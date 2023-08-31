Infinix Zero 30 5G Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Infinix'in piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni oyun telefonu Infinix Zero 30 5G hakkında sızıntılar paylaşıldı. İşte, Infinix Zero 30 5G'de olması beklenenler!
Ekonomik fiyatlı oyun telefonu modelleri ile son zamanlarda adını duyuran Infinix, hızlı bir şekilde yeni telefon modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde GT 10 Pro modelini tanıtıp satışa sunan markanın şimdi ise Infinix Zero 30 5G isimli ürünü satışa hazırladığı biliniyor.
Zero serisinin en yeni ürünü olan Infinix Zero 30 5G’nin özellikleri teknoloji ve oyun severler tarafından merak ediliyor. Yeni yayılan sızıntı bilgilere göre cihazın birçok kullanışlı özelliği bulunuyor. Bu yazımızda Infinix’in yeni oyun telefonuna dair bilgileri ele aldık. İşte, Infinix Zero 30 5G hakkında merak edilen tüm detaylar!
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Infinix Zero 30 5G Özellikleri
Yüksek performanslı bir kamera, büyük kapasiteli RAM, toza ve suya karşı belli ölçüde dayanıklılık gibi çarpıcı özellikler Infinix Zero 30 5G’de bizleri bekliyor.
İnce ve zarif tasarımı, güçlü bataryası ve diğer teknolojik özellikleri ile tam bir fiyat/ performans ürünü olabileceği düşünülüyor. Sızıntı bilgilere göre cihazda olması beklenen diğer teknik özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:
- 6.76 inç AMOLED ekran
- 1080 x 2400 px çözünürlük
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- Çizilmeye karşı dirençli cam
- Multi Touch
- 3D Eğimli ekran ve içinde kamera
- Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Mediatek Dimansity 7050
- Üçlü arka kamera: 108 + 32 + 8 MP
- Ön kamera: 50 MP
- Kamerada portre, yapay zeka desteği, panorama, otomatik odaklama, perde hızı kontrolü gibi özellikler
- Android 14 işletim sistemi
- 5000 mAh batarya
- 80W hızlı şarj desteği
- IP5X toza dayanıklılık
- IPX3 suya dayanıklılık
- 12 GB + 9 GB RAM – Toplam 21 GB
- Min. 256 GB Dahili hafıza
- 4K 60 fps video çekebilme
- Ana kamerada Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)
- Infinix Zero 30 5G Fiyatı
- USB Type-C Girişi, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- 8 Çekirdek CPU
Infinix Zero 30 5G Fiyatı
Flipkart sitesinde şimdiden sıralanan ürüne dair açıklanmış net bir fiyat bulunmuyor. Ancak ilk olarak Hindistan’da çıkması beklenen Infinix Zero 30 5G için bu sitede belirtilen liste fiyatının 19.999 Rs olduğu görülüyor. Bu da yaklaşık olarak 241 dolara denk geliyor.
Eğer Flipkart’taki liste fiyatı ile satışa çıkacak olursa TL olarak baktığımızda 6.412 TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda ise eklenecek vergileri göz önünde bulundurmak şart.
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Infinix Zero 30 5G Çıkış Tarihi
Infinix tarafından yapılan net bir açıklama bulunmamakla birlikte Flipkart’taki bilgilere göre cihazın eylül başında Hindistan’da ön siparişe açılması bekleniyor.
Bununla ilgili sitede verilen bilgi 2 Eylül’den itibaren kullanıcıların ön sipariş oluşturabileceği yönünde. Şu an yayında olan ürünün yurt dışında çıktıktan kısa bir süre sonra da Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
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