IMDb Puanı En Yüksek 2. Dünya Savaşı Konulu Filmler

2. Dünya Savaşı, insanlık tarihinde en çok kaybın verildiği savaş olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda soykırım kamplarının ortaya çıkması başta olmak üzere atom bombalarının atılması gibi pek çok insanlık dışı olay 2. Dünya Savaşı’nda yaşandı. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine sebep olan savaşta yaşananlar birçok senarist tarafından beyaz perdeye aktarıldı.

2. Dünya Savaşı Konulu Film Listesi

Schindler'in Listesi - IMDb: 9.0

Er Ryan’ı Kurtarmak - IMDb: 8.6

Hayat Güzeldir - IMDb: 8.6

Dunkirk - IMDb: 7.8

Shoah - IMDb: 8.7

Katyn Katliamı - IMDb: 7.0

Mayın Ülkesi - IMDb: 7.8

Fury - IMDb: 7.6

Soysuzlar Çetesi - IMDb: 8.3

Enigma - IMDb: 8.0

Piyanist - IMDb: 8.6

1. Schindler’in Listesi - IMDb:9.0

IMDb puanı yüksek 2. Dünya Savaşı konulu film listemizin en başına Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı Schindler’in Listesi’ni ekleyebiliriz. Filmde 2. Dünya Savaşı yıllarındaki Nazi Almanya’sı konu edilmiştir.

Nazi Almanyası’nda yaşayan girişimci Oskar Schindler, 2. Dünya Savaşı esnasında Polonya’ya bir fabrika kurar. Bu fabrikada Yahudi işçilere istihdam sunar. Böylelikle 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmış olur. Gerçek bir hayat hikayesini anlatan filmin başrol oyuncuları; Ralph Fiennes, Liam Neeson ve Ben Kingsley’dir.

2. Er Ryan’ı Kurtarmak - IMDb:8.6

Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı Er Ryan’ı Kurtarmak isimli film, 2. Dünya Savaşı’nda 4 oğlundan üçünü kaybeden kadın üzerinden ilerliyor.

Kadının hayatta kalan tek oğlu James Ryan’ın kurtarılması için sekiz kişilik askeri birlik devreye girer. Yalnız sekiz kişinin hayatı James Ryan’ı kurtarmak için tehlikeyi göze alır. Sürükleyici hikayesiyle insanı ekrana kilitleyen Er Ryan’ı Kurtarmak filminin başrol oyuncuları; Tom Sizemore, Ryan Hurst ve Tom Hanks’tir.

3. Hayat Güzeldir - IMDb: 8.6

Roberto Benigni, Marisa Paredes ve Horst Buchholz’in başrolde yer aldığı Hayat Güzeldir filmi, savaşında ortasında yaşanan bir aşkı anlatıyor. Guido ve Dora birbirlerine aşık olur. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen evlenirler.

Guido ve Dora’nın bir süre sonra çocukları olur. Tam hayatlarını düzene soktukları zamanda 2. Dünya Savaşı patlak verir. Çift ve çocukları Yahudi oldukları için toplama kampına götürülür. Guido ve Dora oğluna götürüldükleri toplama kampının bir oyun yeri olduğunu söyler.

Küçük bir çocuğa savaşın oyun olarak anlatıldığı ve umudun asla kaybedilmediği Hayat Güzeldir filminin yönetmeni Roberto Benigni’dir.

4. Dunkirk - IMDb: 7.8

Christopher Nolan’ın yönettiği Dunkirk filminin başrol oyuncuları; Tom Hardy, Fionn Whitehead ve Mark Rylance’dir. Bu filmde 2. Dünya Savaşı’nın gidişatını belirleyen olaylar arasında yer alan Dunkerque Tahliyesi’ni anlatıyor.

İngiliz ve müttefik askerleri, düşman askerler tarafından esir alınır. Esir düşen İngiliz askerleri ve müttefiklerinin kurtulmak için gösterdikleri çaba filme konu olmuştur.

5. Shoah - IMDb: 8.7

2. Dünya Savaşı filmleri listesi içine aldığımız Shoah’ta toplama kamplarına götürülen insanların trajedileri anlatılıyor.

Shoah, Claude Lanzmann tarafından yönetilmiştir. Filmin başrol oyuncuları; Henrik Gawkowski, Abraham Bomba ve Itzhak Dugin’dir.

6. Katyn Katliamı - IMDb: 7.0

Sterlin’in emriyle Sovyet askerleri tarafından 22.000 Polonyalının katledilmesini anlatan film Katyn Katliamı, 2008 yılında Oskar’a aday gösterilmiştir.

Filmin yönetmeni ve senaristi Andrzej Wajda’nın annesiyle babası da Katyn Katliamı’nda öldürülmüştür. Danuta Stenka, Pawel Malaszynski, Maja Ostaszewska ve Artur Zmijewski filmin başrol oyuncularıdır.

7. Mayın Ülkesi - IMDb: 7.8

2. Dünya Savaşı sonrasında Danimarka’ya Alman savaş esirleri mayın temizlemek için gönderilir. Filmde, 2.2 milyon mayın Batı sahili boyunca etkisiz hale getirilir.

Esirlere görevlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri gönderileceklerine dair söz verilir. Fakat esirlerin çoğu mayın temizleme esnasında yaşamını yitirir.

IMDb puanı en yüksek 2. Dünya Savaşı konulu filmler listemizde yer alan Mayın Ülkesi, Martin Zandvliet tarafından yönetilmiştir. Filmin başrol oyuncuları Mikkel Folsgaard ve Roland Moller’dir.

8. Fury - IMDb: 7.6

David Ayer’in yönettiği Fury, 2. Dünya Savaşı’nın son zamanlarını anlatıyor. Savaşın son zamanlarında Amerikalı beş askerden oluşan ekip Almanya’nın ortasında kaldı. Savaşın ortasında kalan Amerikalı askerlerin cephaneleri az kalmıştır.

Amerikalı askerlerin savaştan kurtulma çabalarını anlatan filmin başrol oyuncuları; Logan Lerman, Brad Pitt ve Shia LaBeouf’tur.

9. Soysuzlar Çetesi - IMDb: 8.3

Christoph Waltz, Brad Pitt ve Melanie Laurent’in başrolde yer aldığı Soysuzlar Çetesi isimli filmde 2. Dünya Savaşı’nda yaralanan Shosanna’nın hayatı ele alınıyor.

Shosanna, ailesinin canice öldürülmesine tanık olur. Ailesinin öldürülmesinden sonra Paris’e kaçarak yeni kimlikle bir hayat kurar. 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan korkunç ve insanlık dışı olayı anlatan Soysuz Çetesi’nin yönetmenliğini başarılı isim Quentin Tarantino yapmıştır.

10. Enigma - IMDb: 8.0

IMDb puanı yüksek 2. Dünya Savaşı film listemize Morten Tyldum’un yönetmenliğini yaptığı Enigma isimli filmi ekleyebiliriz. Enigma filminin başrol oyuncuları; Keira Knightley, Benedict Cumberbatch ve Matthew Goode’dir.

Filmde İngilizlerin ve müttefiklerinin büyük kayıplar vermesine sebep olan Enigma şifreleme sisteminin çözülmesi ele alınıyor. İngiliz hükümeti, şifreyi çözmek için birçok yöntem dener.

11. Piyanist - IMDb: 8.6

En iyi 2. Dünya Savaşı filmleri listemizin son sırasında Piyanist filmi de yer alıyor. Roman Polanski’nin yönettiği filmde Nazilerin işgal ettiği Polonya’da esir kampına gitmekten kurtulan piyanist Wladyslaw Szpilman’ın yaşam mücadelesine değiniliyor.

Wladyslaw Szpilman, sefil bir hayat sürmesine rağmen umudunu asla kaybetmez. Aşağılanma, kıtlık gibi birçok soruna karşı dimdik ayakta durur. Szpilman’ın mücadelesini anlatan Piyanist’in başrollerinde Thomas Kretschmann, Adrien Brody ve Emilia Fox yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan filmler arasında "en iyi" olarak nitelendirebileceklerimizi sizlerle paylaştık. Siz bu filmlerden en çok hangisini beğeniyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz.