Instagram Hikayeye Birden Fazla Fotoğraf Nasıl Ekleyebilirim?

Günümüzde sosyal medya platformları, önemli bir yere sahip. Birçok kişi çeşitli nedenlerle sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bu kullanılan sosyal medya platformları içerisinde Instagram’da yer alıyor. Instagram’daysa en çok hikayeler özelliği kullanılıyor.

Instagram kullanıcıları, hikaye kısımlarına fotoğraf ve videolar ekleyerek platformu daha eğlenceli hale getiriyorlar. Biz bu yazımızda Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Instagram Hikayeye Birden Fazla Fotoğraf Ekleme Yöntemleri

Android ve iOS cihazlardan Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme işlemi için şu yöntemler yerine getirilmelidir:

1. Instagram Hikaye Moduna Geçme

Instagram uygulamasına giriş yapılarak “Hikayen” kısmı açılır. Buradan hikaye moduna geçilmiş olacak. Hikeye moduna geçtikten sonra +(artı) butonuna tıklanır ya da ana ekranı sağa doğru kaydırılır.

2. Fotoğraf Seçimi

Hikaye moduna geçilmesinin ardından Android cihaz kullanıcıları “Fotoğraf Galesi”, iPhone kullanıcılarıysa “Film Rulosu” uygulamasını açmalıdır. Bunun içinde ekranın sol alt bölümünde konumlanan fotoğraf simgesine tıklanır. Akabinde ekranın sağ üst köşesindeki “Seç” menüsüne dokunularak maksimum 10 fotoğraf seçilir.

3. Fotoğraf Yükleme

Fotoğrafların seçilmesinin ardından hepsinin üzerine teker teker tıklanarak pozisyon ve boyutları ayarlanır.

4. Filtre ve Sticker Ekleme

Fotoğrafların yüklenmesinin ardından hikayelere filtre ve sticker’ler eklenebilir. Filtre ve sticker ekleme işlemi için ekranın sağ üst köşesine tıklanmalıdır. Filtre ve sticker’ler fotoğrafları daha dikkat çekici hale getirir. Özellikle hikayelerin sıradan, özensiz görünmesinin önüne geçer.

5. Hikayelerin Paylaşımı

Yukarıda belirtilen tüm aşamalar eksiksiz yerine getirildikten sonra “Hikayeyi Paylaş” butonuna tıklanır. Bu işlemin ardından Instagram hikayelerinde birden fazla fotoğraf paylaşabilirsiniz.

Yalnız Instagram hikayelerine aynı anda birden fazla fotoğraf yüklemeye çalışmak hikayelerin yavaş yüklenmesine sebep olur. Bundan dolayı birçok fotoğrafı tek hikayede paylaşmak yerine teker teker paylaşmak daha mantıklıdır. Ayrıca Instagram hikayelerinde fotoğraf kolajı da paylaşılabilir.

Instagram Hikayelerinde Fotoğraf Kolajı Paylaşma

Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf ekleme işlemi için başvurulabilecek bir diğer yöntemse fotoğrafları kolaj haline getirip paylaşmaktır. Bu yöntem için öncelikle iPhone ve Android cihazlardan Instagram’a giriş yapılır. “Hikayen” alanına giriş yapılarak ekranın sol kısmındaki “Yerleşim-Layout” simgesi üzerine tıklanır.

“Yerleşim Düzeni Değiştir” butonuna tıklanarak cihazdan “Fotoğraf Galerisi” ya da “Film Rulosu” açılır. Hikayede paylaşılacak ve fotoğraf kolajına eklenecek olan fotoğrafın seçimi yapılır. Fotoğraf kolajının oluşturulmasının ardından ekranın alt kısmında konumlanan kontrol butonuna tıklanır.

Hikayeyi hareketlendirmek adına çıkartmalar ve metinler eklenebilir. Fotoğraf kolajı haline getirilen hikayeye gerekli eklemeler yapıldıktan sonra paylaşımı yapılır.