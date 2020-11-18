İkinci El Kamera / Fotoğraf Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer yakın zamanda daha öncesinde kullanılmış bir kamera ya da fotoğraf makinesi satın almayı düşünüyorsanız, satın almadan önce neleri kontrol etmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Peki ikinci el kamera ve fotoğraf makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İkinci El Kamera ve Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Açık bir şekilde söylemek gerekirse tüm teknik karmaşalarına rağmen bir dijital kamerada yanlış gidebilecek sorunlar genellikle kısıtlı sayıdadır. Eğer çalışıyorsa, çalışıyordur. Eğer çalışmıyorsa, genellikle yapabileceğiniz çok fazla şey yoktur. Eğer her şeyin çalışıp çalışmadığından emin olmak istiyorsanız, nelere bakmalısınız?

1- Kozmetik Görünüşü Kontrol Edin

Yapacağınız ilk şey, kameranın etrafına bakmak olacaktır. Herhangi bir ezik, çatlak, kırık ya da çizik var mı? Kullanılmış bir kamerada çeşitli yıpranmalar ya da aşınmalar bekleyebilirsiniz ancak bunların kabul edilebilir ölçüde olması gerekiyor. Fazlası değil.

Pil ve harici bellek kapağını açın. Sorunsuzca açılıp kapanıyor mu? Pil ve harici bellek sorunsuzca girip çıkıyor mu? Pimler temiz ve hasarsız mı? Lens yuvası ve kontaklar iyi durumda mı? Kameraya mercek takın, sorunsuzca takılıyor mu? Kamera ve lens arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Sıkıca oturuyor mu? Flaş yuvasına göz atın. Çalışıyor mu? Tüm düğmeleri basın ya da oynatın. Çalışıyorlar mı? Tripod plakasına göz atın. Hasarlı mı?

Bir kamerayı kontrol etmek için atacağınız ilk adımlar genellikle basit ve anlaşılırdır. Bunların hepsi, birkaç dakikadan uzun sürmemelidir. Yukarıda da bahsettiğim gibi kameralar genellikle göründükleri gibidirler. Çalışıyorlar çalışıyorlardır. Çalışmıyorlarsa, yapacak bir şey yok.

2- Denklanşör, Ayna ve Seri Çekim Modlarını Kontrol Edin

Dışarıdan bakıldığında her şey iyi ise, iç kısımlara ilgi gösterme zamanı gelmiş demektir. Bu kısım yine bir üstteki madde gibi oldukça önemli. Bu nedenle kameraya birkaç bin lira ödemeye geçmeden önce gerekli tüm kontrolleri sağladığınızdan emin olun.

Kameraya takılı olan lensi, çıkartılabilir ise, çıkartın ve ayna bakın. Görünür bir hasar olmaması gerekiyor. Saniyenin 1/3'ü kadar denklanşör hızını seçin. Ayna hareketi düzgün mü? Maksimum denklanşör hızını seçin ve kamerayı seri çekim moduna getirin. Denklanşör hareketi düzgün ve sürekli mi? Garip bir ses duyuyor musunuz?

3- Lensleri Kontrol Edin

Sahip olduğunuz ve güvendiğiniz bir lensi kameraya takın. Birkaç farklı enstantene hızı ve diyafram açıklığı seçin ve birkaç çekim yapın. Her şey beklediğiniz gibi çalışıyor mu kontrol edin ve kameranın herhangi bir sorun yaratıp yaratmadığını detaylıca inceleyin.

Bunun ardından en dar diyafram açıklığını seçin. Merceğin tamburundan aşağıya bakın ve alan derinliği önizleme düğmesine basılı tutun. Diyafram kanatları düzgün bir şekilde kapanıyor mu? Açıklık simetrik mi? Düğmeyi bıraktığınızda kanatlar takılmadan açılıyor mu?

4- Otomatik Odağı Kontrol Edin

Şimdi manuel olarak bir otomatik netleme noktası seçin. Ardından geniş bir diyafram açılığı seçin ve bir şeye odaklanarak birkaç fotoğraf çekin. Odaklandığınız nesnenin gerçekten odakta olup olmadığını anlayabilmek için görüntüyü inceleyin. Bu işlemi birkaç farklı noktada deneyin.

5- Sensörü ve Ekranı Kontrol Edin

Kamerada bir LCD ekran yer alıyorsa her şeyin iyi göründüğünden emin olun.

Tamamen aşırı pozlanmış bir görüntü alın. Saf beyaz mı görünüyor? Tamamen az pozlanmış bir görüntü alın. Saf siyah mı görünüyor? Ekranda ya da sensörde sıkışmış piksel var mı? Görüntüleri bir bilgisayara aktarın. Her şey olması gerektiği gibi mi?

6- Denklanşör Sayısını Kontrol Edin

Bildiğiniz üzere kamera kepenkleri zamanla bozulur. Çeşitli segmentlerdeki farklı modeller, 100.000 ila 300.000 arasında çalıştırma sınırına sahiptir. Detaylı bilgiyi modelin üreticisinin internet sitesinden edinmeniz mümkün olacaktır. Kameranın denklanşör sayısını kontrol etmek için bilgisayarınızı kullanın.

50.000 ya da az ise kameranın muhtemelen uzun bir ömrü vardır. Sayı artıkça gelecekte denklanşör değişimine ihtiyaç duyma olasılığı da artacaktır.