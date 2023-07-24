IMDb puanı yüksek ve kaliteli korku dizileri; izleyiciyi hem senaryosu hem de kullanılan efektlerle ekrana kilitlemeyi hedefliyor. 80’li yıllarda çekilen korku dizilerinde efektler kötü olduğu için korkmak çok da mümkün değilken, şimdilerde oldukça başarılı işlere imza atılıyor. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde profesyonel yapımlar ortaya çıkıyor.

IMDb Puanı En Yüksek 10 Korku Dizisi

Bates Motel - IMDb: 8.1

The Terror - IMDb: 8.0

American Horror Story - IMDb: 8.1

The Midnight Club - IMDb: 7.5

The Originals - IMDb: 8.2

Hannibal - IMDb: 8.5

Ratched - IMDb: 7.3

The Outsider - IMDb: 7.8

Midnight Mass - IMDb: 7.7

Chilling Adventures of Sabrina - IMDb: 7.6

1. Bates Motel - IMDb: 8.1

En iyi korku dizileri arasında yer alan Bates Motel; Alfred Hitchcock’un Psycho filmindeki olayların öncesini anlatan bir dizidir. Dizinin konusu; Norman Bates ve annesi arasındaki ilişki üzerinden ilerliyor. Metacritic, Tomatoes gibi eleştiri sitelerinden olumlu yorumlanan dizinin başrol oyuncuları; Max Thieriot, Vera Farmiga ve Freddie Highmore’dur.

2. The Terror - IMDb: 8.0

Gerçek hikayeden uyarlanan The Terror, David Kajganich tarafından yönetilmiştir. Dizinin başrol oyuncularıysa; Jared Harris, Tobias Menzies ve Derek Mio’dur. Dizide Northwest Passege’yi bulma amacıyla yola çıkan kraliyet donanmasının yaşadıkları anlatılıyor.

Bitmek bilmeyen bir gemi yolculuğunda kraliyet donanması askerleri sıkıntıdan paranoyakça düşüncelere kapılırlar. Bu düşüncelerde askerlerin korku dolu anlar yaşamasına sebep olur.

3. American Horror Story - IMDb: 8.1

IMDb puanı en yüksek korku dizileri listemizde yer verdiğimiz American Horror Story; lanetli evleri, paranormal olayları ve akıl hastalarını ele alıyor.

Dizinin her sezonunda farklı bir hikaye anlatılıyor. Antoloji serisi şeklinde tanımlanan dizinin yaratıcıları; Brad Falchuk ve Ryan Murphy’dir. Kathy Bates, Angela Bassett ve Lady Gaga da başrolde oynamışlardır.

4. The Midnight Club - IMDb: 7.5

Mike Flanagan ve Leah Fong’un yönetmenliğini yaptığı The Midnight Club isimli dizinin konusu; ölümcül hastalıklara yakalanan gençlerin olduğu bakımevinde geçiyor.

Bu bakımevinde kalan hastalar her gün gece yarısı toplanarak birbirlerine korkunç hikayeler anlatarak geçirdikleri zaman ele alınıyor. The Midnight Club’un başrol oyuncuları; Annarah Cymone, Igby Rigney ve Ruth Codd’tur.

5. The Originals - IMDb: 8.2

Julie Plec, Michael Narducci, Leslie Morgenstein ve Gina Girolamo’nun yönettiği The Originals adlı dizide güce aç olan bin yaşındaki vampirlerden bir aile anlatılıyor. Bu vampir aile, kendilerine yanlış yapanlara hükmediyor. The Originals’ın başrol oyuncuları; Daniel Gillies, Joseph Morgan ve Claire Holt’tur.

6. Hannibal - IMDb: 8.5

Bryan Fuller tarafından geliştirilen Hannibal isimli dizide bir FBI ajanı olan Will Graham’ın hikayesi anlatılıyor. Will Graham’ın Red Dragon isimli seri katilin peşine düşmesiyle gelişen olayları nefesinizi tutarak izleyeceksiniz.

Hannibal dizisindeki karakterler, Thomas Harris tarafından kaleme alınan Red Dragon isimli kitaptan uyarlanmıştır. Hannibal’ın başrollerinde; Gillian Anderson, Hugh Dancy ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

7. Ratched - IMDb: 7.3

Ratched isimli dizinin konusu, bir psikiyatri hastanesinde görevli hemşirenin yaşadıkları üzerinden ilerliyor. Bu psikiyatri hastanesinde insan zihnini rahatsız eden deneyler yapılmaktadır. Deneyler yapılırken insanının kanını donduracak bazı gerçekler ortaya çıkar.

Tüylerinizi diken diken edecek Ratched’in yaratıcıları Evan Romansky ve Ryan Murphy’dir. Dizinin başrol oyuncuları; Cynthia Nixon, Sarah Paulson ve Finn Wittrock’tur.

8. The Outsider - IMDb: 7.8

IMDb puanı yüksek korku dizileri listemizin 8. sırasına başarılı senaryo ve kurgusundan dolayı The Outsider’i ekleyebiliriz. The Outsider, Stephen King’in meşhur korku romanından uyarlanmıştır.

Dizi, cesedi parkta bulunan 11 yaşındaki çocuk üzerinden ilerliyor. 11 yaşındaki çocuğun katili bilinmemektedir. Katilin bulunması için büyük mücadele verilir. Bill Camp, Ben Mendelsohn ve Jeremy Bobb başrolde yer almışlardır.

9. Midnight Mass - IMDb: 7.7

Midnight Mass, küçük bir adada izole olarak yaşayan topluluğu anlatıyor. Issız adaya gizemli bir rahip gelir. Adaya rahibin gelmesiyle birlikte sıra dışı olaylar meydana gelir. Mike Flanagan’ın yönettiği dizide; Kate Siegel, Zach Gilford ve Hamish Linklater başrolde yer aldı.

10. Chilling Adventures of Sabrina - IMDb: 7.6

Roberto Aguirre Sacasa’nın yönettiği Chilling Adventures of Sabrina adlı dizi, fantastik hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin konusunu karanlık güçlerden kendisini korumaya çalışan yarı ölümlü yarı cadı olan Sabrina’nın hikayesi anlatılıyor.

Chilling Adventures of Sabrina’nın korku dolu sahneleri adeta kan donduruyor. Nefes kesen sahneleriyle ekrana kilitleyen dizinin başrol oyuncuları; Ross Lynch, Kiernan Shipka ve Miranda Otto’dur.

Sizin severek izlediğiniz ve gerçekten çok korkunç dediğiniz diziler var mı? Bizimle favoriniz olan korku dizilerini paylaşabilirsiniz.