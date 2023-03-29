Instagram Mesaj İsteği Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram mesaj isteği kapatma işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, diğer kullanıcılardan mesaj isteği almak istemeyen kişilerin hangi adımları uygulanması gerekiyor? Bu yazıda popüler sosyal medya uygulamasında söz konusu seçeneğin nasıl kapatılacağını açıkladık.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının DM bölümünde "Mesaj İsteği" şeklinde bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde takip etmediğiniz kişiler tarafından gelen mesajlar yer alıyor. Eğer bunu istemiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram Mesaj İsteği Kapatma Adımları

Instagram uygulamasını açın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Yatay üç çizgi butonuna basın.

Ayarlar menüsüne girin.

Gizlilik kategorisini açın.

Mesajlar bölümünü görüntüleyin.

"Instagram'daki Takipçilerin" yazısına dokunun.

"İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Facebook Arkadaşların veya Messenger'da Sohbet Ettiğin Kişiler" yazısına dokunun.

"İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Facebook'taki Arkadaşlarının Arkadaşları" yazısına dokunun.

"İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Telefon Numaranı Bilen Kişiler" yazısına dokunun.

"İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Instagram'daki Diğer Kişiler" yazısına dokunun.

"İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Facebook'taki Diğer kişiler" yazısına dokunun.

"İstek Alma" seçeneğini seçin.

Instagram uygulamasını açın ve hemen ardından profil sayfasını görüntüleyin. Yatay üç çizgi butonuna bastıktan sonra ekranın alt kısmında aşağıdaki gibi bir pencere göreceksiniz. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne girin ve ardından Gizlilik kategorisini açın.

Açılan sayfa üzerinden Mesajlar bölümünü görüntüleyin.

"Instagram'daki Takipçilerin" yazısına dokunun ve hemen ardından "İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Facebook Arkadaşların veya Messenger'da Sohbet Ettiğin Kişiler" yazısına dokunun ve ardından "İstek Alma" seçeneğine basın.

"Facebook'taki Arkadaşlarının Arkadaşları" yazısına dokunun. Açılan sayfa üzerinden "İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Telefon Numaranı Bilen Kişiler" yazısına dokunun. Bir sonraki adımda "İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Instagram'daki Diğer Kişiler" yazısına dokunun ve hemen ardından "İstek Alma" seçeneğini seçin.

"Facebook'taki Diğer kişiler" yazısına dokunun. Daha sonra "İstek Alma" seçeneğini seçin.

Bu yazıda Instagram mesaj isteği kapatma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak mesaj isteklerini çok pratik bir şekilde kapatabilirsiniz.