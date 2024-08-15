Instagram’da Altyazılar Nasıl Aktif Edilir ve Kapatılır?

Günümüzün popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram kullanıcılarının karşısına çeşitli özelliklerle çıkıyor. Gönderiler için otomatik oluşturulan altyazılarda platformu çok kullanışlı kılan özelliklerdendir. Biz de bu rehberde Instagram’da altyazıları aktif etme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Instagram Altyazı Özelliğini Aktif Etme Yöntemleri

Instagram altyazı özelliği, videolardan oluşan gönderilere metin eklenmesini içeriyor. Bu metinler sayesinde gönderilerin etkisi ve anlamı artıyor. Hesap sahipleri gönderileri hakkında takipçilerine bilgi vermek için altyazı özelliğini kullanabilir. Ayrıca düşüncelerin ifade edilmesi içinde Instagram altyazı özelliğinden yararlanılır.

Instagram altyazı özelliğini aktif etme yöntemleri şöyle sıralanır;

İlk olarak Instagram’a giriş yapılır.

“Ayarlar” kısmına girilip hemen akabinde “Hesap” seçeneği seçilir.

“Altyazılar” butonuna basılıp ekrana yansıyan altyazılar butonu aktifleştirilir.

Altyazı özelliği aktifleştirildikten sonra gönderilere altyazılar eklenebilir.

Instagram’da altyazı özelliğini kapatmak içinde açık olan altyazılar butonu kapatılır.

Instagram Gönderilerine Altyazı Nasıl Eklenir?

Instagram gönderilerine altyazı ekleme adımlarıysa şu şekildedir;

Instagram hesabına giriş yapılarak yeni gönderiler için halihazırdaki bir video seçilir ya da yenisi oluşturulur.

Gönderileri düzenleme sayfasına gidilerek ekranın alt kısmına konumlanan “Altyazı Ekle” seçilip “Otomatik Olarak Oluştur” butonuna basılır.

Videoda ses olmadığı takdirde manuel olarak altyazı yazılıp yapıştırılır.

Hesap sahibi yazı tipi, yazı rengi ve boyutuna dair ayarlamalar yapabilir.

Altyazının tamamlanmasının ardından “Paylaş” butonuna basarak gönderiler yayınlanır.

Platformda önceden eklenen gönderilere de altyazılar eklenebilir. Bunun içinde gönderi açılıp üç nokta simgesine basılır. İlk olarak “Düzenle” akabinde “Altyazı Ekle” seçilip altyazının eklemesi yapılır.

İşletme hesaplarına Instagram altyazı özelliği büyük fayda sağlıyor. Videolarda ürün ve hizmetler tanıtılardan altyazılardan faydalanılarak tüketicilere bilgi verilir. Yalnız bu özelliğin ölçülü kullanılması gerekiyor.

Çok sık kullanıldığında takipçiler sıkılıp takibi bırakabilir. Altyazılarda yazım kurallarına da çok dikkat edilmelidir. Yazım hatalarından uzak ve doğru dil kullanımı çok önemlidir. Aynı zamanda altyazılarda verilmek istenen mesaj net olmalıdır. Anlaşılır bir dilde oluşturulması gerekir.