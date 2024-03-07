Instagram Hikayeyi İzleyenler Neye Göre Sıralanıyor?

Instagram hikayeleri, platformdaki en popüler özelliklerden biridir. Her gün milyonlarca kullanıcı, takipçileriyle fotoğraf, video ve anketler paylaşmak için bu özelliği kullanıyor.

Hikayelerin en ilgi çekici yönlerinden biri de, kimlerin hikayenizi izlediğini görebilmenizdir. Peki, Instagram hikayeyi izleyenler neye göre sıralanıyor?

Instagram Hikaye İzleyenler Sıralaması

Instagram sır gibi korunan algoritmalar hususunda kişilerin sıralaması konusunda çeşitli algoritmalar kullanmaktadır. Her platform kendi algoritmik yapısını kullanarak çeşitli gönderi, hikaye veya içerikleri sıralamaktadır.

Hikayeyi paylaşan kişiyle en çok etkileşime giren kişiler, sıralamada en üstte yer alıyor. Bu etkileşim, profil ziyaretleri, beğeniler, yorumlar ve direkt mesajlar gibi farklı şekillerde olabilir.

Sıralamada Rol Oynayan Faktörler

Hikayeyi paylaşan kullanıcının profilini sık sık ziyaret eden kişiler, sıralamada daha yukarı çıkar. Bu da profilinize olan ilgiyi gösterir.

Ortak arkadaşlarınız olan kişiler, sıralamada daha yukarıda görünebilir. Bu, Instagram'ın sizi bu kişilerle daha yakın ilişkili olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor.

İşletme hesapları, kişisel hesaplara göre farklı bir sıralama algoritmasına sahip olabilir.

Hikayeyi ilk izleyenler her zaman en başta yer almaz. Hikayenin ilk 24 saati içinde izleyenler rastgele sıralanabilir.

Ayrıca, gizli hesapların hikayelerini izleyenler, sıralamada görünmüyor.

Eğer bir hikayeniz belirli bir hashtag veya konumla ilişkilendirilmişse, bu hashtag veya konumu takip eden kullanıcılar öne çıkabilir. Yani ortak ilgi alanlarına sahip kişilere öncelik verilebiliyor.

Instagram algoritması zamanla güncellenebilir ve sıralama kriterleri değişebilir.

Fake hesaplar, sıralamada en üstte yer almayabilir. Instagram ise bot hesapları ve sahte etkileşimi tespit edip engellemek için çeşitli önlemler uyguluyor.

Hikayenin türü de etkileyebilir. Yani canlı yayınlar, normal hikayelere göre farklı bir sıralama algoritmasına sahip olabilir.

Hikayede anket veya soru paylaşmak, etkileşimi artırarak sıralamada yükselmenizi sağlayabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz faktörler, hikayeler üzerindeki sıralama mantığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.