Instagram Hesabı Dondurma Nasıl Yapılır? Dondurma Linki - 2022

Instagram hesabı dondurma nasıl yapılır sorusu, görüntü tabanlı sosyal medya platformunu kullanmayı geçici süreliğine bırakmak isteyen kişiler tarafından en fazla merak edilen soruların başında geliyor. Bu işlemi Instagram hesap dondurma linki üzerinden yapabilmeniz mümkün.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram, gün içerisinde en fazla vakit geçirilen sosyal medya uygulamalar arasında yer alıyor. Sınava çalışan veya bir proje hazırlaması gereken kişiler, görüntü tabanlı sosyal medya platformuna biraz ara vermek isteyebiliyor.

Instagram, sosyal medya kullanıcılarının çok hızlı ve pratik bir şekilde hesaplarını geçici olarak kapatabilmesine olanak tanıyor. Peki, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda Instagram nasıl dondurulur sorusunu yanıtlayacağız.

Instagram Hesabı Dondurma Adımları Neler?

Instagram'ın resmî sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı görüntüleyin.

"Profili Düzenle" butonuna basın.

"Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğini seçin.

Hesap dondurma nedenini seçin.

Hesabınızın şifresini girin.

"Hesabı geçici olarak kapat" butonuna dokunun.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunda her gün çok fazla sayıda video ve fotoğraf paylaşılıyor. Popüler hizmet, kullanıcıların uygulamada daha fazla vakit geçirmesi için çeşitli özellikler sunuyor ve bu özelliklerin sayısını arttırmaya devam ediyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde yer alan hesabın geçici olarak kapatılabilmesi için web tarayıcısı gerekiyor. Bu işlemi sosyal medya uygulaması üzerinden bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla ister bilgisayar isterseniz mobil cihaz üzerinden web tarayıcısı kullanmalısınız.

Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemi için ilk olarak mobil cihazda ya da bilgisayarda yüklü olan internet tarayıcısı üzerinden sosyal medya platformunun resmî web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Web sitesini görüntüledikten sonra oturum açma ekranı ile karşı karşıya kalacaksınız.

Profilinize giriş yapabilmek için öncelikle hesabınıza kayıtlı olan telefon numaranızı, kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi yazın. Bu bilgiyi yazdıktan hemen sonra hesabınızın şifresini girin. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için "Giriş Yap" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sosyal medya hizmetinin ana sayfası ile karşılaşacaksınız. Ana sayfada konumlanan profil simgesinin üzerine basın. Paylaştığınız içeriklerin ve biyografi bilginizin yer aldığı profil sayfasında bulunan "Profili Düzenle" butonuna tıklayın.

İsim, kullanıcı adı, internet sitesi ve biyografi gibi bilgileri düzenleyebildiğiniz bir sayfa görüntülenecek. Hesabınızı bir süre boyunca kullanmak istemediğiniz için sayfanın en alt kısmında yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Söz konusu seçeneği seçmeniz hâlinde hesabı geçici olarak kapatmanızı mümkün hâle getirecek bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden hesabınızı kapatma nedenini seçmelisiniz. Bu nedenler arasında "Gizlilik ile ilgili endişeler", "İkinci bir hesap açtım" ve "Takip edecek kişiler bulamıyorum" dahil olmak üzere pek çok seçenek bulunuyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'ı hangi sebepten ötürü kullanmak istemiyorsanız o seçeneği seçin. Hesap dondurma nedenini seçtikten hemen sonra şifrenizi yazmanız gerekiyor.

Üzerinde "Hesabı geçici olarak kapat" yazısının yer aldığı mavi renkli butonuna basmanız durumunda hesabınız geçici olarak kapatılacaktır. Hesabınıza yeniden giriş yapana kadar fotoğraflarınız, beğenmeleriniz ve yorumlarınız gizli olacaktır. Tekrar giriş yaptığınızda ise hesabınız yeniden aktif hâle gelecektir.

Söz konusu işlem ile ilgili unutmamanız gereken bir husus mevcut. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere geçici olarak hesap kapatma işleminden sonra hesabınıza yeniden giriş yaparak etkinleştirebilirsiniz. Bu işlemin ardından tekrar hesabınızı dondurmak isterseniz bir hafta boyunca beklemeniz gerekiyor.

Görüntü tabalı sosyal medya hizmeti, kullanıcıların bir hafta içerisinde yalnızca bir kez geçici olarak hesap kapatma işleminin gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmenizde fayda var.

Instagram Dondurma Linki - 2022

Yukarıda yer alan adımları uygulayarak hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz ancak bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız, Instagram hesap dondurma linki üzerinden söz konusu işlemi çok pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Söz konusu bağlantıya tıkladığınız takdirde oturum açma sayfası ile karşılaşacaksınız. Tıpkı yukarıda yer alan adımda olduğu gibi ilk önce telefon numaranızı, kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi yazmanız ve hemen ardından parolanızı girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri yazdıktan sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hesabınızı geçici olarak kapatabilmenize imkân tanıyan sayfa görüntülenecek. Böylelikle profil sayfasını ziyaret etme dahil olmak üzere birçok adımı atlamış olacaksınız. Bu, size zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Hesap dondurma sayfası üzerinden sosyal medya platformunu artık neden kullanmak istemediğinizi seçmeniz gerekiyor. Buradaki seçenekler, yukarıda sıraladığımız seçenekler ile aynı olacaktır. Bu seçeneklerden bir tanesini seçtikten hemen sonra hesabınızın parolasını yazın. Son olarak "Hesabı geçici olarak kapat" butonuna dokunun.

İster internet tarayıcısı üzerinden sosyal medya platformunun web sitesi üzerinden isterseniz yukarıda yer alan hesap dondurma linkinden hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Bu, kalıcı hesap silme işlemi olmadığından ötürü yeniden hesabınıza giriş yaparak aktif hâle getirebilmeniz mümkün.

Instagram, hesap silme işleminin de çok kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Eğer hesabınızı geçici olarak kapattığınız süre boyunca uygulamayı kullanmak istemediyseniz, hesabınızı tamamen silebilirsiniz.

Bu yazıda tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde uzun saatler geçirilen sosyal medya uygulamasında bulunan hesabın geçici olarak nasıl kapatılacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.