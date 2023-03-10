Yenilikçi tasarımı ile ilgi odağı hâline gelmeyi başaran Huawei Watch Buds, kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunuyor. Huawei Watch Buds inceleme yazısıyla 2'si 1 arada akıllı saat ve kulaklığı detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei Watch Buds İncelemesi

Tasarım konusunda oldukça önemli bir yeniliğin altına imza atan Huawei Watch Buds, normal boyutlu akıllı saatin içerisinde yerleştirilmiş bir çift TWS kulaklık içeriyor. Kasanın içerisinde sekiz adet fotoelektronik sensör ve ultra mikro döner şaft modülü dahil olmak üzere 2'si 1 arada yapısal birimler yer alıyor.

Huawei Watch Buds'taki kulaklıklar, yenilikçi Karşılıklı Mıknatıs Dizisi kullanıyor. Bu, yüzey manyetik alan gücünün tek mıknatısa kıyasla yüzde 40 daha yüksek olmasını mümkün hâle getiriyor. Kulaklıklar, daha güçlü manyetik kuvvet sayesinde saat kasasında sabit bağlantıya sahip oluyor.

Böylelikle kulaklıkları tam olarak nereye yerleştirdiğinizi kontrol etmenize gerek kalmıyor. Saat şarj ünitesine zorluk yaşamadan geri yerleştirebiliyorsunuz. 21,8 x 10,3 x 10,3 mm boyutlarındaki kulaklık hafif sekizgen silindirik tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Kulaklıkların her biri yalnızca 4 gram ağırlığında. Bu, kulaklıkların çok rahat bir şekilde kulaklara takılmasına ve saate sorunsuz olarak yeniden yerleştirilebilmesine imkân tanıyor. Silindirik tasarım ayrıca kullanıcılara rahat bir ses deneyimi sunuyor.

Huawei tarafından geliştirilen Watch Buds sol ve sağ kulaklıklar için aynı formu benimsiyor. Bu durum, kulaklıkların yapısal tasarımını korurken aynı zamanda Adaptif Tanımlama Teknolojisi yardımı ile kulaklıkları birbirinin yerine takabilme ya da kasaya geri yerleştirebilme kolaylığı sunuyor.

Adaptif Tanımlama Teknolojisi sol ve sağ ses kanallarını ek çaba sarf edilmesine gerek kalmadan otomatik olarak düzeltiyor. Bu sayede iki kulaklığı birbirinden ayırt etmek zorunda kalmadan kulaklarınıza takabilirsiniz.

Söz konusu kulaklıklar ayrıca yüksek ses kalitesi sunuyor. Bu, özellikle müzik dinlemeyi ve internetten bir şeyler izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve AI Gürültü Engelleme Araması gibi özellikler ise telefonda konuşurken deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Kulaklıklar, çeşitli karmaşık üretim süreçlerinden geçen hassas elektrokaplama teknolojini kullanıyor. Şarj için her bir kulaklığın yüzeyinde iki adet 360° Platin Yıldız Şarj Halkası mevcut. Kulaklıklar ilk kez, daha hızlı şarj sunan, yüksek termal iletkenlik içeren oksit seramikten yapılmış Huawei Watch Kablosuz Süper Şarj Cihazını kullanıyor.

Diğer Huawei ses ürünlerinden farklı kontrol modunu içeren Huawei Watch Buds'ta Geniş Alanlı Kulak Dokunmatik Kontroller bulunuyor. İvme sensörünün yer aldığı Geniş Alanlı Kulaklık Dokunmatik Kontroller, Huawei tarafından geliştirilen AI algoritmasıyla beraber çalışıyor. Bu özellik, kulaklıktaki dokunmatik kontrollerin çok pratik bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor.

Kulağınızın belirli kısımlarına çift dokunarak diğer şarkıya geçebilir, şarkıyı duraklatabilir ve şarkının tekrar çalmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Elbette söz konusu özelliğin sunduğu işlevler bunlarla sınırlı değil. Kulağa çift dokunma ile herhangi bir aramayı yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz.

Geniş Alan Kulaklık Dokunmatik Kontrollerini içeren Huawei Watch Buds'ta gürültü engelleme modlarını hızlıca değiştirebilirsiniz. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden geçiş yapılacak gürültü kontrol modlarını seçebilirsiniz. Ayrıca gürültü kontrolünü etkinleştirme imkânına da sahipsiniz.

Üründe Kulaklık Bul isimli bir özellik de yer alıyor. Bu özellik, kaybolan kulaklıklarınızı çok kolay bir şekilde bulmanıza imkân tanıyor. Özelliği aktif hâle getirdikten sonra kulaklıklar yüksek bir ses çıkarıyor. Böylece kulaklıkların nerede olduğunu tespit edebiliyorsunuz.

Kulaklığın yanı sıra akıllı saat de hem özellik hem de tasarım konusunda oldukça başarılı. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Paslanmaz çelik kasasının yer aldığı ürün çok şık bir görünüme sahip.

Farklı cihazlara bağlandığında, saatten bağlantının pratik şekilde değiştirilmesine izin verebilmeniz de mümkün. Çok sayıda saat yüzü ile beraber gelen akıllı saat, yalnızca bileğinizi kaldırarak kulaklıkların pil düzeyini kontrol etmenizi, kulaklıkların hızlı ayarlarını ve durum çubuğunu da görebilmenizi mümkün hâle getiriyor.

Huawei Watch Buds, sahip olduğu TruSeenTM 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisi sayesinde daha doğru sağlık izleme verileri sağlıyor. Üründe yer alan saat bataryası hem kulaklıklara hem de saate aynı anda güç sağlıyor. Tam şarj olan cihaz tipik kullanım senaryolarında 3 güne kadar pil ömrü vadediyor.

Kulaklıklar, gürültü engelleme özelliği kapalıyken 4 saat dinleme ve 2,5 saat konuşma süresi sunuyor. Tam şarj edilen ve ANC özelliği aktif olan kulaklıklar, 3 saat çalma ya da 2 saat konuşma süresi sağlayabiliyor. Saati şarj ettiğinizde otomatik olarak kulaklıklar da şarj oluyor.

Kulaklıkları kullanmayacaksanız saat üzerinden güç tasarruf modunu aktif hâle getirebilirsiniz. Güç tasarrufu modu, saat pilinin kulaklıkları şarj etmesini durdurur. Bu mod etkinken cihaz tipik kullanım senaryolarında 7 güne kadar dayanabilir.

Bağımsız olarak çalışabilen ürünü akıllı telefonunuz ile kolayca eşleştirebilirsiniz. Cihazı akıllı telefonunuzla eşleştirdikten sonra hem kulaklıkların hem de saatin tüm özelliklerini Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Sahip olduğu özelliklerle üst düzey deneyim sunan Huawei Watch Buds'ın Android ve iOS cihazlarla uyumlu olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu sayede ister iOS cihazınızla isterseniz Android cihazınız ile birlikte Watch Buds'ı kullanabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Huawei Watch Buds'ta hem akıllı saat hem de TWS kulaklık yer alıyor. Herhangi bir zorluk yaşanmadan çok pratik bir şekilde akıllı saatin içerisine yerleştirilebilen kulaklıklar yüksek ses deneyimi sunuyor.

Saati şarj ettiğinizde otomatik olarak kulaklıkların da şarj olması, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Bileğinizi kaldırdığınızda kulaklıkların pil seviyesi dahil olmak üzere birçok bilgiye erişebilmeniz de kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Eğer akıllı saat ve kulaklığa ihtiyacınız varsa 2'si 1 arada tasarımı benimseyen Huawei Watch Buds isimli ürünü göz önünde bulundurmalısınız. Ürün hem TWS kulaklık hem de akıllı saat ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei Watch Buds Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

Saat Boyutu: 47 x 47,5 x 14,99 mm

Kulaklık Boyutu: 21,8 x 10,3 x 10,3 mm

Kullanım Süresi: Akıllı saat 3 güne kadar kullanım vadediyor. Tam şarj edilen kulaklıklar ANC etkinken 3 saat müzik çalma ya da 2 saat arama, ANC kapalıyken 4 saat müzik çalma veya 2,5 saat arama sunuyor.

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Kalp Atış Hızı Ölçümü: Var

SpO2 Takibi: Var

Ağırlık: Yaklaşık 66,5 gram (kayış hariç)

Huawei Watch Buds Fiyatı

Yenilikçi tasarımıyla ilgi odağı hâline gelen Huawei Watch Buds modelini 9 bin 999 TL karşılığında satın alabilirsiniz.