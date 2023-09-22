Huawei Watch Ultimate Gold Edition Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin amiral gemisi olarak anılan Watch Ultimate akıllı saat modeli ‘gold edition’ güncellemesi ile piyasaya damgasını vuruyor. Gövde tasarımında 18 ayar altına yer verilen bu model adeta bir mücevher gibi ışıldıyor.

Teknik özellikleri ile piyasanın önde gelen ürünlerinden biri olan Huawei Watch Ultimate tasarım anlamında yapılan bu yenilikle kendi sınırlarını zorluyor.

Lüks görünümü ile üstün teknolojik özelliklerinin bir bütün haline geldiği bu ürün özellikle altın düşkünü teknoloji severlerin gönlünü fethetmeyi başarıyor. Bu yazımızda Huawei Watch Ultimate Gold Edition hakkındaki teknik ve tasarımsal detayları bir arada ele alıyoruz.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition Özellikleri

Altın görünümü ile dikkatleri üstüne çeken Huawei Watch Ultimate Gold Edition sadece altın kaplamalı bir ürün olarak nitelendirilmiyor. 18 ayar altının özel bir işçilikle işlendiği, 3D trapez desenli bir taç akıllı saat tasarımının merkezinde yer alıyor.

Taç elmas kesim oyma işlemi uygulanarak işlenen bu desen kelebek tokalı kayış ile birbirini tamamlıyor. Ürünün sadece gövdesinde değil, kayış kısmında da altın kullanımı karşımıza çıkıyor.

Altın PVD titanyum kullanılarak üretilen kayış şıklık ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Dayanıklılığı arttıran bir diğer önemli detay ise nano-mikrokristalin seramikten üretilen saat çerçevesi olarak karşımıza çıkıyor.

24’ün üstünde özel işleme tekniği kullanılarak üretilen çerçeve paslanmaz çelik ile kıyaslandığında en az 6 – 7 kat daha dayanıklı bir yapı sunuyor. Uygulanan bu 24 işlem arasında ince gravür, CNC hassas işleme gibi uygulamalar yer alıyor.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda ise öne çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

LTPO Panel teknolojisi

1.5 inç AMOLED Ekran

450 x 450 px çözünürlük

Ekran yenileme hızı: 1 – 60 Hz aralığında değişken

Enerji verimliliği açısından kullanışlı

530 mAh pil

Full şarj ile yoğun olmayan kullanımda 14 gün pil ömrü sunuyor.

Yoğun kullanımda ise 8 günlük kullanım süresi mevcut.

Sağlık ve egzersiz uygulamaları

NFC ve EKG desteği

Huawei Watch Ultimate Gold Edition Fiyatı

Huawei Watch Ultimate Gold Edition için netleşmiş bir çıkış günü belirtilmiyor. Ekim ayında satışa çıkması beklenen bu tasarımın fiyatının ise Avrupa’da 2999 euro olacağı söyleniyor.

Hem altın detayları hem de teknolojik özellikleri nedeniyle oldukça lüks bir akıllı saat modeli olan Huawei Watch Ultimate Gold Edition’ın Türkiye’ye ne zaman geleceği ve satış fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

Ancak Avrupa fiyatı bile üst segment alıcılara hitap eden ürün Türkiye’de birçok kullanıcının bütçesini zorlayacak bir aralıkta yer alır gibi gözüküyor.