Instagram Reels'da Green Screen (Yeşil Ekran) Nasıl Yapılır?

Instagram Reels’da birbirinden yaratıcı içerikler üretmenize imkân tanıyan bir özellik olarak ‘Yeşil Ekran’ı kullanabilirsiniz. Yeşil ekran dediğimizde aklınıza sadece yeşil bir arka fon geliyorsa, yanılıyorsunuz.

İstediğiniz arka planı film rulosundan veya hazır görsellerden seçerek videonuzun arkasına eklemenize yarayan bu özellik, selfielerinize yepyeni bir yorum katmanızı sağlıyor.

Ön kamera ile çektiğiniz videolarda siz konuşurken arkanızda kendi seçtiğiniz bir fon yer alıyor. Bu yazımızda adım adım Instagram Reels’ta yeşil ekranın nasıl yapıldığını anlattık. İşte, Instagram Reels’ta yeşil ekran kullanımının püf noktaları!

Instagram Reels Videolarında Yeşil Ekran Nasıl Kullanılırr?

Instagram hesabınızı açın.

Akış kısmına geldikten sonra ekranı sola kaydırın.

Oluştur menüsünden ‘reels’ı seçin.

Kullandığınız Instagram sürümüne göre sağ veya sol tarafta yer alan menüde ‘yeşil ekran’ seçeneğinin olup olmadığını kontrol edin.

Eğer ‘yeşil ekran’ seçeneğini görebiliyorsanız bu özelliği seçin.

Alt tarafta açılan menüde farklı arka plan alternatifleri karşınıza çıkacak.

Dilerseniz arka planı değiştir butonuna tıklayıp bu arka plan görsellerinden birini seçip videonuza ekleyebilirsiniz.

Yine alt taraftaki menüde ‘film rulosu’ seçeneği de bulunuyor olacak.

Dilerseniz bu seçenekten film rulosuna giderek kendi arşivinizde yer alan bir görseli videonuza ekleyebilirsiniz.

Yeşil ekran ile video oluştururken kendi videonuzu iki parmağınızla çarpraz bir şekilde tutup çekerek büyütüp küçültebilir, içeriğin istediğiniz yerine konumlandırabilirsiniz.

Eğer Reels oluşturma panelinde sağ veya sol kısımda ‘yeşil ekran’ seçeneği gözükmüyorsa:

Efektler kısmına gidin.

Arama seçeneğine tıklayın.

Arama çubuğuna ‘yeşil ekran’ veya ‘green screen’ yazın

Karşınıza yeşil ekran efekti çıkacaktır.

Bu efekti seçtikten sonra yukarıda anlattığımız adımları izleyerek yine yeşil ekranlı bir video oluşturabilirsiniz.

Instagram Reels Videolarında Yeşil Ekran Ne İçin Kullanılır?

Instagram’da Reels içeriklerinize yeşil ekran eklemenin birçok avantajı bulunuyor. Öncelikle video çekimine uygun bir ortam ayarlama zahmetine girmenize gerek kalmıyor. Videonuz için ideal olduğunu düşündüğünüz, yüksek çözünürlüklü bir arka plan görselini önceden film rulosuna kaydetmiş olmanız yeterli oluyor.

Kurumsal içerik paylaşımlarında Reels içeriklerine yeşil ekran ile firma logosu veya banner eklenebiliyor. Bu tarz uygulamalar da işletme profillerinde daha profesyonel bir görüntü oluşturmanıza yardımcı oluyor. Logo kullanmasanız bile marka imajınıza uygun bir arka fon seçip gerekli düzenlemeleri yaparak Instagram profilinizi ilgi çekici bir hale getirmeniz mümkün oluyor.