantajı ise kablosuz süper şarj teknolojisini desteklemesi. Bu teknoloji, akıllı saatin Huawei Watch 3 Pro'ya kıyasla yüzde 40 daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Watch 4 Pro'nun tam şarj olması yaklaşık 90 dakika sürüyor.

Uyumluluk

Huawei Watch 4 Pro, diğer cihazlar olmadan da kullanılabiliyor ama akıllı telefonla eşleştirme seçeneğiniz de bulunuyor. Üstelik cihazın Android mi yoksa iOS mi olduğunun da bir önemi bulunmuyor, her akıllı telefon ile kolayca senkronize edilebiliyor.

Cihaz bir akıllı telefon ile eşleştirildiğinde bütün özelliklerini Huawei Sağlık uygulaması sayesinde kullanabilirsiniz.

Sağlık uygulamasını indirmek için Huawei cihazı ile gelen QR kodunu taratabilirsiniz. Bunun haricinde dilerseniz uygulamayı Android'de Huawei AppGallery'den, iOS'te ise App Store'dan indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Genel

Akıllı saatte yer alan eSIM desteği sayesinde akıllı telefona gerek kalmadan arama yapabilir, SMS mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz. Cihazda bağımsız navigasyon da mevcut. Bu özellik de akıllı telefona ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı konum ve rota bilgilerini görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

Petal Maps isimli uygulamayı direkt olarak akıllı saat üzerinden kullanabilirsiniz. Özel olarak tasarlanan arayüz, hizmetin akıllı saat üzerinden çok kolay bir şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Huawei Watch 4 Pro, önceki modellere olmayan birçok kullanışlı özelliği kullanıcılara sunarak hem kendini aşmayı hem rakiplerinin arasından kolaylıkla sıyrılmayı başaran bir akıllı saat olarak sizin onu denemenizi bekliyor.

Bir akıllı saat alırken en önemli önceliğiniz detaylı sağlık analizi ise bu saatin sağlık durumunuzu anbean takip etmenizi sağlayacağından ve yolunda gitmeyen bir şeylerin olması durumunda sizi bilgilendireceğinden emin olabilirsiniz. Hatta anne, baba ve diğer aile üyelerinizin sağlık durumunu da her gün takip edebilirsiniz.

Uzun kullanım süresi sayesinde Watch 4 Pro'yu kullanma deneyiminiz de sık sık kesintiye uğramayacaktır. Tasarımı ise sizi fazlasıyla memnun edecektir.

Watch 4 Pro her ne kadar diğer cihazlardan bağımsız olarak da çalışabilse de akıllı telefonla da eşleştirilebilir. Android veya iOS işletim sistemlerinden hangisini kullandığınız fark etmeksizin akıllı saati bir akıllı telefonla eşleştirdiğinizde Huawei Sağlık uygulaması aracılığı ile tüm özelliklere erişebilirsiniz.

Yakın bir zamanda eğer akıllı saat almak gibi planınız varsa Watch 4 Pro'yu da mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Cihazı alanlara yanında ayrıca 1.699 TL değerinde FreeBuds 5i de hediye olarak veriliyor.

Huawei Watch 4 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,5 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 310 PPI

Boyut: 47,6 x 47,6 x 12,9 mm

Kullanım Süresi: Standart modda 4,5 gün, Ultra Uzun Batarya modunda 21 gün kullanım

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Nabız Sensörü: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 30 metre (5 ATM) suya dayanıklılık, IP68 sertifikası

GPS: Var

Ağırlık: Yaklaşık 65 gram (kayış hariç)

Huawei Watch 4 Pro Fiyatı

Siyah, kahverengi ve titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Huawei Watch 4 Pro, FreeBuds 5i kablosuz kulaklık hediyesiyle beraber 18 bin 499 TL fiyata satılıyor.