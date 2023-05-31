Instagram “Abone Ol” Butonu Nasıl Çalışır?

Instagram, yeni özelliği ile içerik oluşturucuların platformdan para kazanmasını sağlıyor. Artık içerik oluşturucuları profillerinin üzerine buton ekleyerek takipçilerinin aylık abone kazanmalarına destek oluyor.

Böylelikle Instagram içerik oluşturucuları; platformdan ölçeklenebilir, öngörülebilir ve ölçeklenebilir gelir elde etme şansı yakalıyor. Instagram “Abone Ol” butonu büyük hesapların yanı sıra küçük hesapların da işine çok yarayacak.

Instagram “Abone Ol” Butonu Avantajları Nelerdir?

Instagram “Abone Ol” butonu birçok avantajıyla dikkat çekiyor. Özellikle yeni içerik oluşturucularının hedeflerine hızlıca yönelmesi açısından önemli rol oynuyor. “Abone Ol” butonu aktif hale getirilerek içerik oluşturucuları sevdikleri konularda içerikler hazırlayıp sunarak para kazanma şansı elde ediyor.

Instagram abone sayısı ne kadar çok olursa gelir de o derece artıyor. Abonenin çok olması tekrar eden gelir anlamını taşıyor. Böylelikle içerik oluşturucuları para kazandıkça daha çok içerik oluşturmaya başlar. Instagram abonelikten yararlanarak içerik oluşturucular uzman oldukları alanlarda gönderiler yayınlayıp kitlesini artırabilir.

Instagram “Abone Ol” butonuyla içerik oluşturucuları, yalnızca abonelerle oluşturulan özel grup sohbetleri sayesinde onlarla daha yakın ilişki kurabilir.

Instagram “Abone Ol” Butonu Nasıl Açılır?

Instagram “Abone Ol” butonu şu an için davetle aktif hale getiriliyor. Bu özelliğin kullanımı her geçen daha da artıyor. Özellikten yararlanmak için “Instagram yönergeleri” ve “Instagram’ın İş Ortağı Para Kazanma İlkeleri” şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi gerekiyor.

Eğer abonelik özelliğinden yararlanmak için davet aldıysanız “Profesyonel Kontrol Paneli” üzerinden abone olunabilir. Abone listesi, “Abonelikler” sekmesi üzerinden görüntülenir. Buradan aboneler bildirilebilir, kaldırılabilir, kısıtlanabilir ve engellenebilir. Aynı zamanda yeni aboneler, iptal, kazanç gibi birçok bilgiye de ulaşmanız mümkündür.

Diğer bir ifadeyle Instagram “Abone Ol” butonu şu şekilde kurulur;

Instagram profesyonel panoya giriş yapılır.

“Abonelikleri Ayarla” sekmesine tıklanır.

“İleri” seçilip yukarıda belirtildiği üzere özellikten yararlanma şartları kullanıcıya sunulur.

Şartlar okunduktan sonra “Kabul Et” butonu seçilip yeniden “İleri” seçilir.

“Yayınla” seçeneği seçilip daha sonra “Oluştur” sekmesine tıklanır.

Yukarıdaki adımların ardından özellik aktifleştirilir. Böylelikle kullanıcılar “Abone Ol” butonunu görebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram “Abone Ol” butonu ile ilgili en çok merak edilen soru ve cevapları sizler için derledik.

1. Instagram Abone Ol Butonu Nedir?

Instagram platformunda içerik oluşturucuları gelir elde etmek için “Abone Ol” butonundan faydalanabilir.

2. Instagram Abonelik Ne Kadar?

Instagram abonelik fiyatları tek seçenekten oluşmuyor. Instagram içerik oluşturucularının birden çok yararlanabileceği fiyat seçenekleri vardır. Bu fiyatlar; 0,99 ABD dolarından başlayıp 99,99 ABD dolarına kadar çıkıyor.