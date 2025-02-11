Huawei Watch D2 İncelemesi: Tansiyon ve EKG Ölçümü Yapabilen Akıllı Saat

Huawei Watch D2 tansiyon ölçme başta olmak üzere sağlık ve spor izleme özellikleriyle öne çıkıyor. Huawei Watch D2 incelemesi ile yeni akıllı saatin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

Huawei Watch D2 İncelemesi

Kullanıcılara sunduğu referans verilerle hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık parametresini takip etme imkânı sunan Huawei Watch D2, şık ve ergonomik tasarımı ile günlük kullanımda konfor sağlıyor.

1,82 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1500 nite kadar parlaklık sunuyor. Altın ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan akıllı saat büyüleyici ekranın yanı sıra sağlık özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Yenilikçi entegre ölçüm manşonlu tasarıma sahip akıllı saat tansiyon ölçümü yapabiliyor. Entegre hava yastıklı ölçüm manşonu ve mikro pompa sistemi ile doğruluk elde ediliyor. Hafif bir yapıya sahip cihaz hareket kabiliyetinizi kısıtlamadan ölçüm yapabilmenizi sağlıyor.

Huawei tarafından üretilen akıllı saat, gürültülü ve hantal olan geleneksel tansiyon cihazlarına kıyasla daha rahat ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bilindiği üzere tansiyon ölçümü özellikle hipertansiyon, kalp hastalığı olanlar, yaşlılar, kronik stres sorunu olanlar için büyük önem taşıyor. Bu saat ise tansiyon ölçümünü daha kolay hâle getiriyor.

Cihaz Otomatik Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi (ABPM) isimli özellik sayesinde 24 saat boyunca düzenli aralıklarla tansiyon ölçümleri yaparak kullanıcıların tansiyon ölçüm sonuçlarını daha net görmesini sağlıyor.

Akıllı saatin işlevleri tansiyon ölçümü ile sınırlı değil. Bunun yanı sıra SpO2 ve kalp atış hızını ölçebiliyor ve uyku takibi yapabiliyor. Uyku kalitesi raporlarına erişebilir, uyku serisi ve derin uyku sürelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca stres seviyelerini günlük aktiviteler ile karşılaştırabilirsiniz.

Cihazın EKG sistemine sahip olduğunu da belirtelim. Tıbbi sınıf doğruluğa sahip EKG ölçüm özelliği sayesinde kalp sağlığı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. EKG sonuçlarına bakarak kalp ritim dalgalanmaları veya düzensizlikleri olup olmadığını görebilir ve bu bilgileri doktorla paylaşabilirsiniz.

Cihaz vücut sıcaklığı ölçümünü de pratik şekilde gerçekleştirebiliyor. Daha önce yaptığınız ölçümlerin grafiğine de bakabilirsiniz. Böylece vücut sıcaklığınızı takip edebilirsiniz.

24 saatlik otomatik izleme seçeneği sayesinde uyurken bile sağlık verilerinizin takibi yapılabiliyor ve analiz edilebiliyor. Cihazdaki bu özellikler, potansiyel sağlık risklerinin erken aşamada tespit edilebilmesine yardım edebiliyor.

Akıllı saat üzerinden aramaları yanıtlayabilir ve böylelikle Bluetooth görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmenin yanı sıra bildirimleri görebilir, mesajları yanıtlayabilir ve müzikleri kontrol edebilirsiniz.. Bu işlevler, gün içerisinde akıllı telefona bakma ihtiyacını azaltıyor.

Kişisel asistan görevi görerek kullanıcıların en büyük yardımcısı olan cihaz 6 güne kadar pil ömrü sunuyor. Uzun pil ömrü, akıllı saati sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihazın pili tükendiğinde ise hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj dolumu yapılabiliyor.

Watch D2, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda Huawei Sağlık Uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu uygulamadan kapsamlı sağlık verilerinize de kolayca ulaşabilirsiniz.

Gün içerisinde atılan toplam adım sayısı, kalori tüketimi gibi işlevler de içeren akıllı saat 80'den fazla antrenman modu sunuyor. Egzersizlerinizi çift kanallı GPS ile takip edebilirsiniz. Bu modlar, spor yapmayı çok daha keyifli hâle getiriyor.

Akıllı saatte her zaman açık ekran (AOD) özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde her seferinde akıllı saatin güç butonuna basmak zorunda kalmıyorsunuz. İstediğiniz zaman cihazdan çeşitli bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Akıllı saat ayrıca kişiselleştirme imkânı da sunuyor. Çok sayıda saat arayüzü arasından istediğinizi seçerek cihazı özelleştirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Tansiyon ve EKG ölçümü ile öne çıkan Huawei Watch D2 modeli özellikle sağlık ve spor takibini daha detaylı yapmak isteyen kullanıcılar için harika bir ürün.

Sahip olduğu tasarım sayesinde rahatça kullanılabilen cihaz kalp atış hızı takibi dahil olmak üzere pek çok sağlık verisini detaylı şekilde inceleme imkânı sunuyor.

Sonuç olarak yeni bir akıllı saat satın almayı düşünüyorsanız Huawei Watch D2 sizi fazlasıyla memnun edecektir.

Huawei Watch D2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,82 inç

1,82 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 480 x 408 piksel

480 x 408 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

347 PPI Ekran Parlaklık Seviyesi: 1500 nite kadar

1500 nite kadar Antrenman modu: 80'den fazla

80'den fazla Uyku Takibi: Var.

Var. Stres Takibi: Var.

Var. Nabız Sensörü: Var.

Var. SpO2 Takibi: Var.

Var. EKG Ölçümü: Var.

Var. Tansiyon Ölçümü: Var.

Huawei Watch D2 Fiyatı

Huawei Watch D2 modeli Huaweia akıllı tartı 3 ve Huawei 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi ile birlikte 15.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Huawei mağazasında peşin fiyata 3 taksit imkânı da mevcut.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.