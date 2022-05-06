Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? Kapatma Linki 2022

Instagram hesap silme linki, hesabını kalıcı olarak silmek isteyen sosyal medya kullanıcıları için oldukça büyük bir öneme sahip. Amacı hesabını geçici bir süreliğine dondurmak değil de kalıcı olarak kapatmak olarak herkes, Instagram hesabı nasıl kapatılır sorusunu yanıtını arıyor.

Bu sorunun yanıtı da elbette ki söz konusu bağlantıdan geçiyor. Masaüstü web sürümünden ya da telefondan Instagram hesabınızı silmek istiyorsanız bu makalede sıralanan adımları takip edebilirsiniz.

Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Instagram kalıcı hesap silme sayfasına gidin.

Hangi hesabı silmek istiyorsanız o hesapla giriş yapın.

Hesabınızı silme sebebinizi seçin.

Şifrenizi girin.

Silme işlemine onay verin.

Masaüstü web sürümünden ya da telefondan Instagram hesap silme adımları temelde aynı. Hesabınızı mobil cihazda silmek istiyorsanız herhangi bir mobil tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu Google Chrome’un mobil sürümü de olabilir, Opera’nın mobil sürümü de olabilir. Yukarıdaki bağlantıyı dilediğiniz herhangi bir mobil tarayıcı üzerinden açmanız yeterli olur.

Hesabınızı sonsuza kadar kapatmak için aşağıda yer alan şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Instagram Hesabına Giriş Yapma

İlk olarak Instagram’ın hesabı kalıcı olarak kapatmak için Instagram hesap silme linkinden platformun bu amaç doğrultusunda hazırladığı web sayfasına gitmek gerekiyor. Hesap silme bölümünde öncelikle oturum açın. Cihazda oturum açılacak hesap silinmesini istediğiniz hesap olmalı.

Mevcut hesabınızı değil de başka bir hesabı silmek istiyorsanız sağ üst köşede yer alan kullanıcı adına basıp çıkış yapın. Hesaptan çıkış yaptıktan sonra silmek istediğiniz hesaba giriş yapın.

2. Hesap Silme Nedenini Seçme

Instagram, sosyal medya platformundaki sorunları ve eksiklikleri tespit etmek için her fırsatı değerlendirir. Bunun da onlardan biri olduğunu söylemek yanlış sayılmaz. Platformdan ayrılmak isteyen kullanıcılara sorunun ne olduğunu sorarak bunun düzeltilip düzeltilemeyeceğini öğrenmeyi amaçlar.

Platform ayrıca yapılan seçime bağlı olarak kullanıcıları hesabını kapatmamaları için ikna etmeye çalışır. Örneğin güvenlik endişeleriniz olduğunu belirtirseniz bununla ilgili savunma yapar ve sizin güveninizi kazanmaya çalışır.

Hesap silme sebepleri arasında şunlar yer alır:

Gizlilik ile ilgili endişelerin olması,

Takip edecek bir hesabın bulunmaması,

Fazla reklamın olması,

Başka bir hesap kullanma,

Çok vakit alması,

Uygulamayı kullanmakta zorlanma.

Bu gibi sebeplerden birini seçebilir ya da “Başka bir şey” seçeneğini işaretleyerek ayrılmak istemenizin sebebini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu eğer platformu bırakmak istemenizin nedeni seçenekler arasında yoksa kullanabileceğiniz bir seçenek olarak diğer seçeneklerin arasında yer alıyor.

3. Şifre Girme

Hesabınızı kalıcı olarak kapatmadan önce şifrenizi girerek bir doğrulama yapmanız gerekiyor. Bu bölümde boş kutunun içine şifrenizi girerek hesabın size ait olduğunu doğrulayabilirsiniz.

4. Hesap Kapatma İşlemini Onaylama

Son olarak işlemi onaylayın. Silme işlemini onayladıktan sonra 1 ay gibi kısa bir süreliğine hesabınıza yeniden erişme hakkınız bulunuyor ama dikkat edin, hesabınıza bu süre içinde yeniden giriş yaparsanız otomatik silme işlemine son verilir. Sonuç olarak 1 ayın sonunda hesabınız silinmez.

Hesap silme işlemi, onaylamanın ardından 90 güne kadar devam edebilir. Bu süre zarfında veriler depolanmaya devam eder. Başka bir deyişle hesabınızı silmeyi onaylar onaylamaz bütün verileriniz silinmez. Bu süreç oldukça uzun ve sabır gerektirir. İşlemi onayladıktan sonra aynı hesap ile oturum açarsanız veri silme işlemi durdurulur, hesabınızı kullanmaya devam edersiniz.

Bu işlemin ardından bütün verilerinizin silinmediğini de unutmamanız gerekiyor. Platform, kullanıcının davranışından ötürü doğacak maddi ve manevi hasarların sorumlusu olmamak adına verilerinizi bir süre boyunca saklayabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için Instagram'ın veri koruma ve barındırma ile ilgili ilkelerine göz atabilirsiniz.

Bu işlemi onaylamadan önce verilerinizin yedeğini almayı unutmayın. Instagram’ın sürecin sonunda bile verilerinize ulaşmaya devam etme ihtimali olsa da sizin böyle bir şansınız bulunmuyor. Bu sebepten ötürü arşivlenen hikâyeler ve gönderiler kısmını kontrol edin, sohbetlerinizi inceleyin.

Hesabınızın yedeğini almak için ayrıca şu adımları da takip edebilirsiniz:

Sağ alt köşedeki profil simgesine basın.

Sağ üst köşedeki üç çizginin üzerine basın.

“Hareketlerin” seçeneğine dokunun.

“Bilgilerini indir” seçeneğine basın.

Kayıtlı e-posta adresiniz burada yer alır. Bu e-posta adresi yoksa kendi e-posta adresinizi girin.

“İndirme Talep Et” butonuna dokunun.

Veriler e-posta adresine 48 saat içinde gönderilir.

Hesap Silme ile Dondurma Farkı Nedir?

Hesap silme ve dondurma arasında keskin bir fark var. Instagram gibi bir sosyal medya uygulamasında hesabınızı silerseniz o hesaba bir daha erişim sağlayamazsınız. Hesabınızı dondurursanız hesabınız sadece belirli bir süre boyunca kapalı kalır.

Hesabınızı dondurur ve bir süre sonra aynı hesabı kullanarak oturum açarsanız kullanıcılar hesabınızı eskiden olduğu gibi görmeye devam edebilir. Silme işleminde de hesabınıza belirli bir süre boyunca (30 gün) giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza bir kez giriş yaptığınızda silme işlemi iptal olur.

Tabii ki şunu kesinlikle unutmamalısınız: 30 günün sonunda oturum açmaya çalışırsanız hesabınıza erişemediğinizi görürsünüz. Instagram, silme işlemini 30 gün sona erdikten sonra gerçekleştirir. Hesabınız sonsuza kadar kapatılır.

Takipçilerinizi, gönderilerinizin aldığı beğenileri ve yorumları kaybetmemek için Instagram hesabını dondurma adımlarını takip etmenizi öneririz. Bu adımları takip ederseniz gelecekte hesabınıza yeniden giriş yapma şansınız olur.

Instagram hesap silme sebebiniz eğer yoğun bir döneme girmeniz ise hesabı kalıcı olarak silmek yerine dondurmak daha iyi bir seçim olur.