Instagram'da Birine Nasıl Abone Olunur?

Instagram, abone olma özelliği sayesinde kullanıcıların içerik üreticilerine destek olabilmesini sağlıyor. Peki, bir kullanıcıya abone olabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu rehberde söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da para kazanma yöntemleri arasında abonelik özelliği de mevcut. Abonelik özelliği sayesinde içerik üreticileri düzenli olarak aylık kazanç sağlarken aboneler ise çeşitli avantajlar elde eder.

Kullanıcılar, abone olduğu kişiye mesaj gönderdiğinde veya yorum yaptığında kullanıcı adının yanında özel rozet yer alır. İçerik oluşturucuları, yalnızca abonelere özel hikâye, gönderi, Reels video gibi içerikler üretir.

Küçük abone grubuyla bir sosyal kanal başlatıldığında içerik üreticisiyle sohbet etme imkânı da elde edilir. Sosyal medya fenomeninin yayın esnasında yalnızca abonelere mesaj gönderebilir. Eğer siz de bir kullanıcıya abone olmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram'da Birine Abone Olma Adımları

Instagram uygulamasına girin.

Kullanıcının profilini görüntüleyin.

"Abone Ol" butonuna basın.

Açılan sayfadan "Abone Ol" butonuna dokunun.

En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da abonelik özelliğini aktif hâle getiren kullanıcıya abone olabilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. İlk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Instagram uygulamasını açın.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını açtıktan sonra abone olmak istediğiniz kullanıcının profilini ziyaret edin. Profili görüntülediğinizde karşınıza "Takip Et", "Mesaj" ve "E-posta" gibi seçenekler göreceksiniz. Bunlar arasından "Abone Ol" butonuna basın.

Eğer profilde söz konusu buton görünmüyorsa içerik üreticisi, abonelik özelliğini aktif hâle getirmemiştir.

Açılan sayfada aylık ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini ve hangi avantajlar elde edebileceğinizi göreceksiniz. "Abone Ol" butonuna basarak kullanıcıya abone olabilirsiniz. Ayrıca abonelik hediye etme imkânı da mevcut. Bunun için "Abonelik hediye et" butonunu seçmeniz gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından sosyal medya uygulamasındaki mavi tik ve abonelik ile ilgili bazı soruları yanıtlayacağız.

Instagram'da Abonelik Nedir?

Abonelik, içerik üreticilerinin aylık kazanç elde etmesine, abonelerin ise çeşitli avantajlar elde etmesine imkân tanıyan bir özelliktir. Özelliğin profil hesaplarında görünebilmesi için etkinleştirilmesi gerekir.

Instagram'da Abone Olmak Ücretli mi?

Evet. Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda bir kullanıcıya abone olmak ücretlidir. Abonelik için aylık ücret ödemeniz gerekir.

Instagram Mavi Tik Ücreti Nedir?

Popüler sosyal medya hizmeti Instagram'da mavi tikin ücreti Android ve iOS uygulamalarında aylık 14,99 dolar, web sitesi üzerinden aylık 11,99 dolardır.