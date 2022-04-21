İnternet Sitesindeki Çerezlere İzin Verme ve Engelleme

İnternet tarayıcı çerezleri (cookie), firmaların interneti çevrimiçi olarak takip etmelerine ve reklamları etkinleştirmesine yarayan bir sistemdir. Bu nedenle birçok kişi tarafından kötü olarak karşılanan ve kapatılmak istenen çerezler, çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Ancak çerezler, modern web sitelerinin ana bileşenleri olduğu için sitelere yapılan her girişte bilgilerinizi sürekli yeniden girmeniz gerekir. Peki, internet tarayıcılarında sıklıkla karşılaştığımız çerezler (Cookies) nedir ve nasıl kapatılır?

Çerezler (Cookies) Nedir?

‘Cookie (Çerez)’ terimi, web tarayıcısı programcısı Lou Montulli tarafından icat edilen ‘magic cookies (büyülü çerezler)’ teriminden gelir. Bu terimler, değişiklik olmadan gönderilen ve alınan bilgi paketlerini tanımlar.

Çerezler (Cookies) en basit tanımıyla siteye giriş yapan kullanıcıları tanımak ve bu kullanıcıların göz atma deneyimlerini takip etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcıların siteye giriş yapmasıyla, sitedeki dolaşımını izler. Çerezler aynı zamanda, bilgisayar ve web sunucu arasında transfer sağlar ve kullanıcı adı – parola gibi küçük veri parçalarını dosyalar.

Örnek vermek gerekirse çerezler; web sitelerinin kullanıcıları tanıması ve bireysel oturum açma bilgileriyle politika haberleri yerine spor haberleri gibi tercihlerini hatırlamalarına yarar.

Başka bir şekilde alışveriş siteleri ise çerezleri, kullanıcıların daha önce görüntüledikleri ürünleri takip etmek amacıyla kullanır. Böylece alışveriş yapacağınız siteler size çerezler sayesinde beğeneceğinizi düşündüğünüz başka ürünleri de önerir ve sepetteki ürünlerinizi tutar.

Çerezler (Cookies) Ne İşe Yarar?

Çerezler (Cookies), kullanıcıların bir siteyi yalnızca ilk ziyaretinde oluşturulur. Bu çerezler yalnızca sunucu, web tarayıcısının çerezi kaydetmesini istediğinde gönderilir. Kullanıcı, gelecekte bu siteye tekrar dönerse web tarayıcısı, bu verileri bir çerez biçiminde web sunucusuna geri döndürür.

Çerezlerin birçok çeşidi bulunur. Çerezlerin (Cookies) oturum çerezi ve kalıcı çerez olmak üzere iki çeşidi vardır. Oturum çerezleri yalnızca bir web sitesinde gezerken kullanılır ve rastgele erişimli bellekte saklanır. Hiçbir zaman sabit sürücüye aktarılmaz ve oturum sona erdiğinde, oturum çerezleri de otomatik olarak silinir.

Kalıcı çerezler ise bir bilgisayarda sonsuza kadar kalır fakat birçoğunun bir son kullanma tarihi olur. Bu tarihe gelindiğinde çerezler otomatik olarak kaldırılır.

Bunların dışında çerezler; birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak da ikiye ayrılır. Birinci taraf çerezleri ziyaret ettiğiniz site tarafından oluşturulan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise başka siteler tarafından oluşturulur. Bu siteler, ziyaret ettiğiniz web sayfasında gördüğünüz reklam veya resim gibi içeriğin bir kısmına erişim sahibidir.

Çerezlere İzin Verme Nasıl Yapılır?

Android cihazlarda çerezlere izin verme

Apple cihazlarda çerezlere izin verme

Android Cihazlarda Çerezlere İzin Verme

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Adres çubuğunun sağında yer alan ‘Diğer’ seçeneğine ardından da ‘Ayarlar'a dokunun.

Site ayarlarından ‘Çerezler'e dokunun.

Buradan Çerezler'e izin verebilirsiniz.

Çerezleri Engelleme Nasıl Yapılır?

Diğer Sitelere Ait Çerezleri Engelleme

Tek Bir Siteye Ait Çerezleri Temizleme

Apple Cihazlarda Çerezleri Engelleme

Diğer Sitelere Ait Çerezleri Engelleme

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Bir web sitesine gidin.

Adres çubuğunun sağında yer alan ‘Diğer’ seçeneğine ardından ‘Bilgi’ ardından da ‘Çerezler'e dokunun.

‘Üçüncü taraf çerezlerini engelle’ seçeneğini işaretleyin.

Tek Bir Siteye Ait Çerezleri Temizleme

Android telefonunuzda veya tabletinizde Chrome uygulamasını açın.

Bir web sitesine gidin.

Adres çubuğunun sağında bulunan ‘Diğer’ ardından ‘Bilgi’ ardından ise ‘Çerezler'e dokunun.

Kullanılan çerez sayısının yanında ‘Sil'e dokunun.

Apple Cihazlarda Çerezleri Engelleme