Bir MacBook satın almaya karar verdiniz ve konuyla ilgili araştırmalara başladınız. İlk olarak Apple Türkiye internet sitesini ziyaret ederek sıfır MacBook fiyatlarını incelediniz. Fiyatların bütçenizi aşıyor olmasına kızdınız ve ikinci el modellere yöneldiniz.

Bu noktadan itibaren haberimizi dikkatli bir şekilde sabırla okumanızı tavsiye ederiz. Zira "İkinci el bir MacBook satın alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?" sorusuna kapsamlı bir cevap hazırladık diyebiliriz. İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci El MacBook Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kutu, Fatura, Seri Numara Kontrolü

Ekran ve Piksel Kontrolü

Pil Kontrolü

WiFi, Bluetooth, AirDrop gibi özelliklerin kontrolü

Trackpad, Klavye, Hoparlör, Mikrofon Kontrolü

Kozmetik Kontrol

Apple Hardware Test

Kutu, Fatura, Seri Numara Kontrolü

İşe en temel noktadan yani kutu ve faturadan başlamalıyız. Piyasada kutusuz veya farklı cihazların kutularıyla satılan pek çok ürün bulunmakta. Gelecekte sorun yaşamamak adına kutusu olmayan herhangi bir teknolojik cihazı almamanızı tavsiye ederiz. Kutusu olan MacBook'larda kutunun arka tarafında ait olduğu ürünün seri numarası yazmaktadır.

Sizde satın almak istediğiniz MacBook'ta "Ayarlar>Genel>Hakkında" kısmına girerek seri numaraları kıyaslayın. Seri numaraların uyuşmaması halinde cihazı almamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca cihazın yanında bir fatura varsa fatura üzerindeki isimleri de kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Ekran ve Piksel Kontrolü

MacBook modellerinde sıklıkla ekran sorunları yaşanmaktadır. Bu sebeple satın almayı düşündüğünüz cihazı bir ekran testine sokmak oldukça yararlı olacaktır. Bu testi yapmanın en kolay yolu ise bir beyaz ekran açmaktır. Açtığınız ekrana dikkatlice yakından bakın.

Herhangi bir ölü piksel olup olmadığını görebileceksiniz. Bu testin yanında bir de YouTube üzerinden "RGB pixel test" videolarından birini açarak kırmızı, yeşil, mavi, beyaz renkler üzerinde piksel testi yapabilirsiniz.

Pil Kontrolü

Pil ömürleriyle kullanıcıları kendine çekmeyi başaran MacBook'lar bu konuda büyük yankı uyandırdılar. Tabikide ikinci el bir MacBook satın alırken özellikle bu noktaya dikkat edeceğiz. Cihazda "Ayarlar>Pil>Pil Sağlığı" adımlarını izleyerek cihazın kaç devirde olduğunu ve pil sağlığı yüzdesini görebilirsiniz. Özellikle yüzde 80'in altında bulunan cihazları almamanızı tavsiye etmekteyiz.

WiFi, Bluetooth, AirDrop, Klavye, Trackpad gibi özelliklerin kontrolü

Basit özellikler gibi dursalar da çalışmamaları halinde büyük dertlere yol açabiliyorlar. Bu sorunlarla uğraşmamanız adına temel WiFi, Bluetooth, AirDrop özelliklerini basitçe test etmenizi öneririz. Bunun yanında hoparlör, mikrofon, kamera, trackpad, klavye gibi donanımlarını da dikkatli test edin. Bahsi geçen donanımların stabil bir şekilde çalışması oldukça önemli zira servis ve tamir ücretleri oldukça yüksek çıkmakta.

Apple Hardware Test

Satın almak istediğiniz MacBook modelini kolayca donanım testine sokmanız mümkün. Bu test sayesinde cihazda sorunlu olan donanımsal parçalar veya yazılımsal konular ortaya çıkmakta. Eğer Apple Silicon çipe sahip bir MacBook'ta Apple Hardware Test yapmak istiyorsanız:

Mac'inizdeki güç düğmesini basılı tutun. (Her Mac'te bir güç düğmesi bulunur. Touch ID bulunan dizüstü bilgisayarlarda Touch ID'yi basılı tutun.) Güç düğmesini basılı tutmaya devam ettiğinizde Mac'iniz açılır ve başlatma seçenekleri menüsü karşınıza gelir. "Seçenekler"i gördüğünüzde güç düğmesini bırakın. Klavyenizdeki Komut (⌘)-D tuşlarını basılı tutun. Test başlayacaktır.

Intel işlemciye sahip bir Mac'iniz varsa Apple Hardware Test için bu adımları takip edin:

Mac'inizi açın ve Mac'iniz başlatılırken hemen klavyenizdeki D tuşunu basılı tutun. Test başlayacaktır (Test başlamadan önce bir "Dil" seçeneği tercih etmeniz istenebilir, tercihi yaptıktan sonra test başlayacaktır).

Sizin için hazırladığımız bu 5 adımda kontrol rehberine dikkat ederek satın almak istediğiniz ikinci el MacBook modeli hakkında aklınızda bir soru işareti kalmayacaktır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...