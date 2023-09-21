Huawei Watch GT3 Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Watch GT3, fitness odaklı performansı yüksek bir akıllı saattir. Uzun pil ömrü ile kullanışlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Doğru biyometrik sensörlere sahip olan Huawei’nin yeni akıllı saati, dikkat çeken birçok sağlık izleme aracından oluşuyor. Saatteki biyometrik sensör dizisiyle kalp atış hızı kolayca takip ediliyor.

Uyku, stres, SpO2 ve cilt sıcaklığının da takibini gerçekleştiren bir akıllı saattir. Akıllı saat ile yoğun aralıklı antrenman seansları esnasında değişiklikler hızlıca tespit ediliyor. Tüm bu noktaları saatin özel koşu saatleriyle rekabet etmesini sağlıyor.

Huawei Watch GT3 Özellikleri

Huawei Watch GT3, beş uydu navigasyon sisteminden oluşuyor. Bu özellik sayesinde konum takibi doğru şekilde yapılıyor. Akıllı saat, 100’ün üzerinde sporu dış ve iç mekan fark etmeksizin destekliyor. Saat üzerinden hedef ve son tarih belirlenebilir. Daha sonra kişinin performansına göre bir eğitim planı oluşturur.

Huawei’in akıllı saatinin kullanımı çok kolaydır. Akıllı saatte yerleşik mikrofonlar entegre edilmiştir. Bu da telefon belirli mesafedeyken Bluetooht aracılığıyla arama yapılmasını sağlıyor.

eSIM özelliği olmadığından dolayı saati telefonsuz kullanmak imkansızdır. Kullanımı çok basit olan akıllı saat özellikle acil durumlarda çok kullanışlıdır.

Huawei Watch GT, iOS ve Android cihazlara uyumludur. Şık ve zarif tasarıma sahip olan akıllı saat, plastik kasaya yerleştirilmiştir. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan akıllı saat, parlak AMOLED dokunmatik ekrandan oluşuyor.

Ekran aynı zamanda sertleştirilmiş cam ve kavisli kenardan oluşuyor. Saatin dijital kurma kolu bulunmaktadır. Bu kurma kolu ile saat, yakınlaştırılıp ve kaydırılabiliyor. Saatin tepesindeki tek butona tıklandığında önceki menüye geri dönülüyor.

Huawei’nin yeni akıllı saati iki boyutta kullanıcılara sunuluyor. 46 mm ve 42 mm boyutlarında akıllı saatler tasarlanmıştır. Saatin kasası 11 mm kalınlıktadır.

Saatin ekranı 1,43 inç olup kayışsız ortalama ağırlığı 42,6’dır. Küçük olan modeli 10,2 mm kalınlıkta kasadan oluşuyor. 1,3 inç ekranlı saat, kayışsız ortalama 35 gram ağırlıktadır.

Akıllı saat, manyetik şekilde bağlanan kablosuz endüksiyonlu şarj cihazıyla sunuluyor. Hareket halindeyken dahi telefonla birlikte çalıştırılabiliyor. Huawei Watch GT3; GLONASS, QZSS, GPS, Galileo ve Beidou aracılığıyla konumu takip etmektedir. Uzak bölgelerde ve birçok alanda konumu hemen belirliyor.

SpO2 sensörlü akıllı saatle anlık kontroller gerçekleştirilebilir. Sensör tüm gün etkin halde durabilir. Çağrıları almayı sağlayan mikronuyla da hem aramaları yanıtlıyor hem de aramaları başlatıyor.

Akıllı saat, müzik özelliğiyle de dikkat çekiyor. Saate kullanıcı kendi şarkılarını kaydedebilir. Akıllı saatin desteklediği formatlar; OPUS, MP3, WAV, M4A, AAC ve FLAC’tır. Telefondan müzikleri çalabilmek için uzaktan kumanda olarak saat kullanılabilir.

Huawei Watch GT’nin iki farklı boyutta tasarlandığı için her birinin pil ömrü farklıdır. 42 mm’lik saat modelinin şarjı 7 gün dayanmaktadır. 46 mm’lik versiyonun şarjıysa 14 gün dayanıyor. Yeni akıllı saatin konum takibi, 300 metreye kadar yapılabiliyor.

Akıllı saatte Huawei Health uygulaması kullanılıyor. Bu uygulama kullanıcının hedef belirlemesi için;

Boy,

Kilo,

Yaş gibi unsurları

Huawei Watch GT3 Fiyatı

Huawei’nin akıllı saati 5ATM derecelidir. Bu derece saatin suya dayanıklı olduğunu ifade etmektedir. ISO standardı 22810:2010 doğrultusunda 50 metrelik suya dayanabiliyor. Havuz vb. alanlarda çok rahat kullanılabiliyor.

2021 yılının kasım ayında piyasaya sunulan Huawei Watch GT3’ün silikon bantlı 42 mm versiyonu 6.016,93 TL’dir. Paslanmaz bantlı 46 mm versiyonuysa 8.607,38 TL’den satılıyor.