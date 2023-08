Infinix Zero 30 5G Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ekonomik fiyatlı oyun telefonu modelleri ile son zamanlarda adını duyuran Infinix, hızlı bir şekilde yeni telefon modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde GT 10 Pro modelini tanıtıp satışa sunan markanın şimdi ise Infinix Zero 30 5G isimli ürünü satışa hazırladığı biliniyor.

Zero serisinin en yeni ürünü olan Infinix Zero 30 5G’nin özellikleri teknoloji ve oyun severler tarafından merak ediliyor. Yeni yayılan sızıntı bilgilere göre cihazın birçok kullanışlı özelliği bulunuyor. Bu yazımızda Infinix’in yeni oyun telefonuna dair bilgileri ele aldık. İşte, Infinix Zero 30 5G hakkında merak edilen tüm detaylar!

Infinix Zero 30 5G Özellikleri

Yüksek performanslı bir kamera, büyük kapasiteli RAM, toza ve suya karşı belli ölçüde dayanıklılık gibi çarpıcı özellikler Infinix Zero 30 5G’de bizleri bekliyor.

İnce ve zarif tasarımı, güçlü bataryası ve diğer teknolojik özellikleri ile tam bir fiyat/ performans ürünü olabileceği düşünülüyor. Sızıntı bilgilere göre cihazda olması beklenen diğer teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

6.76 inç AMOLED ekran

1080 x 2400 px çözünürlük

120 Hz ekran yenileme hızı

Çizilmeye karşı dirençli cam

Multi Touch

3D Eğimli ekran ve içinde kamera

Corning Gorilla Glass 5

İşlemci: Mediatek Dimansity 7050

Üçlü arka kamera: 108 + 32 + 8 MP

Ön kamera: 50 MP

Kamerada portre, yapay zeka desteği, panorama, otomatik odaklama, perde hızı kontrolü gibi özellikler

Android 14 işletim sistemi

5000 mAh batarya

80W hızlı şarj desteği

IP5X toza dayanıklılık

IPX3 suya dayanıklılık

12 GB + 9 GB RAM – Toplam 21 GB

Min. 256 GB Dahili hafıza

4K 60 fps video çekebilme

Ana kamerada Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)

Infinix Zero 30 5G Fiyatı

USB Type-C Girişi, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

8 Çekirdek CPU

Flipkart sitesinde şimdiden sıralanan ürüne dair açıklanmış net bir fiyat bulunmuyor. Ancak ilk olarak Hindistan’da çıkması beklenen Infinix Zero 30 5G için bu sitede belirtilen liste fiyatının 19.999 Rs olduğu görülüyor. Bu da yaklaşık olarak 241 dolara denk geliyor.

Eğer Flipkart’taki liste fiyatı ile satışa çıkacak olursa TL olarak baktığımızda 6.412 TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda ise eklenecek vergileri göz önünde bulundurmak şart.

Infinix Zero 30 5G Çıkış Tarihi

Infinix tarafından yapılan net bir açıklama bulunmamakla birlikte Flipkart’taki bilgilere göre cihazın eylül başında Hindistan’da ön siparişe açılması bekleniyor.

Bununla ilgili sitede verilen bilgi 2 Eylül’den itibaren kullanıcıların ön sipariş oluşturabileceği yönünde. Şu an yayında olan ürünün yurt dışında çıktıktan kısa bir süre sonra da Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.