Huawei Watch Ultimate Gold Edition Özellikleri ve Fiyatı
Huawei Watch Ultimate akıllı saatlere 'gold edition' güncellemesi geliyor. Mücevher gibi bir akıllı saat isteyenler için: Watch Ultimate Gold Edition!
Huawei’nin amiral gemisi olarak anılan Watch Ultimate akıllı saat modeli ‘gold edition’ güncellemesi ile piyasaya damgasını vuruyor. Gövde tasarımında 18 ayar altına yer verilen bu model adeta bir mücevher gibi ışıldıyor.
Teknik özellikleri ile piyasanın önde gelen ürünlerinden biri olan Huawei Watch Ultimate tasarım anlamında yapılan bu yenilikle kendi sınırlarını zorluyor.
Lüks görünümü ile üstün teknolojik özelliklerinin bir bütün haline geldiği bu ürün özellikle altın düşkünü teknoloji severlerin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Bu yazımızda Huawei Watch Ultimate Gold Edition hakkındaki teknik ve tasarımsal detayları bir arada ele alıyoruz.
Huawei Watch Ultimate İncelemesi
Su geçirmezlik performansı, malzeme kalitesi, etkileyici tasarımı ve zengin özellikleriyle kendisine hayran bırakmayı başaran Huawei Watch Ultimate kısa süre içerisinde ilgi odağı hâline geldi.
Huawei Watch Ultimate Gold Edition Özellikleri
Altın görünümü ile dikkatleri üstüne çeken Huawei Watch Ultimate Gold Edition sadece altın kaplamalı bir ürün olarak nitelendirilmiyor. 18 ayar altının özel bir işçilikle işlendiği, 3D trapez desenli bir taç akıllı saat tasarımının merkezinde yer alıyor.
Taç elmas kesim oyma işlemi uygulanarak işlenen bu desen kelebek tokalı kayış ile birbirini tamamlıyor. Ürünün sadece gövdesinde değil, kayış kısmında da altın kullanımı karşımıza çıkıyor.
Altın PVD titanyum kullanılarak üretilen kayış şıklık ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Dayanıklılığı arttıran bir diğer önemli detay ise nano-mikrokristalin seramikten üretilen saat çerçevesi olarak karşımıza çıkıyor.
24’ün üstünde özel işleme tekniği kullanılarak üretilen çerçeve paslanmaz çelik ile kıyaslandığında en az 6 – 7 kat daha dayanıklı bir yapı sunuyor. Uygulanan bu 24 işlem arasında ince gravür, CNC hassas işleme gibi uygulamalar yer alıyor.
Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda ise öne çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:
- LTPO Panel teknolojisi
- 1.5 inç AMOLED Ekran
- 450 x 450 px çözünürlük
- Ekran yenileme hızı: 1 – 60 Hz aralığında değişken
- Enerji verimliliği açısından kullanışlı
- 530 mAh pil
- Full şarj ile yoğun olmayan kullanımda 14 gün pil ömrü sunuyor.
- Yoğun kullanımda ise 8 günlük kullanım süresi mevcut.
- Sağlık ve egzersiz uygulamaları
- NFC ve EKG desteği
Huawei Eyewear 2 Özellikleri ve Fiyatı
Huawei Eyewear 2, 11 saate kadar kesintisiz kullanılabiliyor. Yan kısımları gümüş kaplamalı olan gözlük, “Nano Vakum Metalizasyon (NCVM) kaplamasıyla dikkat çekiyor.
Huawei Watch Ultimate Gold Edition Fiyatı
Huawei Watch Ultimate Gold Edition için netleşmiş bir çıkış günü belirtilmiyor. Ekim ayında satışa çıkması beklenen bu tasarımın fiyatının ise Avrupa’da 2999 euro olacağı söyleniyor.
Hem altın detayları hem de teknolojik özellikleri nedeniyle oldukça lüks bir akıllı saat modeli olan Huawei Watch Ultimate Gold Edition’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği ve satış fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.
Ancak Avrupa fiyatı bile üst segment alıcılara hitap eden ürün Türkiye’de birçok kullanıcının bütçesini zorlayacak bir aralıkta yer alır gibi gözüküyor.
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